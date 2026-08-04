    Chladoňovej kolegyňa sa víťazke časovky priblížila najbližšie. Švajčiarka ide do žltého dresu

    Marlen Reusserová.
    Marlen Reusserová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. aug 2026 o 19:14
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    Reusserová sa vďaka tomuto výkonu posunula na čelo celkového poradia.

    Tour de France Femmes 2026

    Výsledky 4. etapy - individuálna časovka (Gevrey-Chambertin – Dijon, 21,0 km):

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    CHE

    Marlen Reusserová

    Movistar

    27:30,90 min

    2.

    NLD

    Lieke Nooijenová

    Visma Lease a Bike

    + 3,27 s

    3.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United-SUEZ

    + 17,20 s

    4.

    GBR

    Zoe Bäckstedtová

    CANYON//SRAM

    + 19,1 s

    5.

    NLD

    Mischa Bredewoldová

    Team SD Worx - Protime

    + 44,61 s

    6.

    USA

    Kristen Faulknerová

    EF Education-Oatly

    + 53,62 s

    Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová z tímu Movistar sa stala víťazkou utorkovej individuálnej časovky v ženskej edícii pretekov Tour de France.

    V 21 kilometrov dlhej 4. etape z Gevrey-Chambertin do Dijonu triumfovala s časom 27:30,90 minúty, pričom najbližšie k nej boli dve Holanďanky.

    Druhá Lieke Nooijenová (Team Visma-Lease a Bike) stratila na víťazku iba niečo málo vyše troch sekúnd a so stratou 17,2 s obsadila tretiu priečku Demi Volleringová (FDJ United-SUEZ).

    Reusserová sa vďaka tomuto výkonu posunula na čelo celkového poradia o 14 sekúnd pred Volleringovú.

    Celkové poradie po 4. etape

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    CHE

    Marlen Reusserová

    Movistar

    11:47:36 hod

    2.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    + 14 s

    3.

    FRA

    Cédrine Kerbaolová

    EF Education-Oatly

    + 54 s

    4.

    NOR

    Sigrid Ytterhusová Haugsetová

    Uno-X Mobility

    + 56 s

    5.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 1:03 min

    6.

    POL

    Kasia Niewiadomová

    CANYON//SRAM

    + 1:09 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Marlen Reusserová.
    Marlen Reusserová.
    Chladoňovej kolegyňa sa víťazke časovky priblížila najbližšie. Švajčiarka ide do žltého dresu
    dnes 19:14
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