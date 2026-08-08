VIDEO: Boj o žltý dres sa vyjasňuje. Holanďanka ušla všetkým a vypracovala si náskok

Tour de France Femmes 2026
Výsledky 8. etapy (Sisteron - Nice, 171,9 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
4:02:39 hod
2.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 17 s
3.
Kasia Niewiadomá-Phinneyová
CANYON//SRAM
+ 17 s
4.
Kim Le Courtová-Pienaarová
AG Insurance - Soudal Team
+ 38 s
5.
Lotte Kopecká
Team SD Worx - Protime
+ 38 s
6.
Dominika Wlodarczyková
UAE Team L'IMAD
+ 38 s
Holandská cyklistka Demi Volleringová zvíťazila v predposlednej 8. etape ženskej edície Tour de France a obliekla sa do žltého dresu.
Pretekárka tímu FDJ United-SUEZ sa presadila v záverečnom stúpaní pred cieľom a 171,9 km dlhú trasu zo Sisteronu do Nice zvládla za 4:02:39 hodiny.
Druhá finišovala Talianka Elisa Longová Borghiniová (UAE Team L'IMAD) s mankom 17 sekúnd a v rovnakom čase preťala cieľ aj Poľka Kasia Niewiadomá-Phinneyová (Canyon-SRAM).
Volleringovej záverečný útok na krátkom stúpaní Cote de la Ginestre (2,5 km, 4,1%) slávil úspech, keďže odpútala svoje najväčšie súperky v boji o celkový triumf.
VIDEO: Záverečné kilometre 8. etapy na Tour de France Femmes 2026
Prvá odpadla Marlen Reusserová, po nej aj Niewiadomá-Phinneyová a holandská pretekárka si potom udržala náskok aj v klesaní a dojazde do cieľa.
V celkovom poradí vedie pred poľskou súperkou, ktorej zobrala žltý dres, len o osem sekúnd, tretia Reusserová stráca už minútu a 12 sekúnd.
Tour vyvrcholí v nedeľu, keď je na programe záverečný úsek so štartom a cieľom v Nice dlhý 99,2 km. Cyklistky počas neho čaká 2315 výškových metrov na štyroch stúpaniach na Col d´Eze.
Celkové poradie po 8. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
28:10:18 hod
2.
Kasia Niewiadomá-Phinneyová
CANYON//SRAM
+ 8 s
3.
Marlen Reusserová
Movistar
+ 1:12 min
4.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 3:05 min
5.
Antonia Niedermaierová
CANYON//SRAM
+ 3:54 min
6.
Cedrine Kerbaolová
EF Education - OATLY
+ 4:34 min