    Kubiš zatiaľ s najhorším umiestnením. V celkovom poradí sa však posunul

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    TASR|17. okt 2026 o 16:49
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    Na čele celkového poradia sa udržal ďalší Belgičan Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) s náskokom 17 sekúnd.

    Eneco Tour 2026

    Výsledky - 4. etapa (Hoogeveen - VAM-Berg, 149,8 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Victor Vercouillie

    Team Flanders - Baloise

    3:26:22 hod

    2.

    BEL

    Ceriel Desal

    Soudal Quick-Step

    + 2 s

    3.

    BEL

    Tars Poelvoorde

    Lotto Intermarché

    + 2 s

    4.

    NLD

    Rick Ottema

    EEW-VDK Cyclingteam

    + 2 s

    5.

    NLD

    Julian Vergouw

    Metec - SOLARWATT p/b Mantel

    + 2 s

    6.

    FRA

    Christophe Laporte

    Team Visma | Lease a Bike

    + 12 s

    27.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 19 s

    Belgický cyklista Victor Vercouillie vyhral 4. etapu pretekov Eneco Tour a zaznamenal prvé víťazstvo v kariére.

    Jazdec stajne Flanders-Baloise uspel po účasti v úniku a mal najlepšie nohy v záverečnom dojazde do kopca.

    Pódium po 149,8 km dlhej etape doplnili jeho krajania Ceriel Desal (Soudal Quick-Step) a Tars Poelvoorde (Lotto Intermarché), obaja s mankom dve sekundy.

    Majster Slovenska Lukáš Kubiš obsadil vo farbách tímu Unibet Rose Rockets 27. miesto so stratou 19 sekúnd.

    Na čele celkového poradia sa udržal ďalší Belgičan Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) s náskokom 17 sekúnd pred Holanďanom Wesselom Mourisom (Unibet Rose Rockets).

    Kubiš figuruje na 13. mieste s mankom 1:37 minúty. Preteky vyvrcholia v nedeľu 5. etapou dlhou 149,2 km so štartom a cieľom v Arnheme.

    Priebežné poradie po 4. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Victor Campenaerts

    Team Visma | Lease a Bike

    8:44:19 hod

    2.

    NLD

    Wessel Mouris

    Unibet Rose Rockets

    +17 s

    3.

    NZL

    Finn Fisher-Black

    Visma-Lease a Bike

    +30 s 

    4.

    CZE

    Tomás Kopecký

    Unibet Rose Rockets

    +40 s

    5.

    NLD

    Pepijn Reinderink

    Soudal QuickStep

    + 1:02 min

    6.

    BEL

    Milan Lanhove

    Team Flanders - Baloise

    + 1:06 min

    13.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 1:37 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Kubiš zatiaľ s najhorším umiestnením. V celkovom poradí sa však posunul
    dnes 16:49
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    Domov»Cyklistika»Kubiš zatiaľ s najhorším umiestnením. V celkovom poradí sa však posunul