    Kubiš zopakoval obľúbené umiestnenie. Jeho tímový kolega dýcha na celkové víťazstvo

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    Sportnet|16. okt 2026 o 16:21
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    Z víťazstva v tretej etape sa tešil domáci cyklista.

    Eneco Tour 2026

    Výsledky - 3. etapa (Sittard - Watersley, 110,5 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Mick van Dijke

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    2:25:52 hod

    2.

    BEL

    Victor Campenaerts

    Team Visma | Lease a Bike

    + 1 s

    3.

    DEU

    Jonas Rutsch

    Lotto Intermarché

    + 9 s

    4.

    FRA

    Pierre Thierry

    TotalEnergies

    + 10 s

    5.

    NLD

    Wessel Mouris

    United Rose Rockets

    + 13 s

    6.

    NLD

    Jochem Kerckchaert

    BEAT CC p/b Saxo

    + 33 s

    17.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 58 s

    Domáci cyklista Mick van Dijke z tímu Red Bull - BORA - hansgrohe zvíťazil v holandských etapových pretekov Eneco Tour a ovládol tretiu etapu.

    Zvládol 110,5 km dlhú trať zo Sittardu do Waterslex za 2:25:52 hodiny a posunul sa na siedme miesto celkového poradia.

    Majster Slovenska Lukáš Kubiš obsadil vo farbách tímu Unibet Rose Rockets podobne ako v prológu a časovke 17. miesto so stratou 58 sekúnd.

    Druhý bol Belgičan Vicotr Campenaerts a tretí Nemec Jonas Rutsch. Belgičan sa vďaka tomu dostal na čelo celkového poradia.

    Len pätnásť sekúnd za ním je Kubišov tímový kolega, Holanďan Wessel Mouris, ktorý v tretej etape obsadil piate miesto.

    Priebežné poradie po 3. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Victor Campenaerts

    Team Visma | Lease a Bike

    5:17:45 hod

    2.

    NLD

    Wessel Mouris

    Unibet Rose Rockets

    +15 s

    3.

    NZL

    Finn Fisher-Black

    Visma-Lease a Bike

    +30 s 

    4.

    CZE

    Tomás Kopecký

    Unibet Rose Rockets

    +38 s

    5.

    FRA

    Pierre Thierry

    TotalEnergies

    +47 s

    6.

    BEL

    Milan Lanhove

    Team Flanders - Baloise

    + 59 s

    14.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 1:30 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Kubiš zopakoval obľúbené umiestnenie. Jeho tímový kolega dýcha na celkové víťazstvo
    dnes 16:21
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    Domov»Cyklistika»Kubiš zopakoval obľúbené umiestnenie. Jeho tímový kolega dýcha na celkové víťazstvo