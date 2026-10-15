Skvelá časovka Kubiša. Slovenský cyklista sa posunul do top pätnástky

Eneco Tour 2026
Výsledky - 2. etapa (Tilburg- Tilburg, 13,6 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jakob Söderqvist
Lidl - Trek
15:04,71
2.
Finn Fisher-Black
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 11,28 s
3.
Ethan Hayter
Soundal Quick-Step
+ 11,74 s
4.
Pepijn Reinderink
Soundal Quick-Step
+ 16,16 s
5.
Tomáš Kopecký
United Rose Rockets
+ 17,80 s
6.
Wessel Mouris
United Rose Rockets
+ 18,32 s
17.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 41,89 s
Švédsky cyklista Jakob Söderqvist z tímu Lidl-Trek zopakoval víťazstvo z prológu holandských etapových pretekov Eneco Tour a ovládol aj štvrtkovú individuálnu časovku.
V Tilburgu zvládol 13,6 km dlhú trať za 15:04,71 min. a zostal na čele celkového poradia. Majster Slovenska Lukáš Kubiš obsadil vo farbách tímu Unibet Rose Rockets podobne ako v prológu 17. miesto so stratou 41,89 sekundy.
Druhý bol Novozélanďan Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora) a tretí Brit Ethan Hayter zo Soudal Quick-Step. Švédsky špecialista na časovky si triumfom pomohol v celkovom hodnotení, kde navýšil svoj náskok.
Štrnásť sekúnd stráca po štvrtku Hayter a o sekundu viac Fisher-Black. Kubiš si polepšil o štyri miesta a je aktuálne na 14. priečke (+50 s). Pretekárov čakajú ešte tri etapy, posledná je na programe v nedeľu.
Priebežné poradie po 2. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jakob Söderqvist
Lidl-Trek
2:51:35 h
2.
Ethan Hayter
Soudal Quick-Step
+14 s
3.
Finn Fisher-Black
Visma-Lease a Bike
+ 15 s
14.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+50 s