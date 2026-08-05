    VIDEO: Holanďanka zvládla najlepšie finiš. Do cieľa s ňou prišla aj celková líderka

    Demi Volleringová.
    Demi Volleringová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. aug 2026 o 18:42
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    Za nimi skončili dve Poľky.

    Tour de France Femmes 2026

    Výsledky 5. etapy (Macon - Belleville-en-Beaujolais, 140,0 km):

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United-SUEZ

    3:53:54 hod

    2.

    CHE

    Marlen Reusserová

    Movistar

    + 0 s

    3.

    POL

    Kasia Niewiadomá

    Canyon/Sram

    + 0 s

    4.

    POL

    Dominika Wlodarczyková

    UAE Team L'IMAD

    + 45 s

    5.

    CAN

    Isabella Holmgrenová

    Lidl - Trek

    + 45 s

    6.

    DEU

    Antonia Niedermaierová

    Canyon/Sram

    + 45 s

    Holandská cyklistka Demi Volleringová zvíťazila v stredajšej 5. etape ženskej edície pretekov Tour de France.

    Pretekárka tímu FDJ United - Suez triumfovala na 140 km dlhej kopcovitej trati z Maconu do Belleville-en-Beaujolais časom 3:53:54 hodiny.

    VIDEO: Záverečné kilometre 5. etapy na Tour de France Femmes 2026

    Druhá finišovala v rovnakom čase Marlen Reusserová zo Švajčiarska (Movistar) a tretia bola Kasia Niewiadomá z Poľska (Canyon).

    Na čele celkové poradia je víťazka utorkovej časovky Reusserová s náskokom dvanástich sekúnd pred Volleringovou. Na tretiu priečku sa posunula Niewiadomá (+1:17 min).

    Celkové poradie po 5. etape

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    CHE

    Marlen Reusserová

    Movistar

    11:47:36 hod

    2.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    + 12 s

    3.

    POL

    Kasia Niewiadomová

    CANYON//SRAM

    + 1:17 min

    4.

    DEU

    Antonia Niedermaierová

    CANYON//SRAM

    + 2:40 min

    5.

    POL

    Dominika Wlodarczyková

    UAE Team L'IMAD

    + 2:54 min

    6.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 2:58 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Demi Volleringová.
    Demi Volleringová.
    VIDEO: Holanďanka zvládla najlepšie finiš. Do cieľa s ňou prišla aj celková líderka
    dnes 18:42
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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Holanďanka zvládla najlepšie finiš. Do cieľa s ňou prišla aj celková líderka