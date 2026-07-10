    10.07.2026 13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Koniec
    Profil etapyOnline prenosFotogalériaVýsledky

    VIDEO: Merlier ovládol etapu v Bordeaux. V záverečnom šprinte nedal súperom šancu

    Tim Merlier oslavuje víťazstvo na Tour de France
    Fotogaléria (34)
    Tim Merlier oslavuje víťazstvo na Tour de France (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|10. júl 2026 o 17:22
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    Tour de France 2026 má prvého belgického víťaza.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 7. etapa (Hagetmau – Bordeaux, 175,1 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    3:44:20 h

    2.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    + 0 s

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    + 0 s

    5.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin – Premier Tech

    + 0 s

    6.

    DEU

    Phil Bauhaus

    Bahrain Victorious

    + 0 s

    7.

    NLD

    Huub Artz

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    8.

    FRA

    Dorian Godon

    Netcompany Ineos

    + 0 s

    9.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl – Trek

    + 0 s

    10.

    BEL

    Tom van Asbroeck

    NSN Cycling

    + 0 s

    Belgičan Tim Merlier zvíťazil v 7. etape 113. ročníka cyklistických pretekov Tour de France.

    Jazdec tímu Soudal Quick-Step uspel v záverečnom špurte rovinatej etapy s cieľom v Bordeaux pred Sörenom Wärenskjoldom (Uno-X Mobility) a Biniamom Girmayom (NSN Cycling).

    Na čele celkového poradia je naďalej Slovinec Tadej Pogačar zo stajne SAE Emirates-XRG.

    VIDEO: Záverečný dojazd siedmej etapy Tour de France 2026

    Priebeh etapy

    Od úvodu bolo zrejmé, že ide o etapu pre šprintérov. V úvode sa do úniku dostali Jakub Otruba (Caja Rural - Seguros RGA) s Baptistom Veistrofferom (Lotto-Intermarche).

    Tí si pred pelotónom vypracovali vyše minútový náskok, ktorý si udržiavali desiatky kilometrov.

    Pokojný priebeh etapy sa na 66. kilometri pokúsil zmeniť Nór Jonas Abrahamsen snahou o trhák, ale ostatní naň zareagovali a po kilometri ho pelotón pohltil.

    Fotogaléria zo 7. etapy na Tour de France 2026
    Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026
    Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026
    Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026
    7. etapa Tour de France 2026
    34 fotografií
    Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Český cyklista Jakub Otruba (vpravo) a Francúz Baptiste Veistroffer počas 7. etapy (175.1km) cyklistických pretekov Tour de FranceSlovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra počas 7. etapy (175.1km) cyklistických pretekov Tour de FranceSlovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra počas 7. etapy (175.1km) cyklistických pretekov Tour de FranceSlovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra počas 7. etapy (175.1km) cyklistických pretekov Tour de France7. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 2026Tom Pidcock v 7. etape Tour de France 2026Michael Valgren v 7. etape Tour de France 20267. etapa Tour de France 20267. etapa Tour de France 2026Paul Seixas v 7. etape Tour de France 20267. etapa Tour de France 2026Tadej Pogacar a Isaac Del Toro v 7. etape Tour de France 20267. etapa Tour de France 2026Tadej Pogacar v 7. etape Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026Tim Merlier vyhral 7. etapu Tour de France 2026 Ľudia sledujú cyklistov počas 7. etapy (175.1km) cyklistických pretekov Tour de France z Hagetmau do mesta BordeauxCyklisti počas 7. etapy (175.km) cyklistických pretekov Tour de France z Hagetmau do mesta Bordeaux

    Čech Otruba s Veistrofferom vydržali v úniku až do šprintérskej prémie, ktorú napokon získal Francúz. Tretí bol Dán Mads Pedersen (Lidl-Trek). Veistroffer bol rýchlejší než Otruba aj na vrchárskej prémii a získal bod do hodnotenia vrchárov.

    Dlhý únik česko-francúzskej dvojice sa skončil 18 km pred cieľom. Podľa predpokladov sa o víťazovi rozhodovalo až v záverečnom špurte.

    Ten sa stal napokon korisťou Merliera, ktorý v závere suverénne zdolal konkurentov. Bolo to pre neho celkovo štvrté etapové víťazstvo na TdF a prvé na prebiehajúcom ročníku.

    „Kľúčová bola moja pozícia a jej kontrola v závere etapy. Môj tím odviedol výbornú prácu počas celej etapy, veľmi si to vážim. Dôležité bolo zorientovať sa v úzkom priestore v závere dojazdu. Bolo to tam aj o lakťoch. Na to, aby sme dnes zvíťazili, muselo do seba zapadnúť veľa vecí a to sa aj stalo,“ uviedol Merlier.

    Celkové poradie po 7. etape

    Žltý dres:

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    24:56:17 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 2:42 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 3:27 min

    4.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 3:30 min

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 3:34 min

    6.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 3:55 min

    7.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:00 min

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 4:21 min

    9.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 4:57 min

    10.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    + 7:10 min

    Zelený dres:

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    204 b

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    145 b

    3.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    140 b

    4.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    134 b

    5.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    126 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    75 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    73 b

    8.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    70 b

    9.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    64 b

    10.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    61 b

    Bodkovaný dres:

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    28 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    19 b

    3.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    4.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    13 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    12 b

    6.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    10 b

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    10 b

    8.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    10 b

    9.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    9 b

    10.

    ESP

    Raúl García Pierna

    Movistar

    7 b

    Biely dres:

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    24:59:44 h

    2.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 7 s

    3.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 28 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 54 s

    5.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    + 3:43 min

    6.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 7:19 min

    7.

    BEL

    Lennert van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 7:24 min

    8.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 7:59 min

    9.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 9:57 min

    10.

    ITA

    Antonio Tiberi

    Bahrain Victorious

    + 23:36 min


    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    11.07.2026
    13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    rovinatý
    rovinatý
    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý

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