Kubiš zahájil obhajobu druhého miesta. V prológu podujatia stratil na víťaza osem sekúnd

Eneco Tour 2026
Výsledky - prológ (Haag - Haag, 3,1 km):
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jakob Söderqvist
Lidl-Trek
3:32 min
2.
Wessel Mouris
Unibet Rose Rockets
+ 1 s
3.
Christophe Laporte
Visma-Lease a Bike
+ 1 s
4.
Ethan Hayter
Soudal Quick-Step
+ 2 s
5.
Michiel Mouris
Red Bull-Bora
+ 3 s
6.
Finn Fisher-Black
Red Bull-Bora
+ 4 s
17.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 8 s
Švédsky cyklista Jakob Söderqvist z tímu Lidl-Trek vyhral utorňajší prológ na etapových pretekoch Eneco Tour.
Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) bol v časovke jednotlivcov o osem sekúnd pomalší, čo mu prinieslo sedemnáste miesto.
Söderqvist absolvoval trojkilometrovú trať v Haagu za 3:32 min. a vyhral o sekundu pred domácim Wesselom Mourisom z Unibet Rose Rockets a Francúzom Christophom Laportom z Visma-Lease a Bike.
Kubiš bol po svojom dojazde dvanásty, nakoniec klesol ešte o päť pozícií. Na podujatí obhajuje úradujúci majster Slovenska druhé miesto v celkovom poradí.