    Slovenská cyklistka bola blízko víťazstva. Súperka ju zlomila až tesne pred cieľom

    Rakúska cyklistka Tabea Huysová sa stala víťazkou Respect Ladies Race Slovakia 2026.
    Rakúska cyklistka Tabea Huysová sa stala víťazkou Respect Ladies Race Slovakia 2026. (Autor: Ján Melicher)
    Sportnet|12. júl 2026 o 09:55
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    Sofia Ungerová obsadila v Novej Bani druhú pozíciu.

    Respect Ladies Race Slovakia 2026

    Jednodňové preteky: (Nová Baňa - Nová Baňa, 96,3 km):

    1.

    AUT

    Tabea Huysová

    Tirol Women Cycling

    2:28:49 h

    2.

    SVK

    Sofia Ungerová

    MAT Atom Deweloper Wroclaw

    + 2 s

    3.

    LUX

    Liv Wenzelová

    Tirol Women Cycling

    + 1:34 min

    4.

    SVK

    Nina Andacká

    VIF Cycling Team

    + 1:34 min

    5.

    POL

    Natalia Krzeslaková

    Poľská reprezentácia

    + 1:34 min

    6.

    POL

    Nikol Plosajová

    Tenvels Le Dévoluy

    + 1:47 min

    Slovenka Sofia Ungerová obsadila druhé miesto v rámci piateho ročníka pretekov Respect Ladies Race, ktoré sa uskutočnili v Novej Bani.

    Cyklistku vo farbách poľského kontinentálneho tímu MAT Atom Deweloper Wroclaw zdolala iba rovnako 20-ročná Tabea Huysová z Rakúska. 

    Víťazku určil až napínavý finiš do malého stúpania.

    Pretekárky šprintovali plece pri pleci, no napokon jazdkyňa tímu Tirol Women Cycling zlomila odpor domácej cyklistky asi 70 metrov pred cieľom. 

    Podujatie sa uskutočnilo na niečo vyše 30-kilometrovom okruhu v Novej Bani, ktorý sa išiel trikrát. Najťažším miestom okruhu bolo stúpanie Kostivrch s dĺžkou 2300 metrov a priemerným sklonom 5,9 percenta.

    VIDEO: Záznam z pretekov Respect Ladies Race Slovakia 2026

    Pri záverečnom prejazde zaútočila Ungerová, pričom obhajkyne víťazstva sa udržali len Huysová a tiež vicemajsterka Slovenska Nina Andacká.  

    Krátko nato Ungerová opäť zrýchlila, čím sa na čele vytvorila dvojica Ungerová – Huysová, zatiaľ čo Andacká pokračovala osamotene na tretej pozícii.

    Slovensko však napokon nemalo dvojnásobné pódiové zastúpenie. Andackú následne dostihli dve súperky, z ktorých ju v záverečnom šprinte odsunula tesne mimo stupňa víťaziek Luxemburčanka Liv Wenzelová.

    Druhým a štvrtým miestom mladé Slovenky nadviazali na úspešné vystúpenia domácich pretekárok z predošlých ročníkov. Víťazkou podujatia je aj Viktória Chladoňová, ktorá uspela po sólovom úniku v roku 2024.

    Na štarte sa predstavili aj Alica Brádlerová, Katarína Hrešková a Mária Mečírová z tímu Optika Oros Cycling, ale preteky v Novej Bani nedokončili.

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