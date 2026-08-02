    VIDEO: Štart z ríše snov. Holanďanka po včerajšom triumfe na ženskej Tour pridala ďalší

    Lorena Wiebesová.
    Lorena Wiebesová. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|2. aug 2026 o 19:16
    ShareTweet0

    V celkovom hodnotení zásluhou bonifikácie zvýšila svoj náskok na čele.

    Tour de France Femmes 2026

    Výsledky 2. etapy (Aigle - Ženeva, 147,9 km):

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Lorena Wiebesová

    Team SD Worx - Protime

    3:43:08 hod

    2.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 0 s

    3.

    NLD

    Marianne Vosová

    Visma Lease a Bike

    + 0 s

    4.

    BEL

    Shari Bossyutová

    AG Insurance - Soudal Team

    + 0 s

    5.

    ITA

    Letizia Paternosterová

    Liv AlUla Jayco

    + 0 s

    6.

    GBR

    Josie Nelsonová

    Team Picnic PostNL

    + 0 s

    Holandská cyklistka Lorena Wiebesová triumfovala v špurte aj v nedeľnej 2. etape pretekov Tour de France, ktorá mala 147,9 km a mierila na švajčiarskom území z Aigle do Ženevy.

    Nadviazala tak na prvenstvo zo sobotňajšej úvodnej etapy, v ktorej sa taktiež presadila v špurte pelotónu.

    V celkovom hodnotení Wiebesová zásluhou bonifikácie zvýšila svoj náskok na čele na 14 sekúnd pred Kim Pienaarovou z Mauríciusu.

    "Vyhrať v žltom drese je niečo výnimočné. Ale aj preto, že náš tím sa na to veľa nadrel. Dievčatá v závere išli nadoraz, aby sme došli Riejanne Markusovou," spomenula Wiebesová krajanku, ktorá bola v úniku.

    VIDEO: Záverečné kilometre 2. etapy na Tour de France Femmes 2026

    "Vedela som, že vo finiši si budem musieť poradiť sama. Podarilo sa mi dobre vyviezť a 200 metrov pred cieľom som to mohla rozbaliť," povedala po 133. víťazstve v kariére.

    Tretia je Holanďanka Demi Volleringová s mankom 16 sekúnd. Slovenky na podujatí neštartujú.

    Celkové poradie po 2. etape

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Lorena Wiebesová

    Team SD Worx - Protime

    7:10:19 hod

    2.

    MUS

    Kim Le Courtová-Piennarová

    AG Insurance - Soudal Team

    + 14 s

    3.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    + 16 s

    4.

    CHE

    Noemi Rüeggová

    EF Education-Oatly

    + 20 s

    5.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 20 s

    6.

    FRA

    Cédrine Kerbaolová

    EF Education-Oatly

    + 20 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Lorena Wiebesová.
    Lorena Wiebesová.
    VIDEO: Štart z ríše snov. Holanďanka po včerajšom triumfe na ženskej Tour pridala ďalší
    dnes 19:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Štart z ríše snov. Holanďanka po včerajšom triumfe na ženskej Tour pridala ďalší