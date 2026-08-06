VIDEO: Maurícijčanka vyhrala šiestu etapu, v špurte ukázala najrýchlejšie nohy

Tour de France Femmes 2026
Výsledky 6. etapy (Montbrison - Tournon-sur-Rhône, 153,4 km):
#
Meno
Tím
Čas
1.
Kimberley Le Courtová-Pienaarová
AG Insurance - Soudal Team
4:01:48 h
2.
Cedrine Kerbaolová
EF Education-Oatly
+ 0 s
3.
Puck Pieterseová
Fenix-Premier Tech
+ 0 s
Maurícijská cyklistka Kimberley Le Courtová-Pienaarová sa stala víťazkou 6. etapy ženskej edície Tour de France.
Štvrtovú 153,4 km dlhú kopcovitú trasu z Montbrisonu do Tournon-sur-Rhône ovládla v čase 4:01:48 h.
Jazdkyňa tímu AG Insurance - Soudal triumfovala v záverečnom špurte pred Francúzkou Cedrine Kerbaolovou (EF Education-Oatly) a Puck Pieterseovou z Holandska (Fenix-Premier Tech).
Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo. V žltom drese sa udržala Švajčiarka Marlen Reusserová z Movistaru, ktorá finišovala na 15. priečke s mankom 28 sekúnd na víťazku.
Druhá je naďalej holandská pretekárka Demi Volleringová (FDJ United-SUEZ), tretie miesto patrí Poľke Kasii Niewiadomej (Canyon/Sram).
VIDEO: Záver 6. etapy na Tour de France Femmes 2026
Celkové poradie po 6. etape
#
Meno
Tím
Čas
1.
Marlen Reusserová
Movistar
19:43:34 h
2.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
+ 12 s
3.
Kasia Niewiadomová
CANYON//SRAM
+ 1:17 min
4.
Antonia Niedermaierová
CANYON//SRAM
+ 2:40 min
5.
Dominika Wlodarczyková
UAE Team L'IMAD
+ 2:54 min
6.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 2:58 min