VIDEO: Suverénna Poľka ovládla náročnú horskú etapu . Dostala sa aj na čelo celkového poradia

Tour de France Femmes 2026
Výsledky 7. etapy (La Voulte-sur-Rhone - Mont Ventoux, 146,8 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Kasia Niewiadomá-Phinneyová
CANYON//SRAM
4:22:53 hod
2.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
+ 1:16 min
3.
Elisa Longo Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 1:42 min
4.
Marlen Reusserová
Movistar
+ 1:46 min
5.
Paula Blasiová
UAE Team L'IMAD
+ 1:48 min
6.
Antonia Niedermaierová
CANYON//SRAM
+ 1:48 min
Poľská cyklistka Kasia Niewiadomá-Phinneyová sa stala víťazkou 7. etapy ženskej edície Tour de France a obliekla sa do žltého dresu.
Piatkovú 146,8 km dlhú horskú trasu z La Voulte-sur-Rhone na vrchol Mont Ventoux zvládla členka tímu Canyon/SRAM za 4:22:53 h.
S odstupom 1:16 min za ňou finišovala Holanďanka Demi Volleringová (FDJ United-SUEZ), tretia Talianka Elisa Longová Borghiniová (SAE Team L'IMAD) zaostala o 1:42 min.
VIDEO: Záver 7. etapy Tour de France Femmes 2026
Niewiadomá rozhodla o svojom triumfe približne deväť kilometrov pred cieľom, keď nastúpila zo skupiny favoritiek a jej hlavné súperky Volleringová a dovtedajšia líderka Marlen Reusserová na jej útok nedokázali reagovať.
Poľka si postupne vypracovala výrazný náskok, päť kilometrov pred vrcholom mala k dobru už približne minútu a v ďalšom priebehu svoj odstup ešte zvýšila.
Na náročnom záverečnom stúpaní na Mont Ventoux napokon suverénne zvíťazila a zároveň zmazala manko 1:17 min, ktoré mala pred etapou na Reusserovú.
Niewiadomá sa v celkovom poradí posunula z tretieho na prvé miesto a pred Volleringovou má náskok 15 sekúnd.
Reusserová, ktorá v piatok obsadila štvrté miesto so stratou 1:46 min, klesla z vedúcej pozície na tretiu priečku a na Poľku stráca 39 sekúnd.
Ženská Tour vyvrcholí cez víkend. V sobotu sa pôjde 8. etapa zo Sisteronu do Nice (171,9 km) a v nedeľu je na programe záverečný úsek Nice – Nice (99,2 km).
Celkové poradie po 7. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Kasia Niewiadomá-Phinneyová
CANYON//SRAM
24:07:34 hod
2.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
+ 15 s
3.
Marlen Reusserová
Movistar
+ 39 s
4.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 2:59 min
5.
Antonia Niedermaierová
CANYON//SRAM
+ 3:21 min
6.
Cedrine Kerbaolová
EF Education - OATLY
+ 4:01 min