    VIDEO: Záverečný útok priniesol veľký triumf. Dvadsaťročný talent zdolal aj Pidcocka

    Jarno Widar
    Jarno Widar (Autor: X / Widartiste)
    TASR|18. okt 2026 o 10:02
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    Dosiahol na doteraz najväčší kariérny úspech.

    Okolo Kuang-si 2026

    Výsledky 6. etapy (I-čou - Ma-šan Nong-la Scenic Spot, 165,8 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Jarno Widar

    Lotto Intermarche

    3:39:05 h

    2. 

    GBR

    Tom Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 6 s

    3.

    FRA

    Louis Barre

    Visma Lease a Bike

    + 10 s

    4.

    DEU

    Marco Brenner

    Tudor Pro Cycling

    + 11 s

    5.

    NOR

    Martin Tjotta

    Uno-X Mobility

    + 15 s

    6.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 16 s

    Belgický cyklista Jarno Widar sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Kuang-si.

    Dvadsaťročný člen tímu Lotto Intermarche si zabezpečil prvenstvo triumfom v záverečnej šiestej etape a dosiahol na doteraz najväčší kariérny úspech.

    V takmer 166 km dlhej etape z I-čou do Ma-šan Nong-la Scenic Spot uspel vďaka vydarenej koncovke, v ktorej si vypracoval potrebný náskok pred druhým Britom Tomom Pidcockom (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)

    VIDEO: Záver šiestej etapy

    Tretí bol Francúz Louis Barre (Visma Lease a Bike).

    Konečné poradie po 6. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Jarno Widar

    Lotto Intermarche

    22:22:45 h

    2. 

    GBR

    Tom Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 9 s

    3.

    FRA

    Louis Barre

    Visma Lease a Bike

    + 16 s

    4.

    DEU

    Marco Brenner

    Tudor Pro Cycling

    + 21 s

    5.

    NOR

    Martin Tjotta

    Uno-X Mobility

    + 22 s

    6.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 26 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Jarno Widar
    Jarno Widar
    VIDEO: Záverečný útok priniesol veľký triumf. Dvadsaťročný talent zdolal aj Pidcocka
    dnes 10:02
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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Záverečný útok priniesol veľký triumf. Dvadsaťročný talent zdolal aj Pidcocka