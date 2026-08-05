    VIDEO: Potvrdzuje status elitného šprintéra. Milan dovŕšil v Poľsku víťazný hetrik

    Jonathan Milan.
    Jonathan Milan. (Autor: Eurosport IT/X)
    TASR|5. aug 2026 o 17:03
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    Celkové poradie sa bude meniť už vo štvrtkovej štvrtej etape.

    Okolo Poľska 2026

    Výsledky 3. etapy (Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra, 193,5 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Jonathan Milan

    Lidl-Trek

    4:11:51 h

    2.

    GBR

    Noah Hobbs

    EF Education-EasyPost

    + 0 s

    3.

    ITA

    Alessandro Romele

    XDS Astana Team

    + 0 s

    4.

    ISR

    Oded Kogut

    NSN Cycling

    + 0 s

    5.

    ITA

    Daniel Skerl

    Bahrain-Victorious

    + 0 s

    6.

    NOR

    Sakarias Koller Löland

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil aj v tretej etape pretekov Okolo Poľska.

    Jazdec tímu Lidl-Trek potvrdil úlohu favorita na stredajšej 193,5 kilometrov dlhej rovinatej trase do Zielonej Góry, keď v záverečnom špurte uspel pred Britom Noahom Hobbsom (EF Education-EasyPost). Tretí finišoval Talian Alessandro Romele (XDS Astana).

    Dvadsaťpäťročný Milan tak zaznamenal v úvodných troch etapách víťazný hetrik a pripísal si už 35. triumf v kariére.

    VIDEO: Záverečné kilometre 3. etapy na Okolo Poľska 2026

    Zároveň figuruje aj na čele celkového poradia s náskokom 18 sekúnd pred Francúzom Paulom Magnierom z Quick-Stepu. Na tretiu priečku poskočil Hobbs, ktorý má manko 20 sekúnd.

    Celkové poradie sa však bude meniť už vo štvrtkovej štvrtej etape, ktorá povedie do Karpaczu, meria 176 km a preverí vrchárov dvoma stúpaniami 1. kategórie.

    Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Jonathan Milan

    Lidl-Trek

    12:21:09 h

    2.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal-QuickStep

    + 18 s

    3.

    GBR

    Noah Hobbs

    EF Education-EasyPost

    + 20 s

    4.

    ITA

    Alessandro Romele

    XDS Astana Team

    + 26 s

    5.

    NOR

    Sakarias Koller Löland

    Uno-X Mobility

    + 30 s

    6.

    BEL

    Gerben Thijssen

    Alpecin-Premier Tech

    + 30 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Jonathan Milan.
    Jonathan Milan.
    VIDEO: Potvrdzuje status elitného šprintéra. Milan dovŕšil v Poľsku víťazný hetrik
    dnes 17:03
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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Potvrdzuje status elitného šprintéra. Milan dovŕšil v Poľsku víťazný hetrik