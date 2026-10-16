Kubiš zopakoval obľúbené umiestnenie. Jeho tímový kolega dýcha na celkové víťazstvo

Eneco Tour 2026
Výsledky - 3. etapa (Sittard - Watersley, 110,5 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Mick van Dijke
Red Bull - BORA - hansgrohe
2:25:52 hod
2.
Victor Campenaerts
Team Visma | Lease a Bike
+ 1 s
3.
Jonas Rutsch
Lotto Intermarché
+ 9 s
4.
Pierre Thierry
TotalEnergies
+ 10 s
5.
Wessel Mouris
United Rose Rockets
+ 13 s
6.
Jochem Kerckchaert
BEAT CC p/b Saxo
+ 33 s
17.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 58 s
Domáci cyklista Mick van Dijke z tímu Red Bull - BORA - hansgrohe zvíťazil v holandských etapových pretekov Eneco Tour a ovládol tretiu etapu.
Zvládol 110,5 km dlhú trať zo Sittardu do Waterslex za 2:25:52 hodiny a posunul sa na siedme miesto celkového poradia.
Majster Slovenska Lukáš Kubiš obsadil vo farbách tímu Unibet Rose Rockets podobne ako v prológu a časovke 17. miesto so stratou 58 sekúnd.
Druhý bol Belgičan Vicotr Campenaerts a tretí Nemec Jonas Rutsch. Belgičan sa vďaka tomu dostal na čelo celkového poradia.
Len pätnásť sekúnd za ním je Kubišov tímový kolega, Holanďan Wessel Mouris, ktorý v tretej etape obsadil piate miesto.
Priebežné poradie po 3. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Victor Campenaerts
Team Visma | Lease a Bike
5:17:45 hod
2.
Wessel Mouris
Unibet Rose Rockets
+15 s
3.
Finn Fisher-Black
Visma-Lease a Bike
+30 s
4.
Tomás Kopecký
Unibet Rose Rockets
+38 s
5.
Pierre Thierry
TotalEnergies
+47 s
6.
Milan Lanhove
Team Flanders - Baloise
+ 59 s
14.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 1:30 min