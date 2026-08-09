VIDEO: Rozprávkový záver pre Tudor. V Poľsku ovládol časovku aj celkové poradie

Okolo Poľska 2026
Výsledky 7. etapy (Wieliczka - Wieliczka, individuálna časovka, 12,5 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Stefan Küng
Tudor Pro Cycling
14:26,60 min
2.
Finn Fisher-Black
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 4 s
3.
Callum Thornley
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 4 s
4.
Ivan Romeo
Movistar
+ 5 s
5.
Magnus Sheffield
Netcompany INEOS
+ 8 s
6.
Arthur Kluckers
Tudor Pro Cycling
+ 9 s
Nemecký cyklista Marco Brenner z tímu Tudor Pro Cycling sa stal celkovým víťazom 83. ročníka pretekov Okolo Poľska.
O prvenstve rozhodol v nedeľnej záverečnej 7. etape, ktorou bola individuálna časovka na 12,5 km so štartom i cieľom vo Wieliczke.
Pred ňou figuroval na štvrtej priečke so stratou 11 sekúnd na lídra Christiana Scaroniho, no v časovke obsadil siedme miesto a výrazne predstihol svojich hlavných súperov.
Brenner zvládol trať za 14:37,62 minúty a zaostal o 12 sekúnd za víťazným tímovým kolegom Stefanom Küngom.
VIDEO: Zábery z časovky na Okolo Poľska 2026
Scaroni stratil na Künga až 47 sekúnd a v celkovej klasifikácii sa prepadol z prvého na siedme miesto.
Brenner napokon triumfoval s náskokom desiatich sekúnd pred Novozélanďanom Finnom Fisherom-Blackom, tretí skončil Španiel Ivan Romeo so stratou 16 sekúnd.
Samotnú záverečnú etapu ovládol Švajčiar Küng časom 14:25,60 min. Druhý Fisher-Black zaostal o 4,18 s a tretí Brit Callum Thornley o 4,26 s.
Konečné celkové poradie Okolo Poľska 2026
#
Meno
Tím
Čas
1.
Marco Brenner
Tudor Pro Cycling Team
24:33:49 h
2.
Finn Fisher-Black
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 10 s
3.
Ivan Romeo
Movistar
+ 16 s
4.
Louis Barré
Visma Lease a Bike
+ 19 s
5.
Bart Lemmen
Visma Lease a Bike
+ 20 s
6.
Jan Christen
UAE Team Emirates - XRG
+ 22 s