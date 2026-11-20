Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa tento víkend predstaví na dvoch cyklokrosových pretekoch v Šamoríne (21. a 22. novembra).
Na štarte sa očakáva aj silná medzinárodná konkurencia, medzi potvrdenými menami sú Maďarka Blanka Vasová a Barbora Bukovská a Michael Boroš z Česka.
V areáli X-BIONIC Sphere sa v sobotu uskutoční No Limited Cup v kategórii UCI C1, o deň neskôr bude nasledovať Grand Prix Šamorín zaradená do kategórie UCI C2.
Hlavná domáca hviezda Chladoňová bude štartovať v oboch pretekoch.
Program
Sobota 21. november 2026: No Limited Cup - UCI C1
Nedeľa 22. november 2026: Grand Prix Šamorín - UCI C2