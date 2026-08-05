VIDEO: Holanďanka zvládla najlepšie finiš. Do cieľa s ňou prišla aj celková líderka

Tour de France Femmes 2026
Výsledky 5. etapy (Macon - Belleville-en-Beaujolais, 140,0 km):
#
Meno
Tím
Čas
1.
Demi Volleringová
FDJ United-SUEZ
3:53:54 hod
2.
Marlen Reusserová
Movistar
+ 0 s
3.
Kasia Niewiadomá
Canyon/Sram
+ 0 s
4.
Dominika Wlodarczyková
UAE Team L'IMAD
+ 45 s
5.
Isabella Holmgrenová
Lidl - Trek
+ 45 s
6.
Antonia Niedermaierová
Canyon/Sram
+ 45 s
Holandská cyklistka Demi Volleringová zvíťazila v stredajšej 5. etape ženskej edície pretekov Tour de France.
Pretekárka tímu FDJ United - Suez triumfovala na 140 km dlhej kopcovitej trati z Maconu do Belleville-en-Beaujolais časom 3:53:54 hodiny.
VIDEO: Záverečné kilometre 5. etapy na Tour de France Femmes 2026
Druhá finišovala v rovnakom čase Marlen Reusserová zo Švajčiarska (Movistar) a tretia bola Kasia Niewiadomá z Poľska (Canyon).
Na čele celkové poradia je víťazka utorkovej časovky Reusserová s náskokom dvanástich sekúnd pred Volleringovou. Na tretiu priečku sa posunula Niewiadomá (+1:17 min).
Celkové poradie po 5. etape
#
Meno
Tím
Čas
1.
Marlen Reusserová
Movistar
11:47:36 hod
2.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
+ 12 s
3.
Kasia Niewiadomová
CANYON//SRAM
+ 1:17 min
4.
Antonia Niedermaierová
CANYON//SRAM
+ 2:40 min
5.
Dominika Wlodarczyková
UAE Team L'IMAD
+ 2:54 min
6.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 2:58 min