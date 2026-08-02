VIDEO: Štart z ríše snov. Holanďanka po včerajšom triumfe na ženskej Tour pridala ďalší

Tour de France Femmes 2026
Výsledky 2. etapy (Aigle - Ženeva, 147,9 km):
#
Meno
Tím
Čas
1.
Lorena Wiebesová
Team SD Worx - Protime
3:43:08 hod
2.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 0 s
3.
Marianne Vosová
Visma Lease a Bike
+ 0 s
4.
Shari Bossyutová
AG Insurance - Soudal Team
+ 0 s
5.
Letizia Paternosterová
Liv AlUla Jayco
+ 0 s
6.
Josie Nelsonová
Team Picnic PostNL
+ 0 s
Holandská cyklistka Lorena Wiebesová triumfovala v špurte aj v nedeľnej 2. etape pretekov Tour de France, ktorá mala 147,9 km a mierila na švajčiarskom území z Aigle do Ženevy.
Nadviazala tak na prvenstvo zo sobotňajšej úvodnej etapy, v ktorej sa taktiež presadila v špurte pelotónu.
V celkovom hodnotení Wiebesová zásluhou bonifikácie zvýšila svoj náskok na čele na 14 sekúnd pred Kim Pienaarovou z Mauríciusu.
"Vyhrať v žltom drese je niečo výnimočné. Ale aj preto, že náš tím sa na to veľa nadrel. Dievčatá v závere išli nadoraz, aby sme došli Riejanne Markusovou," spomenula Wiebesová krajanku, ktorá bola v úniku.
VIDEO: Záverečné kilometre 2. etapy na Tour de France Femmes 2026
"Vedela som, že vo finiši si budem musieť poradiť sama. Podarilo sa mi dobre vyviezť a 200 metrov pred cieľom som to mohla rozbaliť," povedala po 133. víťazstve v kariére.
Tretia je Holanďanka Demi Volleringová s mankom 16 sekúnd. Slovenky na podujatí neštartujú.
Celkové poradie po 2. etape
#
Meno
Tím
Čas
1.
Lorena Wiebesová
Team SD Worx - Protime
7:10:19 hod
2.
Kim Le Courtová-Piennarová
AG Insurance - Soudal Team
+ 14 s
3.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
+ 16 s
4.
Noemi Rüeggová
EF Education-Oatly
+ 20 s
5.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 20 s
6.
Cédrine Kerbaolová
EF Education-Oatly
+ 20 s