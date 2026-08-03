    VIDEO: Heroický výkon nórskej cyklistky. Etapový triumf oslavuje po 88 km dlhom sóle

    Nórska cyklistka Sigrid Ytterhusová Haugsetová.
    Nórska cyklistka Sigrid Ytterhusová Haugsetová. (Autor: X / Maillot Jaune LCL)
    TASR|3. aug 2026 o 18:44
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    Pretekárka tímu Uno-X Mobility vyhrala s náskokom jednej minúty a 25 sekúnd.

    Tour de France Femmes 2026

    Výsledky 3. etapy (Ženeva – Poligny, 156,5 km):

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NOR

    Sigrid Ytterhusová Haugsetová

    Uno-X Mobility

    4:05:59 hod

    2.

    BEL

    Lotte Kopecká

    Team SD Worx - Protime

    + 1:24 min

    3.

    NLD

    Marianne Vosová

    Team Visma | Lease a Bike

    + 2:48 min

    4.

    ESP

    Usoa Ostolaza

    Laboral Kutxa - Fundación Euskadi

    + 2:48 min

    5.

    MUS

    Kim Le Court-Pienaar

    AG Insurance - Soudal Team

    + 2:48 min

    6.

    CHE

    Noemi Rüegg

    EF Education-Oatly

    + 2:48 min

    Nórska cyklistka Sigrid Ytterhusová Haugsetová sa stala víťazkou 3. etapy ženskej edície Tour de France, ktorá merala 156,5 km a viedla zo švajčiarskej Ženevy do francúzskeho mesta Poligny.

    Pretekárka tímu Uno-X Mobility doviedla do úspešného konca svoj 88 km dlhý sólo únik, keď vyhrala s náskokom jednej minúty a 25 sekúnd pred Belgičankou Lotte Kopeckou z SD Worx.

    V šprinte o tretie miesto uspela Holanďanka Marianne Vosová (Visma).

    VIDEO: Záver 3. etapy Tour de France Femmes

    Haugsetová sa na Col de la Savine odpútala od 11-člennej vedúcej skupiny a vydala sa na sólojazdu.

    Kopecká sa ju rozhodla 75 km pred cieľom stíhať, to už však mala Nórka na čele jedenapolminútový náskok.

    Ten si potom dlho držala na stabilnej úrovni, až na poslednom stúpaní 24,7 km pred páskou sa Belgičanka dotiahla na rozdiel 32 sekúnd.

    Následne mala líderku na dohľad, keď strácala len 12 sekúnd, no Haugsetová v závere zabrala a došla si po víťazstvo. Po ňom sa obliekla do žltého dresu, v celkovom poradí má na druhú Kim Pienaarovú z Mauríciusu k dobru vyše dve minúty.

    Tretia je Holanďanka Demi Volleringová, ktorú pribrzdil pád v úvode pondelkovej etapy. Slovenky na podujatí neštartujú.

    Celkové poradie po 3. etape

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NOR

    Sigrid Ytterhusová Haugsetová

    Uno-X Mobility

    11:17:56 hod

    2.

    MUS

    Kim Le Courtová-Piennarová

    AG Insurance - Soudal Team

    + 2:02 min

    3.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    + 2:06 min

    4.

    CHE

    Noemi Rüeggová

    EF Education-Oatly

    + 2:10 min

    5.

    NLD

    Marianne Vos

    Team Visma | Lease a Bike

    + 2:10 min

    6.

    FRA

    Cédrine Kerbaolová

    EF Education-Oatly

    + 2:10 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Nórska cyklistka Sigrid Ytterhusová Haugsetová.
    Nórska cyklistka Sigrid Ytterhusová Haugsetová.
    VIDEO: Heroický výkon nórskej cyklistky. Etapový triumf oslavuje po 88 km dlhom sóle
    dnes 18:44
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