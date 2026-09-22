    Utekala pred Talibanom a prepísala históriu. Prvá žena z Afganistanu má medailu z Ázijských hier

    Fariba Hašímíová,
    Fariba Hašímíová, (Autor: SITA/AP)
    ČTK|22. sep 2026 o 13:04
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    Cyklistka Hashimiová získala striebro na Ázijských hrách a stala sa prvou afganskou ženou s medailou v histórii súťaže.

    O historický úspech afganských športovkýň sa na Ázijských hrách v Japonsku postarala cyklistka Fariba Hashimiová , ktorá skončila druhá v cestných pretekoch s hromadným štartom.

    V začiatkoch sa musela prezliekať za muža, aby mohla vo svojej vlasti bicyklovať, a trénovala na požičanom bicykli. Dúfa, že jej výsledok inšpiruje ďalšie ženy v krajine, ktorej vládne radikálne islamské hnutie Taliban.

    „Narodila som sa v krajine, kde sú ženy so snami napádané. Mám veľkú radosť, že som sa tomu dokázala postaviť,“ citovala agentúra AFP Hashimiovú , ktorá bola siedma v nedeľnej časovke. Dnes nestačila len na Číňanku Kuo Li, s ktorou prehrala vo finiši.

    „Dúfam, že budúca generácia bude môcť pretekať na Ázijských hrách a reprezentovať svoju krajinu bez strachu,“ vyhlásila 23-ročná cyklistka. S cyklistikou začínala po boku svojej sestry Yulduz, ktorá dnes obsadila 29. miesto.

    Pre Afganistan získala Hashimiová 19. medailu v histórii Ázijských hier, je však prvou ženou, ktorej sa to podarilo. Navyše uspela v celosvetovo rozšírenom športe, zatiaľ čo jej predchodcovia sa presadili na stupne víťazov v bojových športoch, zápasení či krikete.

    Hashimiová štartovala už na Olympiáde v Paríži a na majstrovstvách sveta v Zürichu predvlani došla siedma v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov.

    Žije v Taliansku, kde preteká za profesionálny tím Vini Fantini-BePink. Na Ázijských hrách si však musela poradiť bez obvyklého servisu.

    „Mechanika tu nemáme. Síce s nami prišiel človek z národného zväzu, ale ten len šoféruje auto. Bicykel si nastavujeme a umývame same. Musím poďakovať japonskému tímu. Boli veľmi milí a pomohli mi bicykel pripraviť,“ uviedla Hashimiová .

    Z rodnej krajiny utiekli so sestrou v roku 2021, keď sa k moci vrátil Taliban, ktorý presadzuje prísny výklad islamu a zakázal ženám športovať či vykonávať určité povolania.

    „Vzali nám slobodu, vzali nám všetko,“ vyhlásila Hashimiová . „Strieborná medaila je dôkazom húževnatosti afganských žien a mám z nej obrovskú radosť. Nie som sama. Viem, že za mnou stoja milióny žien z rôznych krajín, ktoré majú rovnaké sny a podporujú ma,“ uviedla.

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