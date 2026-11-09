Kontroverzia pokračuje protestom. Luxemburčanka chce späť titul majsterky Európy

Luxemburská cyklistická federácia podala oficiálny protest proti rozhodnutiu jury, ktoré po sobotňajšom pretekoch elitnej kategórie cyklokrosariek na majstrovstvách Európy v holandskom Zeddame pripravilo o titul Máriu Schreiberovú.
23-ročná Luxemburčanka porazila vo finiši domácu Lucindu Brandovú, rozhodcovia ju však dodatočne potrestali za blokovanie súperky a poradie v cieli prehodili.
Schreiberová si podľa rozhodcov Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) pomohla k triumfu nepovoleným manévrom, keď v tesnom súboji vybočila doľava.
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Aj ziskom striebra vybojovala Luxemburčanka životný úspech a prvý cenný kov medzi krosovou elitou na veľkých podujatiach, na protest proti rozhodnutiu sa však rozhodla bojkotovať medailový ceremoniál.
"Je neuctivé ukradnúť mi takto najvýznamnejší moment mojej kariéry," poznamenala Schreiberová.
Jej odsunutie na druhú priečku vyvolalo značné kontroverzie. Dokonca ani Brandová nemala po prejdení cieľom pocit, že ju súperka akokoľvek poškodila a v cieli jej gratulovala k titulu.
"Toto je najabsurdnejšia reakcia, o akej som kedy počula," povedala k výroku rozhodcov 36-ročná belgická hviezda Sanne Cantová, trojnásobná majsterka sveta i Európy.
"Na bicykli som strávila dlhé roky a nič také som nikdy nezažila," dodala Cantová, ktorá je cyklokrosovou trénerkou Schreiberovej v tíme SD Worx-protime.
Luxemburská federácia žiada, aby platili pôvodné výsledky.