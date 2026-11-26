Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa už tradične v období medzi sezónami predstaví aj na niekoľkých cyklokrosových podujatiach.
Premiéru absolvovala na trati v Šamoríne, kde najskôr obsadila v pretekoch NoLimited Cup druhé miesto a o deň neskôr ovládla Grand Prix.
Chýbať nebude ani na úvodných dvoch podujatiach Svetového pohára, ktoré budú hostiť české mesta Ostrava (27.11.) a Tábor (29.11).
Prestížny seriál má na programe dvanásť podujatí, no zatiaľ nie je známe, koľko z nich absolvuje 20-ročná slovenská pretekárka.
Vrcholom sezóny budú 78. majstrovstvá sveta, ktoré sa od 29. do 31. januára 2027 uskutočnia v belgickom Ostende. Vlani štartovala Chladoňová na MS U23, keď finišovala druhá za Leonie Bentveldovou.
Pozrite si program a výsledky Viktórie Chladoňovej v sezóne 2026/2027.
Viktória Chladoňová - cyklokros, program, výsledky, kalendár - sezóna 2026/2027
/program aktualizujeme.../
NoLimited Cup #5 Šamorín (C1)
Grand Prix Šamorín (C2)
UCI Svetový pohár v Ostrave
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UCI Svetový pohár v Tábore
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