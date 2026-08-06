VIDEO: Dočkal sa v 30 rokoch. Holanďan oslavuje premiérovú výhru aj napriek pádu

Okolo Poľska 2026
Výsledky 4. etapy (Žagaň – Karpacz, 175,5 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Bart Lemmen
Visma Lease a Bike
3:54:45 h
2.
Christian Scaroni
XDS Astana
+ 0 s
3.
Axel Laurance
Netcompany Ineos
+ 14 s
4.
Marco Brenner
Tudor Pro Team
+ 14 s
5.
Louis Barré
Visma Lease a Bike
+ 16 s
6.
Alberto Bettiol
XDS Astana
+ 16 s
Holandský cyklista Bart Lemmen sa stal víťazom 4. etapy Okolo Poľska, ktorá merala 175,5 km a viedla zo Žagaňa do Karpaczu.
Jazdec tímu Visma Lease a Bike v prvej etape s finišom do kopca tesne zdolal Taliana Christiana Scaroniho (XDS Astana), tretí skončil Francúz Axel Laurance (Netcompany Ineos).
Kopcovitá etapa priniesla únik Driesa de Bondta (Jayco), ktorému robili spoločnosť Matteo Malucelli (Astana) a domáci Poliaci Patryk Stosz a Tobiasz Pawlak.
VIDEO: Záver 4. etapy Okolo Poľska 2026
Vpredu si vypracovali trojminútový náskok, keď 55 kilometrov pred cieľom začalo pršať. Dážď sa zmenil na prietrž mračien a 41 km pred páskou prišlo v zjazde na mokrej vozovke k hromadnému pádu, pri ktorom skončilo na zemi 30 až 40 pretekárov.
Medzi nimi boli Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Juan Sebastian Molano (SAE Team Emirates-XRG) či Wilco Kelderman (Jumbo-Visma).
Zraneniu sa nevyhol jeden z hlavných favoritov Joao Almeida (SAE Team Emirates-XRG), Portugalčan mal poranenú nohu a roztrhnuté nohavice.
Rozhodcovia etapu neutralizovali a rozhodli, že ju skrátia, pričom vynechali stúpanie na Borowice. Po 20 minútach etapu reštartovali, pričom pod záverečným kopcom bol únik dostihnutý.
Na ňom zaútočili Tijmen Graat s Lemmenom, ktorých doplnili Scaroni a Brenner. Lemmen, ktorý bol predtým účastníkom hromadného pádu, v závere odolal ataku Taliana a tešil sa vo veku 30 rokov z prvého víťazstva v profesionálnej kariére.
Navyše sa obliekol aj do žltého dresu pre lídra celkovej klasifikácie, v nej má šesťsekundový náskok pred druhým Scaronim.
Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026
#
Meno
Tím
Čas
1.
Bart Lemmen
Visma Lease a Bike
16:16:12 h
2.
Christian Scaroni
XDS Astana
+ 6 s
3.
Marco Brenner
Tudor Pro Team
+ 26 s
4.
Matteo Sobrero
Lidl-Trek
+ 27 s
5.
Finn Fisher-Blac
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 30 s
6.
Louis Barré
Visma Lease a Bike
+ 30 s