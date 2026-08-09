Tour de France má staronovú šampiónku. Dramatický súboj rozhodol až záverečný kopec

Tour de France Femmes 2026
Výsledky 9. etapy (Nice - Nice, 99,2 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
2:44:43 hod
2.
Paula Blasiová
UAE Team L'IMAD
+ 1:04 min
3.
Kasia Niewiadomá-Phinneyová
CANYON//SRAM
+ 1:04 min
4.
Niamh Fischerová-Blacková
Lidl-Trek
+ 1:04 min
5.
Antonie Niedermaierová
CANYON//SRAM
+ 1:06 min
6.
Isabella Lomgrenová
Lidl-Trek
+ 1:08 min
Holandská cyklistka Demi Volleringová sa stala celkovou víťazkou Tour de France žien.
Jazdkyňa tímu FDJ United-SUEZ spečatila svoj triumf suverénnym víťazstvom v nedeľnej záverečnej 9. etape so štartom i cieľom v Nice (99,2 km). Na Tour triumfovala druhýkrát v kariére, prvý celkový titul získala v roku 2023.
Volleringová vstupovala do záverečnej etapy v žltom drese s náskokom iba osem sekúnd pred Poľkou Katarzynou Niewiadomovou-Phinneyovou.
Rozhodujúci útok predviedla na štvrtom a poslednom stúpaní na Col d'Èze. Niewiadomová-Phinneyová nedokázala na jej zrýchlenie reagovať a Volleringová mala na vrchole náskok približne 18 sekúnd.
Následne ho v záverečnom zjazde Villefranche-sur-Mer smerom do Nice ešte zvýraznila a okrem etapového prvenstva definitívne spečatila aj celkový triumf.
VIDEO: Záver 9. etapy na Tour de France Femmes 2026
V cieli mala pred druhou Paulou Blasiovou zo Španielska a treťou Niewiadomovou viac ako minútový náskok.
Dvadsaťdeväťročná Holanďanka tak zavŕšila vydarený záver pretekov. Už v sobotňajšej 8. etape zo Sisteronu do Nice zvíťazila po samostatnom úniku a získala žltý dres, ktorý v nedeľu úspešne obhájila.
Na tohtoročnej Tour zaznamenala tri etapové triumfy. Záverečná 9. etapa merala necelých 100 km, viedla po štyroch okruhoch v okolí Nice a pelotón štyrikrát absolvoval prudké stúpanie na Col d'Èze nad Monakom.
Volleringová už dokázala triumfovať na všetkých troch Grand Tours. Okrem Tour de France má na konte dve celkové prvenstvá na Vuelte a v júni pridala aj víťazstvo na Giro d'Italia.
„Keď som sa blížila k cieľu, myslela som na veľa vecí. Aj na všetku prácu, ktorá je za týmto víťazstvom. Nie je to iba sen vyhrať Tour de France.
Je to aj sen žiť tento život a tvrdo pracovať s ľuďmi, ktorí majú rovnakú vášeň. Cítila som, že musím zaútočiť a vyhrať sama. Ani po Mont Ventoux som nepochybovala o svojej výkonnosti. V ten deň som trochu zariskovala.
Taký je šport - niekedy vyhráte, niekedy prehráte, niekedy sa rozhodnete správne a inokedy urobíte chybu. Stále mám veľa snov, na bicykli aj mimo neho,“ povedala pre oficiálnu webstránku pretekov Volleringová, ktorá už dokázala triumfovať na všetkých troch Grand Tours.
Okrem Tour de France má na konte dve celkové prvenstvá na Vuelte a v júni pridala aj víťazstvo na Giro d'Italia.
Celkové poradie po 9. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
30:54:51 hod
2.
Kasia Niewiadomá-Phinneyová
CANYON//SRAM
+ 1:18 min
3.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 4:29 min
4.
Antonia Niedermaierová
CANYON//SRAM
+ 5:10 min
5.
Paula Blasiová
UAE Team L'IMAD
+ 6:13 min
6.
Cedrine Kerbaolová
EF Education - OATLY
+ 6:41 min