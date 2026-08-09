    VIDEO: Rozprávkový záver pre Tudor. V Poľsku ovládol časovku aj celkové poradie

    Celkové pódium na Okolo Poľska 2026.
    Celkové pódium na Okolo Poľska 2026. (Autor: X/Mihai Simon)
    TASR|9. aug 2026 o 17:15
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    Scaroni stratil až 47 sekúnd a v celkovej klasifikácii sa prepadol z prvého na siedme miesto.

    Okolo Poľska 2026

    Výsledky 7. etapy (Wieliczka - Wieliczka, individuálna časovka, 12,5 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    CHE

    Stefan Küng

    Tudor Pro Cycling

    14:26,60 min

    2.

    NZL

    Finn Fisher-Black

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 4 s

    3.

    GBR

    Callum Thornley

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 4 s

    4.

    ESP

    Ivan Romeo

    Movistar

    + 5 s

    5.

    USA

    Magnus Sheffield

    Netcompany INEOS

    + 8 s

    6.

    LUX

    Arthur Kluckers

    Tudor Pro Cycling

    + 9 s

    Nemecký cyklista Marco Brenner z tímu Tudor Pro Cycling sa stal celkovým víťazom 83. ročníka pretekov Okolo Poľska.

    O prvenstve rozhodol v nedeľnej záverečnej 7. etape, ktorou bola individuálna časovka na 12,5 km so štartom i cieľom vo Wieliczke.

    Pred ňou figuroval na štvrtej priečke so stratou 11 sekúnd na lídra Christiana Scaroniho, no v časovke obsadil siedme miesto a výrazne predstihol svojich hlavných súperov.

    Brenner zvládol trať za 14:37,62 minúty a zaostal o 12 sekúnd za víťazným tímovým kolegom Stefanom Küngom.

    VIDEO: Zábery z časovky na Okolo Poľska 2026

    Scaroni stratil na Künga až 47 sekúnd a v celkovej klasifikácii sa prepadol z prvého na siedme miesto.

    Brenner napokon triumfoval s náskokom desiatich sekúnd pred Novozélanďanom Finnom Fisherom-Blackom, tretí skončil Španiel Ivan Romeo so stratou 16 sekúnd.

    Samotnú záverečnú etapu ovládol Švajčiar Küng časom 14:25,60 min. Druhý Fisher-Black zaostal o 4,18 s a tretí Brit Callum Thornley o 4,26 s.

    Konečné celkové poradie Okolo Poľska 2026

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Marco Brenner

    Tudor Pro Cycling Team

    24:33:49 h

    2.

    NZL

    Finn Fisher-Black

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 10 s

    3.

    ESP

    Ivan Romeo

    Movistar

    + 16 s

    4.

    FRA

    Louis Barré

    Visma Lease a Bike

    + 19 s

    5.

    NLD

    Bart Lemmen

    Visma Lease a Bike

    + 20 s

    6.

    CHE

    Jan Christen

    UAE Team Emirates - XRG

    + 22 s

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