VIDEO: Po Poľsku kraľuje aj v Belgicku. Milan dominoval v šprinte, Kubiš zaostal

Renewi Tour 2026
Výsledky - 1. etapa (Diest - Diest, 191,3 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jonathan Milan
Lidl - Trek
4:04:18 hod
2.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
3.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
+ 0 s
4.
Jasper Philipsen
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
5.
Sam Bennett
Punarello - Q36,5 Pro Team
+ 0 s
6.
Sam Welsford
Netcompany Ineos
+ 0 s
48.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
128.
Martin Svrček
Soudal Quick-Step
+ 1:58 min
Taliansky cyklista Jonathan Milan z tímu Lidl - Trek zvíťazil v úvodnej etape 20. ročníka Renewi Tour, ktorá mala štart aj finiš v meste Diest.
Na druhom mieste prišiel do cieľa Holanďan Olav Kooji z Decathlon CMA CGM, tretí finišoval domáci Belgičan Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets sa nezapojil do záverečného šprintu a pracoval pre tímového kolegu Dylana Groenewegena, ktorý skončil na 8. mieste.
Napokon prišiel do cieľa s pelotónom a klasifikovali ho na 48. priečke. Druhý Slovák v štartovom poli Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step obsadil 128. miesto s takmer dvojminútovou stratou.
VIDEO: Posledné kilometre 1. etapy na Renewi Tour 2026
V poradí 20. ročník Renewi Tour sa koná výlučne v belgických mestách a na programe nie je žiadna časovka.
Úvodná etapa mala 191 kilometrov v regióne Flámsko a cyklistom ju znepríjemnil dážď. Niekoľko jazdcov sa pokúsilo o únik, no nevypracovali si výraznejší náskok. Najviac bodov, šesť sekúnd, získal na zlatom kilometri De Bondt.
Krátko na to sa rozpršalo a niekoľkí jazdci doplatili na mokrú trať pádmi. Počas záverečného šprintu už nedošlo k pádom a napokon rozhodovali centimetre.
Ako prvý preťal cieľovú pásku Milan tesne pred Kooijom a Merlierom. Pre 25-ročného Milana to bolo 12. víťazstvo v sezóne.
Bol to už dvanásty triumf Milana v sezóne. Vyrovnal tak zápis Dána Jonasa Vingegaarda, ktorý už ďalšie nepridá. Neohrozeným kráľom sezóny zostáva Slovinec Tadej Pogačar s 19 triumfami.
Priebežné poradie po 1. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jonathan Milan
Lidl - Trek
4:04:08 hod
2.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
+ 4 s
3.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
+ 4 s
4.
Jasper Philipsen
Alpecin-Premier Tech
+ 4 s
5.
Sam Bennett
Punarello - Q36,5 Pro Team
+ 4 s
6.
Sam Welsford
Netcompany Ineos
+ 4 s
48.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 10 s
128.
Martin Svrček
Soudal Quick-Step
+ 2:08 min