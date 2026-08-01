    VIDEO: Rekordný titul pre Evenepoela. Na klasike s ním udržal tempo len Ekvádorčan

    Remco Evenepoel.
    Remco Evenepoel. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. aug 2026 o 17:29
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    Evenepoel nastúpil v záverečnom stúpaní Murgil Tontorra.

    Clásica San Sebastian 2026

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    5:23:10 h

    2.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education-EasyPost

    + 0 s

    3.

    GBR

    Ben Tulett

    Team Visma-Lease a Bike

    + 29 s

    4.

    ITA

    Cristian Scaroni

    XDS Astana Team

    + 29 s

    5.

    ESP

    Pello Bilbao

    Bahrain Victorious

    + 29 s

    6.

    ITA

    Giulio Ciccone

    Lidl-Trek

    + 29 s

    7.

    CHE

    Jan Christen

    UAE Team Emirates-XRG

    + 29 s

    8.

    CHE

    Marc Hirschi

    Tudor Pro Cycling Team

    + 29 s

    9.

    ESP

    Marcel Camprubí

    Q36.5 Pro Cycling Team

    + 29 s

    10.

    FRA

    Léo Bisiaux

    Decathlon CMA CGM Team

    + 29 s

    Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral sobotné jednodňové preteky Clásica San Sebastian zaradené do seriálu UCI WorldTour.

    Jazdec tímu Red Bull-Bora-hansgrohe zdolal v záverečnom špurte dvojice Ekvádorčana Richarda Carapaza, tretí Ben Tulett z Veľkej Británie zaostal o 29 sekúnd.

    Evenepoel nastúpil v záverečnom stúpaní Murgil Tontorra a jeho tempo dokázal zachytiť iba Carapaz.

    VIDEO: Záverečné kilometre Clásica San Sebastian 2026

    Dvojica prišla spoločne až na cieľový bulvár v San Sebastiane, kde mal viac síl Belgičan. Ten sa približne 60 km pred cieľom musel vracať do pelotónu po technických problémoch, no s pomocou tímového kolegu Giulia Pellizzariho sa dostal späť do hlavnej skupiny.

    Dvadsaťšesťročný Evenepoel dosiahol na baskickej klasike rekordné štvrté víťazstvo. Predtým na nej triumfoval v rokoch 2019, 2022 a 2023 a prekonal tak doterajšie maximum Španiela Marina Lejarretu, ktorý vyhral trikrát.

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