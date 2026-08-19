    VIDEO: Po Poľsku kraľuje aj v Belgicku. Milan dominoval v šprinte, Kubiš zaostal

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: REUTERS)
    TASR|19. aug 2026 o 18:54
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    Kubiš sa nezapojil do záverečného šprintu a pracoval pre tímového kolegu Dylana Groenewegena.

    Renewi Tour 2026

    Výsledky - 1. etapa (Diest - Diest, 191,3 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Jonathan Milan

    Lidl - Trek

    4:04:18 hod

    2.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    3.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    4.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    5.

    ITA

    Sam Bennett

    Punarello - Q36,5 Pro Team

    + 0 s

    6.

    AUS

    Sam Welsford

    Netcompany Ineos

    + 0 s

    48.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    128.

    SVK

    Martin Svrček

    Soudal Quick-Step

    + 1:58 min

    Taliansky cyklista Jonathan Milan z tímu Lidl - Trek zvíťazil v úvodnej etape 20. ročníka Renewi Tour, ktorá mala štart aj finiš v meste Diest.

    Na druhom mieste prišiel do cieľa Holanďan Olav Kooji z Decathlon CMA CGM, tretí finišoval domáci Belgičan Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

    Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets sa nezapojil do záverečného šprintu a pracoval pre tímového kolegu Dylana Groenewegena, ktorý skončil na 8. mieste.

    Napokon prišiel do cieľa s pelotónom a klasifikovali ho na 48. priečke. Druhý Slovák v štartovom poli Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step obsadil 128. miesto s takmer dvojminútovou stratou.

    VIDEO: Posledné kilometre 1. etapy na Renewi Tour 2026

    V poradí 20. ročník Renewi Tour sa koná výlučne v belgických mestách a na programe nie je žiadna časovka.

    Úvodná etapa mala 191 kilometrov v regióne Flámsko a cyklistom ju znepríjemnil dážď. Niekoľko jazdcov sa pokúsilo o únik, no nevypracovali si výraznejší náskok. Najviac bodov, šesť sekúnd, získal na zlatom kilometri De Bondt.

    Krátko na to sa rozpršalo a niekoľkí jazdci doplatili na mokrú trať pádmi. Počas záverečného šprintu už nedošlo k pádom a napokon rozhodovali centimetre.

    Ako prvý preťal cieľovú pásku Milan tesne pred Kooijom a Merlierom. Pre 25-ročného Milana to bolo 12. víťazstvo v sezóne.

    Bol to už dvanásty triumf Milana v sezóne. Vyrovnal tak zápis Dána Jonasa Vingegaarda, ktorý už ďalšie nepridá. Neohrozeným kráľom sezóny zostáva Slovinec Tadej Pogačar s 19 triumfami.

    Priebežné poradie po 1. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Jonathan Milan

    Lidl - Trek

    4:04:08 hod

    2.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    + 4 s

    3.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    + 4 s

    4.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin-Premier Tech

    + 4 s

    5.

    ITA

    Sam Bennett

    Punarello - Q36,5 Pro Team

    + 4 s

    6.

    AUS

    Sam Welsford

    Netcompany Ineos

    + 4 s

    48.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 10 s

    128.

    SVK

    Martin Svrček

    Soudal Quick-Step

    + 2:08 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    VIDEO: Po Poľsku kraľuje aj v Belgicku. Milan dominoval v šprinte, Kubiš zaostal
    dnes 18:54
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