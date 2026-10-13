    Kubiš zahájil obhajobu druhého miesta. V prológu podujatia stratil na víťaza osem sekúnd

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    TASR|13. okt 2026 o 22:01
    ShareTweet0

    Z triumfu sa tešil Jakob Söderqvist z tímu Lidl-Trek.

    Eneco Tour 2026

    Výsledky - prológ (Haag - Haag, 3,1 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SWE

    Jakob Söderqvist

    Lidl-Trek

    3:32 min

    2.

    NLD

    Wessel Mouris

    Unibet Rose Rockets

    + 1 s

    3.

    FRA

    Christophe Laporte

    Visma-Lease a Bike

    + 1 s

    4.

    GBR

    Ethan Hayter

    Soudal Quick-Step

    + 2 s

    5.

    NLD

    Michiel Mouris

    Red Bull-Bora

    + 3 s

    6.

    NZL

    Finn Fisher-Black

    Red Bull-Bora

    + 4 s

    17.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 8 s

    Švédsky cyklista Jakob Söderqvist z tímu Lidl-Trek vyhral utorňajší prológ na etapových pretekoch Eneco Tour.

    Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) bol v časovke jednotlivcov o osem sekúnd pomalší, čo mu prinieslo sedemnáste miesto.

    Söderqvist absolvoval trojkilometrovú trať v Haagu za 3:32 min. a vyhral o sekundu pred domácim Wesselom Mourisom z Unibet Rose Rockets a Francúzom Christophom Laportom z Visma-Lease a Bike.

    Kubiš bol po svojom dojazde dvanásty, nakoniec klesol ešte o päť pozícií. Na podujatí obhajuje úradujúci majster Slovenska druhé miesto v celkovom poradí.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Kubiš zahájil obhajobu druhého miesta. V prológu podujatia stratil na víťaza osem sekúnd
    dnes 22:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Kubiš zahájil obhajobu druhého miesta. V prológu podujatia stratil na víťaza osem sekúnd