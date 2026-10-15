VIDEO: Magnier v Číne prišiel o pozíciu lídra. Doplatil na vytrhnutú tretru

Okolo Kuang-si 2026
Výsledky - 3. etapa (Ťing-si - Pa-ma, 212,3 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Milan Fretin
Cofidis
4:31:55 h
2.
Frits Biesterbos
Picnic PostNL
+ 0 s
3.
Jordi Meeus
Red Bull-BORA- hansgrohe
+ 0 s
Belgický cyklista Milan Fretin z tímu Cofidis zvíťazil po záverečnom špurte v 3. etape cyklistických pretekov Okolo Kuang-si v Číne.
Bolo to pre neho prvé víťazstvo na World tour.
Druhý finišoval víťaz predošlej etapy Holanďan Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL), tretie miesto obsadil Belgičan Jordi Meeus (Red Bull - Bora-hansgrohe).
VIDEO: Finiš 3. etapy Okolo Kuang-si 2026
Preteky na 212-kilometrovej trati sa podľa očakávania skončili záverečným špurtom na rovinatom dojazde.
Francúza Paula Magniera pripravila o šancu na víťazstvo vytrhnutá tretra z pedálu. Stratil aj pozíciu lídra v celkovom hodnotení, ktorá patrí Biesterbosovi.
Priebežné poradie po 3. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Frits Biesterbos
Picnic PostNL
11:17:21 h
2.
Paul Magnier
Soudal QuickStep
+10 s
5.
Max Kanter
XDS Astana
+10 s