    VIDEO: Dočkal sa v 30 rokoch. Holanďan oslavuje premiérovú výhru aj napriek pádu

    Bart Lemmen
    Bart Lemmen (Autor: X/Team Visma | Lease a Bike)
    TASR|6. aug 2026 o 17:48
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    Jazdec Vismy sa zároveň stal lídrom celkového poradia.

    Okolo Poľska 2026

    Výsledky 4. etapy (Žagaň – Karpacz, 175,5 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Bart Lemmen

    Visma Lease a Bike

    3:54:45 h

    2.

    ITA

    Christian Scaroni

    XDS Astana

    + 0 s

    3.

    FRA

    Axel Laurance

    Netcompany Ineos

    + 14 s

    4.

    DEU

    Marco Brenner

    Tudor Pro Team

    + 14 s

    5.

    FRA

    Louis Barré

    Visma Lease a Bike

    + 16 s

    6.

    ITA

    Alberto Bettiol

    XDS Astana

    + 16 s

    Holandský cyklista Bart Lemmen sa stal víťazom 4. etapy Okolo Poľska, ktorá merala 175,5 km a viedla zo Žagaňa do Karpaczu.

    Jazdec tímu Visma Lease a Bike v prvej etape s finišom do kopca tesne zdolal Taliana Christiana Scaroniho (XDS Astana), tretí skončil Francúz Axel Laurance (Netcompany Ineos).

    Kopcovitá etapa priniesla únik Driesa de Bondta (Jayco), ktorému robili spoločnosť Matteo Malucelli (Astana) a domáci Poliaci Patryk Stosz a Tobiasz Pawlak.

    VIDEO: Záver 4. etapy Okolo Poľska 2026

    Vpredu si vypracovali trojminútový náskok, keď 55 kilometrov pred cieľom začalo pršať. Dážď sa zmenil na prietrž mračien a 41 km pred páskou prišlo v zjazde na mokrej vozovke k hromadnému pádu, pri ktorom skončilo na zemi 30 až 40 pretekárov.

    Medzi nimi boli Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Juan Sebastian Molano (SAE Team Emirates-XRG) či Wilco Kelderman (Jumbo-Visma).

    Zraneniu sa nevyhol jeden z hlavných favoritov Joao Almeida (SAE Team Emirates-XRG), Portugalčan mal poranenú nohu a roztrhnuté nohavice.

    Rozhodcovia etapu neutralizovali a rozhodli, že ju skrátia, pričom vynechali stúpanie na Borowice. Po 20 minútach etapu reštartovali, pričom pod záverečným kopcom bol únik dostihnutý.

    Na ňom zaútočili Tijmen Graat s Lemmenom, ktorých doplnili Scaroni a Brenner. Lemmen, ktorý bol predtým účastníkom hromadného pádu, v závere odolal ataku Taliana a tešil sa vo veku 30 rokov z prvého víťazstva v profesionálnej kariére.

    Navyše sa obliekol aj do žltého dresu pre lídra celkovej klasifikácie, v nej má šesťsekundový náskok pred druhým Scaronim.

    Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Bart Lemmen

    Visma Lease a Bike

    16:16:12 h

    2.

    ITA

    Christian Scaroni 

    XDS Astana

    + 6 s

    3.

    DEU

    Marco Brenner

    Tudor Pro Team

    + 26 s

    4.

    ITA

    Matteo Sobrero

    Lidl-Trek

    + 27 s

    5.

    NZL

    Finn Fisher-Blac

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 30 s

    6.

    FRA

    Louis Barré

    Visma Lease a Bike

    + 30 s

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