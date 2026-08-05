VIDEO: Potvrdzuje status elitného šprintéra. Milan dovŕšil v Poľsku víťazný hetrik

Okolo Poľska 2026
Výsledky 3. etapy (Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra, 193,5 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jonathan Milan
Lidl-Trek
4:11:51 h
2.
Noah Hobbs
EF Education-EasyPost
+ 0 s
3.
Alessandro Romele
XDS Astana Team
+ 0 s
4.
Oded Kogut
NSN Cycling
+ 0 s
5.
Daniel Skerl
Bahrain-Victorious
+ 0 s
6.
Sakarias Koller Löland
Uno-X Mobility
+ 0 s
Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil aj v tretej etape pretekov Okolo Poľska.
Jazdec tímu Lidl-Trek potvrdil úlohu favorita na stredajšej 193,5 kilometrov dlhej rovinatej trase do Zielonej Góry, keď v záverečnom špurte uspel pred Britom Noahom Hobbsom (EF Education-EasyPost). Tretí finišoval Talian Alessandro Romele (XDS Astana).
Dvadsaťpäťročný Milan tak zaznamenal v úvodných troch etapách víťazný hetrik a pripísal si už 35. triumf v kariére.
VIDEO: Záverečné kilometre 3. etapy na Okolo Poľska 2026
Zároveň figuruje aj na čele celkového poradia s náskokom 18 sekúnd pred Francúzom Paulom Magnierom z Quick-Stepu. Na tretiu priečku poskočil Hobbs, ktorý má manko 20 sekúnd.
Celkové poradie sa však bude meniť už vo štvrtkovej štvrtej etape, ktorá povedie do Karpaczu, meria 176 km a preverí vrchárov dvoma stúpaniami 1. kategórie.
Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026
#
Meno
Tím
Čas
1.
Jonathan Milan
Lidl-Trek
12:21:09 h
2.
Paul Magnier
Soudal-QuickStep
+ 18 s
3.
Noah Hobbs
EF Education-EasyPost
+ 20 s
4.
Alessandro Romele
XDS Astana Team
+ 26 s
5.
Sakarias Koller Löland
Uno-X Mobility
+ 30 s
6.
Gerben Thijssen
Alpecin-Premier Tech
+ 30 s