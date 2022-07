Van Aert získa zelený dres. Stačí mu už len dôjsť do cieľa v Paríži

BRATISLAVA. Už na začiatku 17. etapy Tour de France je jasné, že ak sa Wout van Aert dostane do cieľa na Elyzejských poliach v Paríži, získa zelený dres.

Belgický web Sporza pred začiatkom Tour odhadoval, že van Aertovi by mohlo na zisk zeleného dresu stačiť 300 bodov.

To môže stále platiť, no Belgičan zo zelenej súťaže žiadnu drámu neurobil a už teraz má viac ako sto bodov v porovnaní so spomenutým odhadom.

Navyše, van Aert patrí k favoritom ešte v troch etapách, a tak môže atakovať až 500-bodovú hranicu. Maximom sedemnásobného držiteľa zeleného dresu Petra Sagana je 477 bodov z roku 2018.

Tour de France