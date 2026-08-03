VIDEO: Heroický výkon nórskej cyklistky. Etapový triumf oslavuje po 88 km dlhom sóle

Tour de France Femmes 2026
Výsledky 3. etapy (Ženeva – Poligny, 156,5 km):
#
Meno
Tím
Čas
1.
Sigrid Ytterhusová Haugsetová
Uno-X Mobility
4:05:59 hod
2.
Lotte Kopecká
Team SD Worx - Protime
+ 1:24 min
3.
Marianne Vosová
Team Visma | Lease a Bike
+ 2:48 min
4.
Usoa Ostolaza
Laboral Kutxa - Fundación Euskadi
+ 2:48 min
5.
Kim Le Court-Pienaar
AG Insurance - Soudal Team
+ 2:48 min
6.
Noemi Rüegg
EF Education-Oatly
+ 2:48 min
Nórska cyklistka Sigrid Ytterhusová Haugsetová sa stala víťazkou 3. etapy ženskej edície Tour de France, ktorá merala 156,5 km a viedla zo švajčiarskej Ženevy do francúzskeho mesta Poligny.
Pretekárka tímu Uno-X Mobility doviedla do úspešného konca svoj 88 km dlhý sólo únik, keď vyhrala s náskokom jednej minúty a 25 sekúnd pred Belgičankou Lotte Kopeckou z SD Worx.
V šprinte o tretie miesto uspela Holanďanka Marianne Vosová (Visma).
VIDEO: Záver 3. etapy Tour de France Femmes
Haugsetová sa na Col de la Savine odpútala od 11-člennej vedúcej skupiny a vydala sa na sólojazdu.
Kopecká sa ju rozhodla 75 km pred cieľom stíhať, to už však mala Nórka na čele jedenapolminútový náskok.
Ten si potom dlho držala na stabilnej úrovni, až na poslednom stúpaní 24,7 km pred páskou sa Belgičanka dotiahla na rozdiel 32 sekúnd.
Následne mala líderku na dohľad, keď strácala len 12 sekúnd, no Haugsetová v závere zabrala a došla si po víťazstvo. Po ňom sa obliekla do žltého dresu, v celkovom poradí má na druhú Kim Pienaarovú z Mauríciusu k dobru vyše dve minúty.
Tretia je Holanďanka Demi Volleringová, ktorú pribrzdil pád v úvode pondelkovej etapy. Slovenky na podujatí neštartujú.
Celkové poradie po 3. etape
#
Meno
Tím
Čas
1.
Sigrid Ytterhusová Haugsetová
Uno-X Mobility
11:17:56 hod
2.
Kim Le Courtová-Piennarová
AG Insurance - Soudal Team
+ 2:02 min
3.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
+ 2:06 min
4.
Noemi Rüeggová
EF Education-Oatly
+ 2:10 min
5.
Marianne Vos
Team Visma | Lease a Bike
+ 2:10 min
6.
Cédrine Kerbaolová
EF Education-Oatly
+ 2:10 min