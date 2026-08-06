    VIDEO: Maurícijčanka vyhrala šiestu etapu, v špurte ukázala najrýchlejšie nohy

    Kimberley Le Courtová-Pienaarová
    Kimberley Le Courtová-Pienaarová (Autor: X/Cycling on TNT Sports)
    TASR|6. aug 2026 o 18:43
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    V žltom drese sa udržala Švajčiarka.

    Tour de France Femmes 2026

    Výsledky 6. etapy (Montbrison - Tournon-sur-Rhône, 153,4 km):

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MUS

    Kimberley Le Courtová-Pienaarová

    AG Insurance - Soudal Team

     4:01:48 h

    2.

    FRA

    Cedrine Kerbaolová

    EF Education-Oatly

    + 0 s

    3.

    NLD

    Puck Pieterseová

    Fenix-Premier Tech

    + 0 s

    Maurícijská cyklistka Kimberley Le Courtová-Pienaarová sa stala víťazkou 6. etapy ženskej edície Tour de France.

    Štvrtovú 153,4 km dlhú kopcovitú trasu z Montbrisonu do Tournon-sur-Rhône ovládla v čase 4:01:48 h.

    Jazdkyňa tímu AG Insurance - Soudal triumfovala v záverečnom špurte pred Francúzkou Cedrine Kerbaolovou (EF Education-Oatly) a Puck Pieterseovou z Holandska (Fenix-Premier Tech).

    Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo. V žltom drese sa udržala Švajčiarka Marlen Reusserová z Movistaru, ktorá finišovala na 15. priečke s mankom 28 sekúnd na víťazku.

    Druhá je naďalej holandská pretekárka Demi Volleringová (FDJ United-SUEZ), tretie miesto patrí Poľke Kasii Niewiadomej (Canyon/Sram).

    VIDEO: Záver 6. etapy na Tour de France Femmes 2026

    Celkové poradie po 6. etape

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    CHE

    Marlen Reusserová

    Movistar

    19:43:34 h

    2.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    + 12 s

    3.

    POL

    Kasia Niewiadomová

    CANYON//SRAM

    + 1:17 min

    4.

    DEU

    Antonia Niedermaierová

    CANYON//SRAM

    + 2:40 min

    5.

    POL

    Dominika Wlodarczyková

    UAE Team L'IMAD

    + 2:54 min

    6.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 2:58 min

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