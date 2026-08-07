    VIDEO: Brilantný finiš švajčiarskeho cyklistu. V náročnom stúpaní odolal útoku súpera

    Jan Christen.
    Jan Christen. (Autor: X / @UAE-TeamEmirates)
    TASR|7. aug 2026 o 16:44
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    Prvú priečku v celkovom poradí si udržal Holanďan Bart Lemmen.

    Okolo Poľska 2026

    Výsledky 5. etapy (Opole – Kocierz, 218,5 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    CHE

    Jan Christen

    UAE Team Emirates-XRG

    4:53:32 hod

    2.

    DEU

    Marco Brenner

    Tudor Pro Cycling Team

    + 0 s

    3.

    FRA

    Louis Barré

    Team Visma Lease a Bike

    + 4 s

    4.

    FRA

    Axel Laurance

    Netcompany INEOS

    + 5 s

    5.

    FRA

    Paul Lapeira

    Decathlon CMA CGM Team

    + 5 s

    6.

    CHE

    Fabio Christen

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

    + 5 s

    Švajčiarsky cyklista Jan Christen z SAE Team Emirates-XRG zvíťazil v piatkovej 5. etape pretekov Okolo Poľska, ktorá viedla z Opole do Kocierz Resortu a merala 218,9 km.

    Na čele celkového poradia zostal Holanďan Bart Lemmen z Visma Lease a Bike.

    Etapu dlho ťahal únik, v ktorom figurovali okrem iných Dries De Bondt, Paul Magnier, Tim Naberman, Taco van der Hoorn, Remi Cavagna a Patrick Gamper.

    Približne 41 km pred cieľom mala vedúca skupina pred pelotónom náskok okolo dvoch minút.

    Na horskej prémii Przelecz Przegibek necelých 30 km pred cieľom bol prvý De Bondt, ktorý si upevnil pozíciu vo vrchárskej súťaži.

    Hlavné pole zlikvidovalo náskok úniku až v závere, približne 4 km pred páskou. Christen zaútočil v strmom stúpaní dva kilometre pred cieľom a vytvoril si menší náskok.

    Marco Brenner z Tudor Pro Cycling sa k nemu dotiahol približne 300 metrov pred cieľom, no v záverečnom súboji mal viac síl Christen a pripísal si desiate profesionálne víťazstvo v kariére. V celkovom poradí poskočil na 4. miesto. Brenner obsadil druhé miesto.

    VIDEO: Záver 5. etapy Okolo Poľska

    Do piatkovej etapy už nenastúpil jeden z hlavných favoritov Joao Almeida. Portugalský jazdec SAE Team Emirates-XRG odstúpil pre zranenia po hromadnom páde zo štvrtkovej 4. etapy.

    Do konca pretekov zostávajú ešte dve etapy. V sobotu čaká pelotón 126 km dlhá horská etapa z Bukovina Resort do Bukowiny Tatrzaňskej.

    Okolo Poľska vyvrcholí v nedeľu 9. augusta individuálnou časovkou na 12,4 km pri soľnej bani Wieliczka.

    Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Bart Lemmen

    Visma Lease a Bike

    21:09:49 h

    2.

    ITA

    Christian Scaroni 

    XDS Astana

    + 6 s

    3.

    DEU

    Marco Brenner

    Tudor Pro Cycling Team

    + 15 s

    4.

    CHE

    Jan Christen

    UAE Team Emirates - XRG

    + 18 s

    5.

    FRA

    Louis Barré

    Visma Lease a Bike

    + 23 s

    6.

    ITA

    Matteo Sobrero

    Lidl - Trek

    + 27 s

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