Utekala pred Talibanom a prepísala históriu. Prvá žena z Afganistanu má medailu z Ázijských hier

O historický úspech afganských športovkýň sa na Ázijských hrách v Japonsku postarala cyklistka Fariba Hashimiová , ktorá skončila druhá v cestných pretekoch s hromadným štartom.
V začiatkoch sa musela prezliekať za muža, aby mohla vo svojej vlasti bicyklovať, a trénovala na požičanom bicykli. Dúfa, že jej výsledok inšpiruje ďalšie ženy v krajine, ktorej vládne radikálne islamské hnutie Taliban.
„Narodila som sa v krajine, kde sú ženy so snami napádané. Mám veľkú radosť, že som sa tomu dokázala postaviť,“ citovala agentúra AFP Hashimiovú , ktorá bola siedma v nedeľnej časovke. Dnes nestačila len na Číňanku Kuo Li, s ktorou prehrala vo finiši.
„Dúfam, že budúca generácia bude môcť pretekať na Ázijských hrách a reprezentovať svoju krajinu bez strachu,“ vyhlásila 23-ročná cyklistka. S cyklistikou začínala po boku svojej sestry Yulduz, ktorá dnes obsadila 29. miesto.
Pre Afganistan získala Hashimiová 19. medailu v histórii Ázijských hier, je však prvou ženou, ktorej sa to podarilo. Navyše uspela v celosvetovo rozšírenom športe, zatiaľ čo jej predchodcovia sa presadili na stupne víťazov v bojových športoch, zápasení či krikete.
Hashimiová štartovala už na Olympiáde v Paríži a na majstrovstvách sveta v Zürichu predvlani došla siedma v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov.
Žije v Taliansku, kde preteká za profesionálny tím Vini Fantini-BePink. Na Ázijských hrách si však musela poradiť bez obvyklého servisu.
„Mechanika tu nemáme. Síce s nami prišiel človek z národného zväzu, ale ten len šoféruje auto. Bicykel si nastavujeme a umývame same. Musím poďakovať japonskému tímu. Boli veľmi milí a pomohli mi bicykel pripraviť,“ uviedla Hashimiová .
Z rodnej krajiny utiekli so sestrou v roku 2021, keď sa k moci vrátil Taliban, ktorý presadzuje prísny výklad islamu a zakázal ženám športovať či vykonávať určité povolania.
„Vzali nám slobodu, vzali nám všetko,“ vyhlásila Hashimiová . „Strieborná medaila je dôkazom húževnatosti afganských žien a mám z nej obrovskú radosť. Nie som sama. Viem, že za mnou stoja milióny žien z rôznych krajín, ktoré majú rovnaké sny a podporujú ma,“ uviedla.