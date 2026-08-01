VIDEO: Rekordný titul pre Evenepoela. Na klasike s ním udržal tempo len Ekvádorčan

Clásica San Sebastian 2026
#
Meno
Tím
Čas
1.
Remco Evenepoel
Red Bull-Bora-hansgrohe
5:23:10 h
2.
Richard Carapaz
EF Education-EasyPost
+ 0 s
3.
Ben Tulett
Team Visma-Lease a Bike
+ 29 s
4.
Cristian Scaroni
XDS Astana Team
+ 29 s
5.
Pello Bilbao
Bahrain Victorious
+ 29 s
6.
Giulio Ciccone
Lidl-Trek
+ 29 s
7.
Jan Christen
UAE Team Emirates-XRG
+ 29 s
8.
Marc Hirschi
Tudor Pro Cycling Team
+ 29 s
9.
Marcel Camprubí
Q36.5 Pro Cycling Team
+ 29 s
10.
Léo Bisiaux
Decathlon CMA CGM Team
+ 29 s
Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral sobotné jednodňové preteky Clásica San Sebastian zaradené do seriálu UCI WorldTour.
Jazdec tímu Red Bull-Bora-hansgrohe zdolal v záverečnom špurte dvojice Ekvádorčana Richarda Carapaza, tretí Ben Tulett z Veľkej Británie zaostal o 29 sekúnd.
Evenepoel nastúpil v záverečnom stúpaní Murgil Tontorra a jeho tempo dokázal zachytiť iba Carapaz.
VIDEO: Záverečné kilometre Clásica San Sebastian 2026
Dvojica prišla spoločne až na cieľový bulvár v San Sebastiane, kde mal viac síl Belgičan. Ten sa približne 60 km pred cieľom musel vracať do pelotónu po technických problémoch, no s pomocou tímového kolegu Giulia Pellizzariho sa dostal späť do hlavnej skupiny.
Dvadsaťšesťročný Evenepoel dosiahol na baskickej klasike rekordné štvrté víťazstvo. Predtým na nej triumfoval v rokoch 2019, 2022 a 2023 a prekonal tak doterajšie maximum Španiela Marina Lejarretu, ktorý vyhral trikrát.