    Dominancia Francúza pokračuje. Magnier ovládol aj druhú etapu Okolo Slovenska

    Paul Magnier (Soudal Quick-Step) sa raduje z víťazstva
    Fotogaléria (9)
    Paul Magnier (Soudal Quick-Step) sa raduje z víťazstva (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|17. sep 2026 o 17:35
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    Jazdec tímu Soudal Quick-Step si podmanil finiš v Liptovskom Mikuláši.

    Okolo Slovenska 2026

    Výsledky 2. etapy (Levoča - Liptovský Mikuláš, 186,8 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal Quick - Step

    4:40:21 h

    2.

    ITA

    Thomas Capra

    Bahrain Victorious Development Team

    + 0 s

    3.

    CZE

    Šimon Vaníček

    ATT Investments

    + 0 s

    4.

    BEL

    Jenthe Biermans

    Cofidis

    + 0 s

    5.

    CZE

    Dominik Neuman

    ATT Investments

    + 0 s

    6.

    POL

    Szymon Ilski

    Voster Team

    + 0 s

    25.

    SVK

    Lukáš Panáček

    Dukla Banská Bystrica

    + 0 s

    36.

    SVK

    Samuel Novák

    Tirol KTM Cycling Team

    + 0 s

    53.

    SVK

    Tomáš Sivok

    Voster Team

    + 0 s

    67.

    SVK

    Richard Riška

    Hrinkow Advarics

    + 0 s

    95.

    SVK

    Jakub Javor

    Dukla Banská Bystrica

    + 0 s

    116.

    SVK

    Sebastián Michalec

    Dukla Banská Bystrica

    + 1:05 min

    121.

    SVK

    Dávid Kaško

    Dukla Banská Bystrica

    + 2:04 min

    122.

    SVK

    Martin Jurík

    Kolesarski Klub Novo Mesto

    + 2:04 min

    Francúzsky cyklista Paul Magnier zvíťazil aj v druhej etape jubilejného 70. ročníka pretekov Okolo Slovenska

    Jazdec tímu Soudal Quick-Step zvíťazil na 187 km dlhej trase z Levoče do Liptovského Mikuláša v záverečnom hromadnom špurte pred Talianom Thomasom Caprom. Upevnil si tak pozíciu celkového lídra.

    Tretí finišoval Čech Šimon Vaníček. Najlepší zo Slovákov Tomáš Panáček skončil na 25. mieste.

    Na štart druhej etapy sa už nepostavili dvaja slovenskí jazdci Martin Haluška a Filip Záhorec z Dukly Banská Bystrica. Oboch dodatočne diskvalifikovali za držanie sa tímového auta. Haluška so Záhorcom i športový riaditeľ dostali aj pokuty a vozidlo vylúčili z pretekov.

    Fotogaléria z 2. etapy na Okolo Slovenska 2026
    Na snímke cyklisti pred štartom druhej etapy pretekov v cestnej cyklistike - Okolo Slovenska na trase (Levoča - Liptovský Mikuláš) v Levoči.
    Na snímke cyklisti počas druhej etapy pretekov v cestnej cyklistike - Okolo Slovenska na trase (Levoča - Liptovský Mikuláš) v Levoči.
    Na snímke cyklisti počas druhej etapy pretekov v cestnej cyklistike - Okolo Slovenska na trase (Levoča - Liptovský Mikuláš) v Levoči.
    Na snímke cyklisti pred štartom druhej etapy pretekov v cestnej cyklistike - Okolo Slovenska na trase (Levoča - Liptovský Mikuláš) v Levoči.
    9 fotografií
    Na snímke cyklisti pred štartom druhej etapy pretekov v cestnej cyklistike - Okolo Slovenska na trase (Levoča - Liptovský Mikuláš) v Levoči.Na snímke pelotón cyklistov počas druhej etapy pretekov v cestnej cyklistike - Okolo Slovenska na trase (Levoča - Liptovský Mikuláš) v Spišskej Kapitule.Na snímke cyklisti sprava Martin Bárta (ATT) a Zsombor Palumby (United Shipping) počas druhej etapy pretekov v cestnej cyklistike - Okolo Slovenska na trase (Levoča - Liptovský Mikuláš) v Spišskej Kapitule.Na snímke cyklisti sprava Carl Kagevi (Lucky Sport), Martin Bárta (ATT) a Zsombor Palumby (United Shipping) počas druhej etapy pretekov v cestnej cyklistike - Okolo Slovenska na trase (Levoča - Liptovský Mikuláš) v Spišskej Kapitule.Na snímke cyklisti počas druhej etapy pretekov v cestnej cyklistike - Okolo Slovenska na trase (Levoča - Liptovský Mikuláš) v Levoči.

    Priebeh etapy

    Po prvej horskej prémii sa na čele sformoval únik, v ktorom boli Carl Kagevi (Lucky Sport), Martin Bárta (ATT), Nicola Zumsteg (Biesse-Carrera), Konrad Czabok (Voster), Zsombor Palumby (United Shipping) a Milan Kadlec (Kasper).

    Po prémii Kozí hrb sa na mokrej ceste nevyhli pádu Zumsteg, Kadlec a Czabok. Vpredu tak zostala už iba trojica, ktorá si vypracovala trojminútový náskok. Jazdci Soudalu Quick-Step kontrolovali situáciu v hlavnom pelotóne.

    Švéd Kagevi hýril aktivitou, zbieral body na rýchlostných prémiách a prvý bol aj na poslednej horskej na Štrbskom Plese.

    Vďaka zisku 12 bodov si upevnil pozíciu lídra v boji o bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.

    S blížiacim sa cieľom pelotón postupne sťahoval manko na vedúce trio, čo bolo predzvesťou šprintérskej koncovky etapy.

    V závere sa opäť presadil Magnier, získal už šiesty etapový vavrín na slovenských cestách a udržal si žltý dres.

    Náročné podmienky trápili všetkých

    „Bol to ťažký deň, chladné a daždivé počasie nám komplikovalo situáciu. Nebolo jednoduché kontrolovať únik, no celý tím odviedol dobrú robotu. Aj pri stúpaniach som sa cítil silný.

    Záver bol veľmi rýchly. V zákrute sa mi podarilo získať dobrú pozíciu na záverečný špurt a zužitkoval som ju. Každé etapové víťazstvo na Okolo Slovenska si cením, nie je to žiadna samozrejmosť," uviedol Magnier v cieli pre STVR.

    Najlepším slovenským jazdcom v celkovej klasifikácii zostáva Samuel Novák, ktorému patrí 19. pozícia.

    „Etapa bola nakoniec celkom dlhá, hlavne s tým dažďom a zimou, ale zvládli sme to. Trochu sme sa báli technickejšieho záveru, našťastie sa to obišlo bez pádu. Ja som sa šprintu radšej vyhol a počkám si na ďalšiu etapu.

    Keď človek počuje pri trati svoje meno a vidí bannery, dodá mu to síl, určite si to tu užívam. Zajtra je to veľmi pekná etapa, viac klasikárska. Skúsime sa zamerať na dojazd a uvidíme," citoval slová Nováka špecializovaný portál cycling-info.sk.

    Priebežné celkové poradie

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal Quick - Step

    8:33:12 h

    2.

    SWE

    Carl Kagevi

    Lucky Sport Cycling Team

    + 13 s

    3.

    CZE

    Martin Bárta

    ATT Investments

    + 14 s

    4.

    BEL

    Jenthe Biermans

    Cofidis

    + 15 s

    5.

    ITA

    Thomas Capra

    Bahrain Victorious Development Team

    + 15 s

    6.

    NOR

    Sander Granberg

    Team Drali - Repsol

    + 17 s

    7.

    CHE

    Nicolas Ginter

    Tirol KTM Cycling Team

    + 19 s

    8.

    ITA

    Matteo Milan

    Groupama - FDJ United

    + 21 s

    9..

    CZE

    Dominik Neuman

    ATT Investments

    + 21 s

    10.

    ITA

    Giacomo Villa

    Biesse - Carrera - Premac

    + 21 s

    Okolo Slovenska 2026

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    Cyklistika

    Paul Magnier (Soudal Quick-Step) sa raduje z víťazstva
    Paul Magnier (Soudal Quick-Step) sa raduje z víťazstva
    Dominancia Francúza pokračuje. Magnier ovládol aj druhú etapu Okolo Slovenska
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    Domov»Cyklistika»Dominancia Francúza pokračuje. Magnier ovládol aj druhú etapu Okolo Slovenska