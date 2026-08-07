VIDEO: Brilantný finiš švajčiarskeho cyklistu. V náročnom stúpaní odolal útoku súpera

Okolo Poľska 2026
Výsledky 5. etapy (Opole – Kocierz, 218,5 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jan Christen
UAE Team Emirates-XRG
4:53:32 hod
2.
Marco Brenner
Tudor Pro Cycling Team
+ 0 s
3.
Louis Barré
Team Visma Lease a Bike
+ 4 s
4.
Axel Laurance
Netcompany INEOS
+ 5 s
5.
Paul Lapeira
Decathlon CMA CGM Team
+ 5 s
6.
Fabio Christen
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
+ 5 s
Švajčiarsky cyklista Jan Christen z SAE Team Emirates-XRG zvíťazil v piatkovej 5. etape pretekov Okolo Poľska, ktorá viedla z Opole do Kocierz Resortu a merala 218,9 km.
Na čele celkového poradia zostal Holanďan Bart Lemmen z Visma Lease a Bike.
Etapu dlho ťahal únik, v ktorom figurovali okrem iných Dries De Bondt, Paul Magnier, Tim Naberman, Taco van der Hoorn, Remi Cavagna a Patrick Gamper.
Približne 41 km pred cieľom mala vedúca skupina pred pelotónom náskok okolo dvoch minút.
Na horskej prémii Przelecz Przegibek necelých 30 km pred cieľom bol prvý De Bondt, ktorý si upevnil pozíciu vo vrchárskej súťaži.
Hlavné pole zlikvidovalo náskok úniku až v závere, približne 4 km pred páskou. Christen zaútočil v strmom stúpaní dva kilometre pred cieľom a vytvoril si menší náskok.
Marco Brenner z Tudor Pro Cycling sa k nemu dotiahol približne 300 metrov pred cieľom, no v záverečnom súboji mal viac síl Christen a pripísal si desiate profesionálne víťazstvo v kariére. V celkovom poradí poskočil na 4. miesto. Brenner obsadil druhé miesto.
VIDEO: Záver 5. etapy Okolo Poľska
Do piatkovej etapy už nenastúpil jeden z hlavných favoritov Joao Almeida. Portugalský jazdec SAE Team Emirates-XRG odstúpil pre zranenia po hromadnom páde zo štvrtkovej 4. etapy.
Do konca pretekov zostávajú ešte dve etapy. V sobotu čaká pelotón 126 km dlhá horská etapa z Bukovina Resort do Bukowiny Tatrzaňskej.
Okolo Poľska vyvrcholí v nedeľu 9. augusta individuálnou časovkou na 12,4 km pri soľnej bani Wieliczka.
Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026
#
Meno
Tím
Čas
1.
Bart Lemmen
Visma Lease a Bike
21:09:49 h
2.
Christian Scaroni
XDS Astana
+ 6 s
3.
Marco Brenner
Tudor Pro Cycling Team
+ 15 s
4.
Jan Christen
UAE Team Emirates - XRG
+ 18 s
5.
Louis Barré
Visma Lease a Bike
+ 23 s
6.
Matteo Sobrero
Lidl - Trek
+ 27 s