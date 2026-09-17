Dominancia Francúza pokračuje. Magnier ovládol aj druhú etapu Okolo Slovenska

Okolo Slovenska 2026
Výsledky 2. etapy (Levoča - Liptovský Mikuláš, 186,8 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Paul Magnier
Soudal Quick - Step
4:40:21 h
2.
Thomas Capra
Bahrain Victorious Development Team
+ 0 s
3.
Šimon Vaníček
ATT Investments
+ 0 s
4.
Jenthe Biermans
Cofidis
+ 0 s
5.
Dominik Neuman
ATT Investments
+ 0 s
6.
Szymon Ilski
Voster Team
+ 0 s
25.
Lukáš Panáček
Dukla Banská Bystrica
+ 0 s
36.
Samuel Novák
Tirol KTM Cycling Team
+ 0 s
53.
Tomáš Sivok
Voster Team
+ 0 s
67.
Richard Riška
Hrinkow Advarics
+ 0 s
95.
Jakub Javor
Dukla Banská Bystrica
+ 0 s
116.
Sebastián Michalec
Dukla Banská Bystrica
+ 1:05 min
121.
Dávid Kaško
Dukla Banská Bystrica
+ 2:04 min
122.
Martin Jurík
Kolesarski Klub Novo Mesto
+ 2:04 min
Francúzsky cyklista Paul Magnier zvíťazil aj v druhej etape jubilejného 70. ročníka pretekov Okolo Slovenska.
- ONLINE: 2. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE
- Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2026
- Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2026
Jazdec tímu Soudal Quick-Step zvíťazil na 187 km dlhej trase z Levoče do Liptovského Mikuláša v záverečnom hromadnom špurte pred Talianom Thomasom Caprom. Upevnil si tak pozíciu celkového lídra.
Tretí finišoval Čech Šimon Vaníček. Najlepší zo Slovákov Tomáš Panáček skončil na 25. mieste.
Na štart druhej etapy sa už nepostavili dvaja slovenskí jazdci Martin Haluška a Filip Záhorec z Dukly Banská Bystrica. Oboch dodatočne diskvalifikovali za držanie sa tímového auta. Haluška so Záhorcom i športový riaditeľ dostali aj pokuty a vozidlo vylúčili z pretekov.
Priebeh etapy
Po prvej horskej prémii sa na čele sformoval únik, v ktorom boli Carl Kagevi (Lucky Sport), Martin Bárta (ATT), Nicola Zumsteg (Biesse-Carrera), Konrad Czabok (Voster), Zsombor Palumby (United Shipping) a Milan Kadlec (Kasper).
Po prémii Kozí hrb sa na mokrej ceste nevyhli pádu Zumsteg, Kadlec a Czabok. Vpredu tak zostala už iba trojica, ktorá si vypracovala trojminútový náskok. Jazdci Soudalu Quick-Step kontrolovali situáciu v hlavnom pelotóne.
Švéd Kagevi hýril aktivitou, zbieral body na rýchlostných prémiách a prvý bol aj na poslednej horskej na Štrbskom Plese.
Vďaka zisku 12 bodov si upevnil pozíciu lídra v boji o bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.
S blížiacim sa cieľom pelotón postupne sťahoval manko na vedúce trio, čo bolo predzvesťou šprintérskej koncovky etapy.
V závere sa opäť presadil Magnier, získal už šiesty etapový vavrín na slovenských cestách a udržal si žltý dres.
Náročné podmienky trápili všetkých
„Bol to ťažký deň, chladné a daždivé počasie nám komplikovalo situáciu. Nebolo jednoduché kontrolovať únik, no celý tím odviedol dobrú robotu. Aj pri stúpaniach som sa cítil silný.
Záver bol veľmi rýchly. V zákrute sa mi podarilo získať dobrú pozíciu na záverečný špurt a zužitkoval som ju. Každé etapové víťazstvo na Okolo Slovenska si cením, nie je to žiadna samozrejmosť," uviedol Magnier v cieli pre STVR.
Najlepším slovenským jazdcom v celkovej klasifikácii zostáva Samuel Novák, ktorému patrí 19. pozícia.
„Etapa bola nakoniec celkom dlhá, hlavne s tým dažďom a zimou, ale zvládli sme to. Trochu sme sa báli technickejšieho záveru, našťastie sa to obišlo bez pádu. Ja som sa šprintu radšej vyhol a počkám si na ďalšiu etapu.
Keď človek počuje pri trati svoje meno a vidí bannery, dodá mu to síl, určite si to tu užívam. Zajtra je to veľmi pekná etapa, viac klasikárska. Skúsime sa zamerať na dojazd a uvidíme," citoval slová Nováka špecializovaný portál cycling-info.sk.
Priebežné celkové poradie
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Paul Magnier
Soudal Quick - Step
8:33:12 h
2.
Carl Kagevi
Lucky Sport Cycling Team
+ 13 s
3.
Martin Bárta
ATT Investments
+ 14 s
4.
Jenthe Biermans
Cofidis
+ 15 s
5.
Thomas Capra
Bahrain Victorious Development Team
+ 15 s
6.
Sander Granberg
Team Drali - Repsol
+ 17 s
7.
Nicolas Ginter
Tirol KTM Cycling Team
+ 19 s
8.
Matteo Milan
Groupama - FDJ United
+ 21 s
9..
Dominik Neuman
ATT Investments
+ 21 s
10.
Giacomo Villa
Biesse - Carrera - Premac
+ 21 s