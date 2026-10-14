    Magnier našiel premožiteľa. Holanďan dosiahol prvé víťazstvo v kariére

    Frits Biesterbos
    Frits Biesterbos (Autor: REUTERS)
    TASR|14. okt 2026 o 12:27
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    Francúz zostal na čele celkového poradia.

    Okolo Kuang-si 2026

    Výsledky - 2. etapa (Čchung-cuo - Ťing-si, 179,7 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Frits Biesterbos

    Picnic PostNL

    3:45:19 h

    2.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal QuickStep

    + 0 s

    3.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM Team

    + 0 s

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    + 0 s

    5.

    CHE

    Robin Froidevaux

    Tudor Pro Cycling Team

    + 0 s

    6.

    BEL

    Jordi Meeus

    Red Bull-BORA- hansgrohe

    + 0 s

    Holandský cyklista Frits Biesterbos sa stal víťazom druhej etapy pretekov Okolo Kuang-si. Pre 24-ročného člena tímu Picnic PostNL to bol vôbec prvý profesionálny etapový triumf.

    Na čele priebežného poradia zostal Francúz Paul Magnier, ktorý finišoval na druhej pozícii.

    Takmer 180 km dlhá etapa z Čchung-cuo do Ťing-si vyvrcholila v záverečných metroch, keďže väčšina pelotónu sa držala v jednom balíku.

    Magnier má šesťsekundový náskok pred Biesterbosom v boji o celkové prvenstvo na tomto podujatí.

    Priebežné poradie po 2. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal QuickStep

     6:45:26 h

    2.

    NLD

    Frits Biesterbos

    Picnic PostNL

    +6 s

    3.

    AUS

    Sam Welsford

    Netcompany Ineos

    +10 s 

    4.

    NOR

    Fredrik Dversnes

    Uno-X

    +10 s

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    +12 s

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM Team

    +12 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Frits Biesterbos
    Frits Biesterbos
    Magnier našiel premožiteľa. Holanďan dosiahol prvé víťazstvo v kariére
    dnes 12:27
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