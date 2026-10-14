Magnier našiel premožiteľa. Holanďan dosiahol prvé víťazstvo v kariére

Okolo Kuang-si 2026
Výsledky - 2. etapa (Čchung-cuo - Ťing-si, 179,7 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Frits Biesterbos
Picnic PostNL
3:45:19 h
2.
Paul Magnier
Soudal QuickStep
+ 0 s
3.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM Team
+ 0 s
4.
Max Kanter
XDS Astana
+ 0 s
5.
Robin Froidevaux
Tudor Pro Cycling Team
+ 0 s
6.
Jordi Meeus
Red Bull-BORA- hansgrohe
+ 0 s
Holandský cyklista Frits Biesterbos sa stal víťazom druhej etapy pretekov Okolo Kuang-si. Pre 24-ročného člena tímu Picnic PostNL to bol vôbec prvý profesionálny etapový triumf.
Na čele priebežného poradia zostal Francúz Paul Magnier, ktorý finišoval na druhej pozícii.
Takmer 180 km dlhá etapa z Čchung-cuo do Ťing-si vyvrcholila v záverečných metroch, keďže väčšina pelotónu sa držala v jednom balíku.
Magnier má šesťsekundový náskok pred Biesterbosom v boji o celkové prvenstvo na tomto podujatí.
Priebežné poradie po 2. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Paul Magnier
Soudal QuickStep
6:45:26 h
2.
Frits Biesterbos
Picnic PostNL
+6 s
3.
Sam Welsford
Netcompany Ineos
+10 s
4.
Fredrik Dversnes
Uno-X
+10 s
5.
Max Kanter
XDS Astana
+12 s
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM Team
+12 s