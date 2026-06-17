    Tour de France prišla o veľké meno. Hviezdneho Belgičana vyradilo zranenie

    Wout van Aert
    Wout van Aert (Autor: Cyclisme Belge)
    TASR|17. jún 2026 o 12:03
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    Jazdec tímu Visma má problémy s lakťom.

    Belgický cyklista Wout van Aert sa nezúčastní na tohtoročnej Tour de France, ktorá sa bude konať od 4. do 26. júna.

    Tridsaťjedenročného univerzála vyradilo zranenie lakťa, v stredu o tom informoval jeho tím Visma-Lease a Bike.

    „Van Aerta stále bojuje s následkami zranenia lakťa a nezotavil sa včas, aby mohol odštartovať Tour de France na požadovanej úrovni,“ uviedol tím na oficiálnej stránke.

    Belgický pretekár sa zranil počas tréningu niekoľko dní pred pretekmi Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Počas pretekov sa mu v rane na lakti nečakane vyvinula infekcia, čo ho prinútilo preteky opustiť.

    Tento týždeň mu ranu opäť vyčistili v nemocnici a jednu noc strávil na pozorovaní. Vedenie tímu sa po konzultáciách s pretekárom, zdravotníckym personálom a trénermi rozhodlo, že prioritou je úplné uzdravenie.

    „Toto je samozrejme veľké sklamanie. Tour de France je každý rok jeden z mojich hlavných cieľov.

    Bohužiaľ, pád počas tréningu to celé pokazil a zranenie lakťa sa zhoršilo a stále sa dostatočne nezahojilo. Spolu s tímom sme dospeli k záveru, že štart na Tour v top forme nie je v tomto bode možný.

    Teraz sa plne sústredím na svoje zotavenie, aby som sa neskôr v tejto sezóne mohol vrátiť na najlepšiu úroveň,“ povedal van Aert, ktorý mal počas jarných klasík výbornú formu, keď vyhral Paríž - Roubaix pred Tadejom Pogačarom. Na Tour mal byť jeden z hlavných pomocníkov Dána Jonasa Vingegaarda.

    Visma oznámi konečnú nomináciu na Tour 23. júna.

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    Wout van Aert
    Wout van Aert
    Tour de France prišla o veľké meno. Hviezdneho Belgičana vyradilo zranenie
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