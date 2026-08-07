    VIDEO: Suverénna Poľka ovládla náročnú horskú etapu . Dostala sa aj na čelo celkového poradia

    Cyklisti počas 7. etapy Tour de France Femmes 2026.
    Cyklisti počas 7. etapy Tour de France Femmes 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. aug 2026 o 17:58
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    Členka tímu Canyon/SRAM zvíťazila s viac ako minútovým náskokom.

    Tour de France Femmes 2026

    Výsledky 7. etapy (La Voulte-sur-Rhone - Mont Ventoux, 146,8 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    POL

    Kasia Niewiadomá-Phinneyová

    CANYON//SRAM

    4:22:53 hod

    2.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    + 1:16 min

    3.

    ITA

    Elisa Longo Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 1:42 min

    4.

    CHE

    Marlen Reusserová

    Movistar

    + 1:46 min

    5.

    ESP

    Paula Blasiová

    UAE Team L'IMAD

    + 1:48 min

    6.

    DEU

    Antonia Niedermaierová

    CANYON//SRAM

    + 1:48 min

    Poľská cyklistka Kasia Niewiadomá-Phinneyová sa stala víťazkou 7. etapy ženskej edície Tour de France a obliekla sa do žltého dresu.

    Piatkovú 146,8 km dlhú horskú trasu z La Voulte-sur-Rhone na vrchol Mont Ventoux zvládla členka tímu Canyon/SRAM za 4:22:53 h.

    S odstupom 1:16 min za ňou finišovala Holanďanka Demi Volleringová (FDJ United-SUEZ), tretia Talianka Elisa Longová Borghiniová (SAE Team L'IMAD) zaostala o 1:42 min.

    VIDEO: Záver 7. etapy Tour de France Femmes 2026

    Niewiadomá rozhodla o svojom triumfe približne deväť kilometrov pred cieľom, keď nastúpila zo skupiny favoritiek a jej hlavné súperky Volleringová a dovtedajšia líderka Marlen Reusserová na jej útok nedokázali reagovať.

    Poľka si postupne vypracovala výrazný náskok, päť kilometrov pred vrcholom mala k dobru už približne minútu a v ďalšom priebehu svoj odstup ešte zvýšila.

    Na náročnom záverečnom stúpaní na Mont Ventoux napokon suverénne zvíťazila a zároveň zmazala manko 1:17 min, ktoré mala pred etapou na Reusserovú.

    Niewiadomá sa v celkovom poradí posunula z tretieho na prvé miesto a pred Volleringovou má náskok 15 sekúnd.

    Reusserová, ktorá v piatok obsadila štvrté miesto so stratou 1:46 min, klesla z vedúcej pozície na tretiu priečku a na Poľku stráca 39 sekúnd.

    Ženská Tour vyvrcholí cez víkend. V sobotu sa pôjde 8. etapa zo Sisteronu do Nice (171,9 km) a v nedeľu je na programe záverečný úsek Nice – Nice (99,2 km).

    Celkové poradie po 7. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    POL

    Kasia Niewiadomá-Phinneyová

    CANYON//SRAM

    24:07:34 hod

    2.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    + 15 s

    3.

    CHE

    Marlen Reusserová

    Movistar

    + 39 s

    4.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 2:59 min

    5.

    DEU

    Antonia Niedermaierová

    CANYON//SRAM

    + 3:21 min

    6.

    FRA

    Cedrine Kerbaolová

    EF Education - OATLY

    + 4:01 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Cyklisti počas 7. etapy Tour de France Femmes 2026.
    Cyklisti počas 7. etapy Tour de France Femmes 2026.
    VIDEO: Suverénna Poľka ovládla náročnú horskú etapu . Dostala sa aj na čelo celkového poradia
    dnes 17:581
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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Suverénna Poľka ovládla náročnú horskú etapu . Dostala sa aj na čelo celkového poradia