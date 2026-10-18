VIDEO: Záverečný útok priniesol veľký triumf. Dvadsaťročný talent zdolal aj Pidcocka

Okolo Kuang-si 2026
Výsledky 6. etapy (I-čou - Ma-šan Nong-la Scenic Spot, 165,8 km):
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jarno Widar
Lotto Intermarche
3:39:05 h
2.
Tom Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 6 s
3.
Louis Barre
Visma Lease a Bike
+ 10 s
4.
Marco Brenner
Tudor Pro Cycling
+ 11 s
5.
Martin Tjotta
Uno-X Mobility
+ 15 s
6.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 16 s
Belgický cyklista Jarno Widar sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Kuang-si.
Dvadsaťročný člen tímu Lotto Intermarche si zabezpečil prvenstvo triumfom v záverečnej šiestej etape a dosiahol na doteraz najväčší kariérny úspech.
V takmer 166 km dlhej etape z I-čou do Ma-šan Nong-la Scenic Spot uspel vďaka vydarenej koncovke, v ktorej si vypracoval potrebný náskok pred druhým Britom Tomom Pidcockom (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)
VIDEO: Záver šiestej etapy
Tretí bol Francúz Louis Barre (Visma Lease a Bike).
Konečné poradie po 6. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jarno Widar
Lotto Intermarche
22:22:45 h
2.
Tom Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 9 s
3.
Louis Barre
Visma Lease a Bike
+ 16 s
4.
Marco Brenner
Tudor Pro Cycling
+ 21 s
5.
Martin Tjotta
Uno-X Mobility
+ 22 s
6.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 26 s