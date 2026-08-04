    Milan dokazuje svoje šprintérske kvality. V Poľsku vyhral aj druhú etapu

    Jonathan Milan.
    Jonathan Milan. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. aug 2026 o 17:22
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    V záverečnom špurte uspel opäť pred Francúzom Paulom Magnierom.

    Okolo Poľska 2026

    Výsledky 2. etapy (Miedzyzdroje – Štetín, 151 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Jonathan Milan

    Lidl-Trek

    3:05:37 h

    2.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal-QuickStep

    + 0 s

    3.

    ITA

    Matteo Malucelli

    XDS Astana Team

    + 0 s

    4.

    ESP

    Ivan Garcia Cortina

    Movistar

    + 0 s

    5.

    ITA

    Daniel Skerl

    Bahrain-Victorious

    + 0 s

    6.

    BEL

    Simon Dehairs

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil aj v druhej etape pretekov Okolo Poľska.

    Jazdec tímu Lidl-Trek potvrdil rolu favorita na triumf v utorkovej 151 kilometrov dlhej rovinatej etape z Miedzyzdroje do Štetína, keď v záverečnom špurte uspel opäť pred Francúzom Paulom Magnierom (Soudal Quick-Step).

    Tretí finišoval Talian Matteo Malucelli (XDS Astana Team).

    Iba pár kilometrov po štarte sa o únik dňa postarala štvorica Jonas Rutsch, Anton Schiffer, Patryk Stozs a Radoslaw Fratczak.

    Podobne ako v prvej etape, pelotón úniku výraznejší časový náskok nedoprial, pričom odstup kontrolovali tímy Lidl a Soudal.

    V štvorčlennom úniku vymenil Stozsa po technických problémoch líder vrchárskej súťaže Dries De Bondt, ktorý prispel k natiahnutiu náskoku na 40 sekúnd, no pelotón už potom stratu stiahol.

    Milan vo finiši predstihol Magniera o dĺžku bicykla a k pondelkovému prvému triumfu v kariére na Okolo Poľska pridal hneď v utorok druhý.

    Priebežné celkové poradie Okolo Poľska 2026

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Jonathan Milan

    Lidl-Trek

    8:09:28 h

    2.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal-QuickStep

    + 8 s

    3.

    POL

    Kamil Malecki

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

    + 12 s

    4.

    DEU

    Jonas Rutsch

    Lotto Intermarche

    + 14 s

    5.

    ITA

    Matteo Malucelli

    XDS Astana Team

    + 16 s

    6.

    GBR

    Noah Hobbs

    EF Education-EasyPost

    + 16 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Jonathan Milan.
    Jonathan Milan.
    Milan dokazuje svoje šprintérske kvality. V Poľsku vyhral aj druhú etapu
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