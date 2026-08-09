    Tour de France má staronovú šampiónku. Dramatický súboj rozhodol až záverečný kopec

    Demi Volleringová.
    Demi Volleringová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. aug 2026 o 18:57
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    Holanďanka získala druhý titul na ženskej Tour.

    Tour de France Femmes 2026

    Výsledky 9. etapy (Nice - Nice, 99,2 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    2:44:43 hod

    2.

    ESP

    Paula Blasiová

    UAE Team L'IMAD

    + 1:04 min

    3.

    POL

    Kasia Niewiadomá-Phinneyová

    CANYON//SRAM

    + 1:04 min

    4.

    NZL

    Niamh Fischerová-Blacková

    Lidl-Trek

    + 1:04 min

    5.

    DEU

    Antonie Niedermaierová

    CANYON//SRAM

    + 1:06 min

    6.

    CAN

    Isabella Lomgrenová

    Lidl-Trek

    + 1:08 min

    Holandská cyklistka Demi Volleringová sa stala celkovou víťazkou Tour de France žien.

    Jazdkyňa tímu FDJ United-SUEZ spečatila svoj triumf suverénnym víťazstvom v nedeľnej záverečnej 9. etape so štartom i cieľom v Nice (99,2 km). Na Tour triumfovala druhýkrát v kariére, prvý celkový titul získala v roku 2023.

    Volleringová vstupovala do záverečnej etapy v žltom drese s náskokom iba osem sekúnd pred Poľkou Katarzynou Niewiadomovou-Phinneyovou.

    Rozhodujúci útok predviedla na štvrtom a poslednom stúpaní na Col d'Èze. Niewiadomová-Phinneyová nedokázala na jej zrýchlenie reagovať a Volleringová mala na vrchole náskok približne 18 sekúnd.

    Následne ho v záverečnom zjazde Villefranche-sur-Mer smerom do Nice ešte zvýraznila a okrem etapového prvenstva definitívne spečatila aj celkový triumf.

    VIDEO: Záver 9. etapy na Tour de France Femmes 2026

    V cieli mala pred druhou Paulou Blasiovou zo Španielska a treťou Niewiadomovou viac ako minútový náskok.

    Dvadsaťdeväťročná Holanďanka tak zavŕšila vydarený záver pretekov. Už v sobotňajšej 8. etape zo Sisteronu do Nice zvíťazila po samostatnom úniku a získala žltý dres, ktorý v nedeľu úspešne obhájila.

    Na tohtoročnej Tour zaznamenala tri etapové triumfy. Záverečná 9. etapa merala necelých 100 km, viedla po štyroch okruhoch v okolí Nice a pelotón štyrikrát absolvoval prudké stúpanie na Col d'Èze nad Monakom.

    Volleringová už dokázala triumfovať na všetkých troch Grand Tours. Okrem Tour de France má na konte dve celkové prvenstvá na Vuelte a v júni pridala aj víťazstvo na Giro d'Italia.

    „Keď som sa blížila k cieľu, myslela som na veľa vecí. Aj na všetku prácu, ktorá je za týmto víťazstvom. Nie je to iba sen vyhrať Tour de France.

    Je to aj sen žiť tento život a tvrdo pracovať s ľuďmi, ktorí majú rovnakú vášeň. Cítila som, že musím zaútočiť a vyhrať sama. Ani po Mont Ventoux som nepochybovala o svojej výkonnosti. V ten deň som trochu zariskovala.

    Taký je šport - niekedy vyhráte, niekedy prehráte, niekedy sa rozhodnete správne a inokedy urobíte chybu. Stále mám veľa snov, na bicykli aj mimo neho,“ povedala pre oficiálnu webstránku pretekov Volleringová, ktorá už dokázala triumfovať na všetkých troch Grand Tours.

    Okrem Tour de France má na konte dve celkové prvenstvá na Vuelte a v júni pridala aj víťazstvo na Giro d'Italia.

    Celkové poradie po 9. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    30:54:51 hod

    2.

    POL

    Kasia Niewiadomá-Phinneyová

    CANYON//SRAM

    + 1:18 min

    3.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 4:29 min

    4.

    DEU

    Antonia Niedermaierová

    CANYON//SRAM

    + 5:10 min

    5.

    ESP

    Paula Blasiová

    UAE Team L'IMAD

    + 6:13 min

    6.

    FRA

    Cedrine Kerbaolová

    EF Education - OATLY

    + 6:41 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Demi Volleringová.
    Demi Volleringová.
    Tour de France má staronovú šampiónku. Dramatický súboj rozhodol až záverečný kopec
    ne 18:573
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