Priateľ ju prehovoril, aby nechala prácu aj korčule. Z kvetinárky je opäť víťazka Tour

Mohla byť pokračovateľkou holandskej rýchlokorčuliarskej tradície. S údivom sledovala Ireen Wüstovú a jazda na dlhých nožoch pre ňu dlho bola prioritou.
Mohla sa však venovať aj mimo športovej činnosti. V roku 2017 vyštudovala kvetinový dizajn a pracovala ako aranžérka, resp. kvetinárka. Svoju kreativitu ukazovala medzi rezanými hortenziami v rodinnej firme.
Pracujúc medzi kvetmi si však Demi Volleringová uvedomovala, že svetu môže ponúknuť viac. Sama sebe si sľúbila, že to skúsi a športovej kariére obetuje všetko. Nie však na ľade, ale na bicykli.
Odvtedy ubehlo osem rokov a dnes je 29-ročná Holanďanka najväčšou hviezdou pelotónu. Cez víkend to potvrdila druhým triumfom na Tour de France, čo sa v novodobej histórii pretekov nikomu nepodarilo.
"Demi je fantastická športovkyňa. Je radosť s ňou pracovať, no celý tím odviedol skvelú prácu pri splnení tohto sna," uviedla manažérka tímu FDJ United - SUEZ Lieselot Decroixová.
Už desiaty raz na pódiu
Volleringová prvýkrát vyhrala v jednom roku dve podujatia Grand Tour. Rovnako ako na Giro d'Italia aj na Tour de France rozhodla v poslednej etape.
Pred svojou rivalkou Kasiou Niewiadomou Phinneyovou nielenže ubránila malý náskok, ale do cieľa v Nice prišla v žltom drese po sólovom útoku.
V záverečnom stúpaní pretekov sa Poľka niekoľkokrát snažila zlomiť Volleringovú, ale napokon sama kapitulovala a stratila viac ako minútu.
"Nemohla som urobiť viac, Demi bola silnejšia. Ak chcem opäť získať žltý dres, je to práve ona, kto ma núti pracovať tvrdšie. Vyhrala som však etapu na Mont Ventoux, na čo som nesmierne hrdá," vraví Poľka.
Spolu s Volleringovou ukazujú najväčšiu konzistentnosť výkonov a v novodobej histórii Tour boli vždy na pódiu. Okrem nich zvíťazili už len Annemiek van Vleutenová (2022) a Pauline Ferrand-Prévotová (2025).
Volleringovej sa mimoriadne darí na všetkých troch Grand Tour. Desaťkrát po sebe skončila na stupňoch víťaziek, dvakrát ovládla aj Vueltu a celkovo má na konte už 14 etapových vavrínov.
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Myslela na mladú Francúzku
Víťazstvom v Nice zároveň definitívne zažehnala kauzu, ktorá zapĺňala titulky cyklistických portálov po skončení predposlednej etapy.
Niewiadoma Phinneyová ostro kritizovala Volleringovej tímovú kolegyňu Céliu Geryovú, ktorá ju pri kľúčovom útoku mala vytlačiť k bariére.
Situácia sa vyostrila natoľko, že mladá Francúzka dostala aj výhražné správy, čo ostro kritizovala neskoršia víťazka Tour de France. "Žijeme v chorom svete," aj toto bola jedna z jej reakcií.
Volleringová často zdôrazňuje tému duševného zdravia a v poslednej etape tak trochu bojovala aj za Geryovú. Nechcela, aby sa s ňou niesla nálepka toho, že jej manéver rozhodol slávne preteky.
"Chcela som dokázať, že som Tour nevyhrala kvôli tomu incidentu. Nikdy som ešte nevyhrala etapu v žltom drese a myslela som na svoj tím vrátane Célie, ktorá mala ťažkú noc," uviedla Holanďanka.
Na spomenutú situáciu sú viaceré názory a zrejme by sa ešte viac diskutovalo, pokiaľ by Niewiadoma Phinneyová pri prejazde zákrutou spadla.
Po etape cítila krivdu, ale o deň neskôr sa už na incident pozerala s nadhľadom a s manažérom tímu FDJ Larsom Boomom si to všetko vysvetlili.
Ďalší cieľ? Dúhový dres
Volleringová sa v cieli objímala aj so svojím snúbencom Janom de Voogdom. Aj on má veľký podiel na tom, čo všetko už Holanďanka dosiahla.
Sám bol cyklistom, ktorý v nej videl potenciál. Napokon ju presvedčil, aby korčule a kvety vymenila za bicykel a venovala sa cyklistike naplno.
Iste, možno to vtedy vyzeralo ako riskantný experiment, no s odstupom zopár rokov ide o jedno z najlepších kariérnych krokov v ženskej cyklistike.
Už v prvej profesionálnej sezóne skončila trinásta na Giro d'Italia či tretia na jarnom monumente Liége - Bastogne - Liége. Aktuálne má 69 víťazstiev, no pred sebou stále niekoľko výziev.
V jej zbierke chýba olympijská medaila a najmä dúhový dres majsterky sveta. V časovke bola dvakrát na pódiu a v hromadných pretekoch bola k titulu najbližšie v roku 2023, keď ju zdolala iba Lotte Kopecká.
"Svetový šampionát je vysoko na zozname jej priorít a zdá sa, že tohtoročná trať je pre ňu ideálna. Nevyčnieva o hlavu nad všetkými ako Tadej Pogačar, ale je najlepšia," hovorí pre Sporzu Ine Beyenová.
Demi Volleringová tvrdí, že všetko sa začína snívaním a aj svoju ďakovnú reč pri preberaní víťaznej trofeje ukončila inšpiratívnym odkazom.
"Ak chcete snívať vo veľkom, musíte rozhýbať svoje telo a oslobodiť myseľ. Nasledujte sny a nedovoľte nikomu zastaviť vás. Obklopte sa dobrými ľuďmi a urobte všetko, aby ste dosiahli úspech," dodala.
Celkové poradie Tour de France 2026
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
30:54:51 h
2.
Kasia Niewiadomá Phinneyová
CANYON//SRAM
+ 1:18 min
3.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 4:29 min
4.
Antonia Niedermaierová
CANYON//SRAM
+ 5:10 min
5.
Paula Blasiová
UAE Team L'IMAD
+ 6:13 min
6.
Cedrine Kerbaolová
EF Education - OATLY
+ 6:41 min