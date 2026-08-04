Milan dokazuje svoje šprintérske kvality. V Poľsku vyhral aj druhú etapu

Okolo Poľska 2026
Výsledky 2. etapy (Miedzyzdroje – Štetín, 151 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jonathan Milan
Lidl-Trek
3:05:37 h
2.
Paul Magnier
Soudal-QuickStep
+ 0 s
3.
Matteo Malucelli
XDS Astana Team
+ 0 s
4.
Ivan Garcia Cortina
Movistar
+ 0 s
5.
Daniel Skerl
Bahrain-Victorious
+ 0 s
6.
Simon Dehairs
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil aj v druhej etape pretekov Okolo Poľska.
Jazdec tímu Lidl-Trek potvrdil rolu favorita na triumf v utorkovej 151 kilometrov dlhej rovinatej etape z Miedzyzdroje do Štetína, keď v záverečnom špurte uspel opäť pred Francúzom Paulom Magnierom (Soudal Quick-Step).
Tretí finišoval Talian Matteo Malucelli (XDS Astana Team).
Iba pár kilometrov po štarte sa o únik dňa postarala štvorica Jonas Rutsch, Anton Schiffer, Patryk Stozs a Radoslaw Fratczak.
Podobne ako v prvej etape, pelotón úniku výraznejší časový náskok nedoprial, pričom odstup kontrolovali tímy Lidl a Soudal.
V štvorčlennom úniku vymenil Stozsa po technických problémoch líder vrchárskej súťaže Dries De Bondt, ktorý prispel k natiahnutiu náskoku na 40 sekúnd, no pelotón už potom stratu stiahol.
Milan vo finiši predstihol Magniera o dĺžku bicykla a k pondelkovému prvému triumfu v kariére na Okolo Poľska pridal hneď v utorok druhý.
Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026
#
Meno
Tím
Čas
1.
Jonathan Milan
Lidl-Trek
8:09:28 h
2.
Paul Magnier
Soudal-QuickStep
+ 8 s
3.
Kamil Malecki
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
+ 12 s
4.
Jonas Rutsch
Lotto Intermarche
+ 14 s
5.
Matteo Malucelli
XDS Astana Team
+ 16 s
6.
Noah Hobbs
EF Education-EasyPost
+ 16 s