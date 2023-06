V juniorskej kategórii rozhodol záverečný špurt, triumfoval Gottstein

V čase víťaza prišlo do cieľa 20 Slovákov a 47 Čechov. Gottstein vybojoval druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, začiatkom júna triumfoval na pretekoch talianskeho pohára.

"V závere to bolo o pozícii a načasovaní, pretože to bol ťažký šprint do kopca. Začal som šprintovať asi tristo metrov pred cieľom za Matthiasom Schwarzbacherom.

Celý kopec som šiel za ním a na zákrute som ho predbehol," uviedol 17-ročný pretekár pre špecializovaný portál cycling-info.sk.