Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová triumfovala v nedeľňajších pretekoch v cyklokrose Grand Prix Šamorín (UCI C2).
Pretekárka tímu Visma-Lease a Bike zvíťazila časom 49:21 minút s náskokom 45 sekúnd pred Maďarkou Blankou Vasovou. Tretia skončila Eliška Drbohlavová z Česka (+1:02 min).
Chladoňová štartovala v Šamoríne aj v sobotu na podujatí No Limited Cup v kategórii UCI C1, kde skončila druhá za Barborou Bukovskou z Česka.
Medzi mužmi triumfoval rovnako ako v sobotu Maďar Barnabás Vas. Najlepší Slovák bol so stratou 3:52 minúty Martin Surman, ktorý obsadila deviatu priečku.