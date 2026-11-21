Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila druhé miesto v medzinárodnej konkurencii v cyklokrosových pretekoch v Šamoríne v kategórii žien elite.
Slovenská pretekárka tímu Visma-Lease a Bike v areáli X-BIONIC Sphere v sobotu na podujatí No Limited Cup v kategórii UCI C1 zaostala za víťazkou Barborou Bukovskou z Česka o 34 sekúnd.
Medzi mužmi elite triumfoval Maďar Barnabás Vas. Najlepším Slovákom bol so stratou 2:58 min. Peter Šoltés z Cyklistického klubu CykloGlajza, ktorý obsadil 13. priečku.
Medzi juniorkami vybojovala tretie miesto Slovenka Lujza Bartošíková a jej krajanka Mia Šmídová skončila štvrtá. Najlepším slovenským juniorom bol Mila Húsenica, ktorý obsadil 5. pozíciu.
Podujatie bude pokračovať nedeľnou Grand Prix Šamorín v kategórii UCI C2.