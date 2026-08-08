    VIDEO: Boj o žltý dres sa vyjasňuje. Holanďanka ušla všetkým a vypracovala si náskok

    Demi Volleringová.
    Demi Volleringová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. aug 2026 o 18:44
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    Holanďanka má pred Poľkou osemsekundový náskok pred záverečnou etapou.

    Tour de France Femmes 2026

    Výsledky 8. etapy (Sisteron - Nice, 171,9 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    4:02:39 hod

    2.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 17 s

    3.

    POL

    Kasia Niewiadomá-Phinneyová

    CANYON//SRAM

    + 17 s

    4.

    MUS

    Kim Le Courtová-Pienaarová

    AG Insurance - Soudal Team

    + 38 s

    5.

    BEL

    Lotte Kopecká

    Team SD Worx - Protime

    + 38 s

    6.

    POL

    Dominika Wlodarczyková

    UAE Team L'IMAD

    + 38 s

    Holandská cyklistka Demi Volleringová zvíťazila v predposlednej 8. etape ženskej edície Tour de France a obliekla sa do žltého dresu.

    Pretekárka tímu FDJ United-SUEZ sa presadila v záverečnom stúpaní pred cieľom a 171,9 km dlhú trasu zo Sisteronu do Nice zvládla za 4:02:39 hodiny.

    Druhá finišovala Talianka Elisa Longová Borghiniová (UAE Team L'IMAD) s mankom 17 sekúnd a v rovnakom čase preťala cieľ aj Poľka Kasia Niewiadomá-Phinneyová (Canyon-SRAM).

    Volleringovej záverečný útok na krátkom stúpaní Cote de la Ginestre (2,5 km, 4,1%) slávil úspech, keďže odpútala svoje najväčšie súperky v boji o celkový triumf.

    VIDEO: Záverečné kilometre 8. etapy na Tour de France Femmes 2026

    Prvá odpadla Marlen Reusserová, po nej aj Niewiadomá-Phinneyová a holandská pretekárka si potom udržala náskok aj v klesaní a dojazde do cieľa.

    V celkovom poradí vedie pred poľskou súperkou, ktorej zobrala žltý dres, len o osem sekúnd, tretia Reusserová stráca už minútu a 12 sekúnd.

    Tour vyvrcholí v nedeľu, keď je na programe záverečný úsek so štartom a cieľom v Nice dlhý 99,2 km. Cyklistky počas neho čaká 2315 výškových metrov na štyroch stúpaniach na Col d´Eze.

    Celkové poradie po 8. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    28:10:18 hod

    2.

    POL

    Kasia Niewiadomá-Phinneyová

    CANYON//SRAM

    + 8 s

    3.

    CHE

    Marlen Reusserová

    Movistar

    + 1:12 min

    4.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 3:05 min

    5.

    DEU

    Antonia Niedermaierová

    CANYON//SRAM

    + 3:54 min

    6.

    FRA

    Cedrine Kerbaolová

    EF Education - OATLY

    + 4:34 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Demi Volleringová.
    Demi Volleringová.
    VIDEO: Boj o žltý dres sa vyjasňuje. Holanďanka ušla všetkým a vypracovala si náskok
    dnes 18:44
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