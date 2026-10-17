Kubiš zatiaľ s najhorším umiestnením. V celkovom poradí sa však posunul

Eneco Tour 2026
Výsledky - 4. etapa (Hoogeveen - VAM-Berg, 149,8 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Victor Vercouillie
Team Flanders - Baloise
3:26:22 hod
2.
Ceriel Desal
Soudal Quick-Step
+ 2 s
3.
Tars Poelvoorde
Lotto Intermarché
+ 2 s
4.
Rick Ottema
EEW-VDK Cyclingteam
+ 2 s
5.
Julian Vergouw
Metec - SOLARWATT p/b Mantel
+ 2 s
6.
Christophe Laporte
Team Visma | Lease a Bike
+ 12 s
27.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 19 s
Belgický cyklista Victor Vercouillie vyhral 4. etapu pretekov Eneco Tour a zaznamenal prvé víťazstvo v kariére.
Jazdec stajne Flanders-Baloise uspel po účasti v úniku a mal najlepšie nohy v záverečnom dojazde do kopca.
Pódium po 149,8 km dlhej etape doplnili jeho krajania Ceriel Desal (Soudal Quick-Step) a Tars Poelvoorde (Lotto Intermarché), obaja s mankom dve sekundy.
Majster Slovenska Lukáš Kubiš obsadil vo farbách tímu Unibet Rose Rockets 27. miesto so stratou 19 sekúnd.
Na čele celkového poradia sa udržal ďalší Belgičan Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) s náskokom 17 sekúnd pred Holanďanom Wesselom Mourisom (Unibet Rose Rockets).
Kubiš figuruje na 13. mieste s mankom 1:37 minúty. Preteky vyvrcholia v nedeľu 5. etapou dlhou 149,2 km so štartom a cieľom v Arnheme.
Priebežné poradie po 4. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Victor Campenaerts
Team Visma | Lease a Bike
8:44:19 hod
2.
Wessel Mouris
Unibet Rose Rockets
+17 s
3.
Finn Fisher-Black
Visma-Lease a Bike
+30 s
4.
Tomás Kopecký
Unibet Rose Rockets
+40 s
5.
Pepijn Reinderink
Soudal QuickStep
+ 1:02 min
6.
Milan Lanhove
Team Flanders - Baloise
+ 1:06 min
13.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 1:37 min