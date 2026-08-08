VIDEO: Tuhý boj o celkové víťazstvo. Francúz výhrou stiahol stratu len na tri sekundy

Okolo Poľska 2026
Výsledky 6. etapy (Bukovina Resort - Bukowina Tatrzaňska, 126 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Louis Barré
Team Visma Lease a Bike
3:08:03 h
2.
Christian Scaroni
XDS Astana
+ 10 s
3.
Marco Brenner
Tuodr
+ 10 s
4.
Lavik Fredrik Dversnes
Uno-X Mobility
+ 10 s
5.
Axel Laurance
Netcompany INEOS
+ 10 s
6.
Paul Lapeira
Decathlon CMA CGM Team
+ 10 s
Francúzsky cyklista Louis Barré zvíťazil v sobotňajšej 6. etape pretekov Okolo Poľska.
Jazdec tímu Visma - Lease a Bike sa presadil po úniku a 126 km dlhú horskú trasu s cieľom v Tatranskej Bukovine zvládol za 3:09:03 hodiny.
Druhý skončil Talian Christian Scaroni (XDS Astana) a tretí bol Nemec Marco Brenner (Tudor).
VIDEO: Záverečné kilometre 6. etapy na Okolo Poľska 2026
Na čelo celkového poradia sa dostal Scaroni, ktorý vedie o tri sekundy pred sobotňajším víťazom. Tretí je Barrého tímový kolega Bart Lemmen z Holandska s mankom päť sekúnd.
Okolo Poľska vyvrcholí v nedeľu 9. augusta individuálnou časovkou na 12,5 km pri soľnej bani Wieliczka.
Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026
#
Meno
Tím
Čas
1.
Christian Scaroni
XDS Astana
24:19:02 h
2.
Louis Barré
Visma Lease a Bike
+ 3 s
3.
Bart Lemmen
Visma Lease a Bike
+ 5 s
4.
Marco Brenner
Tudor Pro Cycling Team
+ 11 s
5.
Jan Christen
UAE Team Emirates - XRG
+ 23 s
6.
Finn Fisher-Black
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 28 s