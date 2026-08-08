    VIDEO: Tuhý boj o celkové víťazstvo. Francúz výhrou stiahol stratu len na tri sekundy

    Louis Barré.
    Louis Barré. (Autor: X/Oleg Sieratzki)
    TASR|8. aug 2026 o 16:57
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    Na čelo celkového poradia sa dostal Talian Scaroni.

    Okolo Poľska 2026

    Výsledky 6. etapy (Bukovina Resort - Bukowina Tatrzaňska, 126 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Louis Barré

    Team Visma Lease a Bike

    3:08:03 h

    2.

    ITA

    Christian Scaroni

    XDS Astana

    + 10 s

    3.

    DEU

    Marco Brenner

    Tuodr

    + 10 s

    4.

    NOR

    Lavik Fredrik Dversnes

    Uno-X Mobility

    + 10 s

    5.

    FRA

    Axel Laurance

    Netcompany INEOS

    + 10 s

    6.

    FRA

    Paul Lapeira

    Decathlon CMA CGM Team

    + 10 s

    Francúzsky cyklista Louis Barré zvíťazil v sobotňajšej 6. etape pretekov Okolo Poľska.

    Jazdec tímu Visma - Lease a Bike sa presadil po úniku a 126 km dlhú horskú trasu s cieľom v Tatranskej Bukovine zvládol za 3:09:03 hodiny.

    Druhý skončil Talian Christian Scaroni (XDS Astana) a tretí bol Nemec Marco Brenner (Tudor).

    VIDEO: Záverečné kilometre 6. etapy na Okolo Poľska 2026

    Na čelo celkového poradia sa dostal Scaroni, ktorý vedie o tri sekundy pred sobotňajším víťazom. Tretí je Barrého tímový kolega Bart Lemmen z Holandska s mankom päť sekúnd.

    Okolo Poľska vyvrcholí v nedeľu 9. augusta individuálnou časovkou na 12,5 km pri soľnej bani Wieliczka.

    Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Christian Scaroni

    XDS Astana

    24:19:02 h

    2.

    FRA

    Louis Barré

    Visma Lease a Bike

    + 3 s

    3.

    NLD

    Bart Lemmen

    Visma Lease a Bike

    + 5 s

    4.

    DEU

    Marco Brenner

    Tudor Pro Cycling Team

    + 11 s

    5.

    CHE

    Jan Christen

    UAE Team Emirates - XRG

    + 23 s

    6.

    NZL

    Finn Fisher-Black

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 28 s

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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Tuhý boj o celkové víťazstvo. Francúz výhrou stiahol stratu len na tri sekundy