Slovenská cyklistka bola blízko víťazstva. Súperka ju zlomila až tesne pred cieľom

Respect Ladies Race Slovakia 2026
Jednodňové preteky: (Nová Baňa - Nová Baňa, 96,3 km):
1.
Tabea Huysová
Tirol Women Cycling
2:28:49 h
2.
Sofia Ungerová
MAT Atom Deweloper Wroclaw
+ 2 s
3.
Liv Wenzelová
Tirol Women Cycling
+ 1:34 min
4.
Nina Andacká
VIF Cycling Team
+ 1:34 min
5.
Natalia Krzeslaková
Poľská reprezentácia
+ 1:34 min
6.
Nikol Plosajová
Tenvels Le Dévoluy
+ 1:47 min
Slovenka Sofia Ungerová obsadila druhé miesto v rámci piateho ročníka pretekov Respect Ladies Race, ktoré sa uskutočnili v Novej Bani.
Cyklistku vo farbách poľského kontinentálneho tímu MAT Atom Deweloper Wroclaw zdolala iba rovnako 20-ročná Tabea Huysová z Rakúska.
Víťazku určil až napínavý finiš do malého stúpania.
Pretekárky šprintovali plece pri pleci, no napokon jazdkyňa tímu Tirol Women Cycling zlomila odpor domácej cyklistky asi 70 metrov pred cieľom.
Podujatie sa uskutočnilo na niečo vyše 30-kilometrovom okruhu v Novej Bani, ktorý sa išiel trikrát. Najťažším miestom okruhu bolo stúpanie Kostivrch s dĺžkou 2300 metrov a priemerným sklonom 5,9 percenta.
VIDEO: Záznam z pretekov Respect Ladies Race Slovakia 2026
Pri záverečnom prejazde zaútočila Ungerová, pričom obhajkyne víťazstva sa udržali len Huysová a tiež vicemajsterka Slovenska Nina Andacká.
Krátko nato Ungerová opäť zrýchlila, čím sa na čele vytvorila dvojica Ungerová – Huysová, zatiaľ čo Andacká pokračovala osamotene na tretej pozícii.
Slovensko však napokon nemalo dvojnásobné pódiové zastúpenie. Andackú následne dostihli dve súperky, z ktorých ju v záverečnom šprinte odsunula tesne mimo stupňa víťaziek Luxemburčanka Liv Wenzelová.
Druhým a štvrtým miestom mladé Slovenky nadviazali na úspešné vystúpenia domácich pretekárok z predošlých ročníkov. Víťazkou podujatia je aj Viktória Chladoňová, ktorá uspela po sólovom úniku v roku 2024.
Na štarte sa predstavili aj Alica Brádlerová, Katarína Hrešková a Mária Mečírová z tímu Optika Oros Cycling, ale preteky v Novej Bani nedokončili.