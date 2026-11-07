Odmietla medailu, lebo cíti, že ju rozhodcovia okradli. Nenecháme to tak, tvrdí legenda

Pri dekorovaní medailistiek na ME v cyklokrose v holandskom Zeddame bolo už na prvý pohľad zrejmé, že niečo nie je v poriadku.
Na druhom najvyššom stupienku nestál nikto. Podľa oficiálnych výsledkov získala striebro Marie Schreiberová, ale na pódium si po medailu neprišla.
V zákulisí plakala a cítila obrovskú krivdu. Napokon nabrala odvahu a so slzami v očiach sa postavila aspoň pred mikrofóny novinárov.
"Medzinárodná aj Európska cyklistická únia (UCI a UEC, pozn.) vždy hovoria o férovom športe a potom urobia toto? Ukradli mi najväčší moment mojej kariéry," uviedla luxemburská cyklistka.
Súboj na betónovej rovinke
Schreiberová patrila k favoritkám na zisk európskeho titulu. V tejto sezóne vyhrala už päť cyklokrosových pretekov a aktívna bola aj Zeddame.
Hneď v prvom kole expresne rýchlo vyšla stúpavý úsek po 99 schodoch a vypracovala si náskok. Neskôr sa na ňu dotiahli Ceylin Alvaradová a tiež úradujúca svetová šampiónka Lucinda Brandová.
Spolu vchádzali aj do posledného kola, v ktorom však Alvaradová spadla a po vlastnej chybe sa vyradila z boja o zlato a musela sa uspokojiť s bronzom.
Súboj Schreiberovej s Brandovou sa v teréne nerozhodol, a tak boli diváci svedkami záverečného šprintu na betónovej rovinke. Cieľom ako prvá prešla Luxemburčanka, z čoho mala obrovskú radosť.
Zdalo sa, že po svojich dvoch strieborných medailách z kategórie do 23 rokov vybojovala pre malú krajinu historické prvé zlato v cyklokrose.
Rozhodcovia však po vzhliadnutí opakovaných záberov usúdili, že Schreiberová pri šprinte vybočila do dráhy súperky, čo je proti pravidlám. Preto zlatú medailu získala Brandová.
Neúctivé a nespravodlivé
Situácia vyvolala veľký rozruch a množstvo názorov na ňu. Zaujímavé je, že arbitri zvrátili výsledok súboja o zlatú medailu napriek tomu, že z holandskej strany neprišiel žiaden protest.
"Nerozumiem tomu. Je to neúctivé a nespravodlivé. Nezavrela som jej dvere, čo aj ona priznala," bránila sa reprezentantka Luxemburska.
"Lucinda mi povedala, že som neurobila nič zlé. Som jej vďačná, že to verejne povedala, ale na rozhodnutí sa nič nemení," doplnila.
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V spomalených záberoch je vidno, ako sa Brandová snažila vyviesť za svojou súperkou. Keď sa dostala na jej úroveň, Schreiberová trochu zatočila doľava a svetovú šampiónku vyhodila z rytmu.
"Je to šprint po 50 minútach a s tepovou frekvenciou 190. Každý, kto preteká vie, že pri preradení je normálne sa trochu pohnúť," tvrdí smutná hrdinka.
Poriadne sklamaná až naštvaná bola belgická cyklokrosová legenda Sanne Cantová, ktorá je trénerkou cyklokrosu v tíme SD Worx - Protime.
"Je to najabsurdnejšie rozhodnutie, aké som kedy počula. Sama som strávila veľmi dlhé obdobie pretekaním a nikdy som nič takéto nezažila. Naozaj netuším, čo tam prezident UCI videl.
V cestnej cyklistike je veľa šprintov, v ktorých sa dejú oveľa horšie veci a nič sa s tým nerobí. Marie vyhrala, Lucinda to uznala. Nenecháme to tak," povedala majsterka sveta z rokov 2017 - 2019.
Nys: Máme zmiešané pocity
Cantová následne povedala svojej zverenke, aby si nešla pre medailu, ktorá jej nepatrí. A to napriek tomu, že Brandovú veľmi rešpektuje.
Holanďanka chápala sklamanie svojej súperky a aj v ďalšom rozhovore priznala, že po šprinte sa cítila, že spravodlivo prehrala. Napokon jej do zbierky pribudol druhý titul z majstrovstiev Európy.
"Každý titul je pekný, ale tento je iný. Normálne cítite eufóriu, čo sa teraz povedať určite nedá. Blížila sa ku mne, ale neviem či sme sa dotkli," uviedla.
Aj jej tréner Sven Nys potvrdil, že Brandovú už videl šťastnejšiu po víťazných pretekov a že po zisku zlata prevládli v tíme zmiešané pocity.
Na trpkú prehru Schreiberovej reagoval aj tím SD Worx - Protime, s ktorým má 23-ročná luxemburská pretekárka platný kontrakt do roku 2028.
"Sme na teba hrdí, Marie! Nie je to koniec, v aký sme dúfali, ale napriek tomu je toho toľko, na čo môžeš byť hrdá. Ukázala si obrovskú silu, odhodlanie a víťazného ducha. Práve na to budeme spomínať.
Zachovaj si toto nastavenie a teraz v ústrety ďalšej kapitole," napísal jeden z popredných ženských cyklistických tímov na sociálnych sieťach.
Európsky šampionát v cyklokrose v nedeľu vyvrcholí mužskými pretekmi elite, v ktorých bude hlavným favoritom Belgičan Thibau Nys.