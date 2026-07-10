VIDEO: Merlier ovládol etapu v Bordeaux. V záverečnom šprinte nedal súperom šancu

Tour de France 2026
Výsledky - 7. etapa (Hagetmau – Bordeaux, 175,1 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
3:44:20 h
2.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
+ 0 s
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
+ 0 s
4.
Max Kanter
XDS Astana
+ 0 s
5.
Jasper Philipsen
Alpecin – Premier Tech
+ 0 s
6.
Phil Bauhaus
Bahrain Victorious
+ 0 s
7.
Huub Artz
Lotto Intermarché
+ 0 s
8.
Dorian Godon
Netcompany Ineos
+ 0 s
9.
Mads Pedersen
Lidl – Trek
+ 0 s
10.
Tom van Asbroeck
NSN Cycling
+ 0 s
Belgičan Tim Merlier zvíťazil v 7. etape 113. ročníka cyklistických pretekov Tour de France.
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- 7. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
Jazdec tímu Soudal Quick-Step uspel v záverečnom špurte rovinatej etapy s cieľom v Bordeaux pred Sörenom Wärenskjoldom (Uno-X Mobility) a Biniamom Girmayom (NSN Cycling).
Na čele celkového poradia je naďalej Slovinec Tadej Pogačar zo stajne SAE Emirates-XRG.
VIDEO: Záverečný dojazd siedmej etapy Tour de France 2026
Priebeh etapy
Od úvodu bolo zrejmé, že ide o etapu pre šprintérov. V úvode sa do úniku dostali Jakub Otruba (Caja Rural - Seguros RGA) s Baptistom Veistrofferom (Lotto-Intermarche).
Tí si pred pelotónom vypracovali vyše minútový náskok, ktorý si udržiavali desiatky kilometrov.
Pokojný priebeh etapy sa na 66. kilometri pokúsil zmeniť Nór Jonas Abrahamsen snahou o trhák, ale ostatní naň zareagovali a po kilometri ho pelotón pohltil.
Čech Otruba s Veistrofferom vydržali v úniku až do šprintérskej prémie, ktorú napokon získal Francúz. Tretí bol Dán Mads Pedersen (Lidl-Trek). Veistroffer bol rýchlejší než Otruba aj na vrchárskej prémii a získal bod do hodnotenia vrchárov.
Dlhý únik česko-francúzskej dvojice sa skončil 18 km pred cieľom. Podľa predpokladov sa o víťazovi rozhodovalo až v záverečnom špurte.
Ten sa stal napokon korisťou Merliera, ktorý v závere suverénne zdolal konkurentov. Bolo to pre neho celkovo štvrté etapové víťazstvo na TdF a prvé na prebiehajúcom ročníku.
„Kľúčová bola moja pozícia a jej kontrola v závere etapy. Môj tím odviedol výbornú prácu počas celej etapy, veľmi si to vážim. Dôležité bolo zorientovať sa v úzkom priestore v závere dojazdu. Bolo to tam aj o lakťoch. Na to, aby sme dnes zvíťazili, muselo do seba zapadnúť veľa vecí a to sa aj stalo,“ uviedol Merlier.
Celkové poradie po 7. etape
Žltý dres:
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
24:56:17 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 2:42 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 3:27 min
4.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 3:30 min
5.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 3:34 min
6.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 3:55 min
7.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:00 min
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 4:21 min
9.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 4:57 min
10.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
+ 7:10 min
Zelený dres:
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
204 b
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
145 b
3.
Max Kanter
XDS Astana
140 b
4.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
134 b
5.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
126 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
75 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
73 b
8.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
70 b
9.
Anthony Turgis
TotalEnergies
64 b
10.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
61 b
Bodkovaný dres:
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
28 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
19 b
3.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
4.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
13 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
12 b
6.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
10 b
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
10 b
8.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
10 b
9.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
9 b
10.
Raúl García Pierna
Movistar
7 b
Biely dres:
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
24:59:44 h
2.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 7 s
3.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 28 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 54 s
5.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
+ 3:43 min
6.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 7:19 min
7.
Lennert van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 7:24 min
8.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 7:59 min
9.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 9:57 min
10.
Antonio Tiberi
Bahrain Victorious
+ 23:36 min