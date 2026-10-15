    VIDEO: Magnier v Číne prišiel o pozíciu lídra. Doplatil na vytrhnutú tretru

    šprint v 3. etape Okolo Kuang-si
    šprint v 3. etape Okolo Kuang-si (Autor: REUTERS)
    TASR, ČTK|15. okt 2026 o 11:44
    ShareTweet0

    Tretiu etapu vyhral Belgičan Fretin.

    Okolo Kuang-si 2026

    Výsledky - 3. etapa (Ťing-si - Pa-ma, 212,3 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Milan Fretin

    Cofidis

    4:31:55 h

    2.

    NLD

    Frits Biesterbos

    Picnic PostNL

    + 0 s

    3.

    BEL

    Jordi Meeus

    Red Bull-BORA- hansgrohe

    + 0 s

    Belgický cyklista Milan Fretin z tímu Cofidis zvíťazil po záverečnom špurte v 3. etape cyklistických pretekov Okolo Kuang-si v Číne.

    Bolo to pre neho prvé víťazstvo na World tour.

    Druhý finišoval víťaz predošlej etapy Holanďan Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL), tretie miesto obsadil Belgičan Jordi Meeus (Red Bull - Bora-hansgrohe).

    VIDEO: Finiš 3. etapy Okolo Kuang-si 2026

    Preteky na 212-kilometrovej trati sa podľa očakávania skončili záverečným špurtom na rovinatom dojazde.

    Francúza Paula Magniera pripravila o šancu na víťazstvo vytrhnutá tretra z pedálu. Stratil aj pozíciu lídra v celkovom hodnotení, ktorá patrí Biesterbosovi.

    Priebežné poradie po 3. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Frits Biesterbos

    Picnic PostNL

    11:17:21 h

    2.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal QuickStep

    +10 s

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    +10 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Chladoňová v časovke nesklamala, sedela v kresle líderky. Víťazstvo zostalo v tíme
    dnes 12:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Magnier v Číne prišiel o pozíciu lídra. Doplatil na vytrhnutú tretru