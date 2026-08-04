Chladoňovej kolegyňa sa víťazke časovky priblížila najbližšie. Švajčiarka ide do žltého dresu

Tour de France Femmes 2026
Výsledky 4. etapy - individuálna časovka (Gevrey-Chambertin – Dijon, 21,0 km):
#
Meno
Tím
Čas
1.
Marlen Reusserová
Movistar
27:30,90 min
2.
Lieke Nooijenová
Visma Lease a Bike
+ 3,27 s
3.
Demi Volleringová
FDJ United-SUEZ
+ 17,20 s
4.
Zoe Bäckstedtová
CANYON//SRAM
+ 19,1 s
5.
Mischa Bredewoldová
Team SD Worx - Protime
+ 44,61 s
6.
Kristen Faulknerová
EF Education-Oatly
+ 53,62 s
Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová z tímu Movistar sa stala víťazkou utorkovej individuálnej časovky v ženskej edícii pretekov Tour de France.
V 21 kilometrov dlhej 4. etape z Gevrey-Chambertin do Dijonu triumfovala s časom 27:30,90 minúty, pričom najbližšie k nej boli dve Holanďanky.
Druhá Lieke Nooijenová (Team Visma-Lease a Bike) stratila na víťazku iba niečo málo vyše troch sekúnd a so stratou 17,2 s obsadila tretiu priečku Demi Volleringová (FDJ United-SUEZ).
Reusserová sa vďaka tomuto výkonu posunula na čelo celkového poradia o 14 sekúnd pred Volleringovú.
Celkové poradie po 4. etape
#
Meno
Tím
Čas
1.
Marlen Reusserová
Movistar
11:47:36 hod
2.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
+ 14 s
3.
Cédrine Kerbaolová
EF Education-Oatly
+ 54 s
4.
Sigrid Ytterhusová Haugsetová
Uno-X Mobility
+ 56 s
5.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 1:03 min
6.
Kasia Niewiadomová
CANYON//SRAM
+ 1:09 min