    Skvelá časovka Kubiša. Slovenský cyklista sa posunul do top pätnástky

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet, TASR|15. okt 2026 o 15:49
    ShareTweet0

    Slovenský cyklista sa posunul z 18. na 14. priečku celkového poradia.

    Eneco Tour 2026

    Výsledky - 2. etapa (Tilburg- Tilburg, 13,6 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SWE

    Jakob Söderqvist

    Lidl - Trek

    15:04,71 

    2.

    NZL

    Finn Fisher-Black

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 11,28 s

    3.

    GBR

    Ethan Hayter

    Soundal Quick-Step

    + 11,74 s

    4.

    NLD

    Pepijn Reinderink

    Soundal Quick-Step

    + 16,16 s

    5.

    CZE

    Tomáš Kopecký

    United Rose Rockets

    + 17,80 s

    6.

    NLD

    Wessel Mouris

    United Rose Rockets

    + 18,32 s

    17.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 41,89 s

    Švédsky cyklista Jakob Söderqvist z tímu Lidl-Trek zopakoval víťazstvo z prológu holandských etapových pretekov Eneco Tour a ovládol aj štvrtkovú individuálnu časovku.

    V Tilburgu zvládol 13,6 km dlhú trať za 15:04,71 min. a zostal na čele celkového poradia. Majster Slovenska Lukáš Kubiš obsadil vo farbách tímu Unibet Rose Rockets podobne ako v prológu 17. miesto so stratou 41,89 sekundy.

    Druhý bol Novozélanďan Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora) a tretí Brit Ethan Hayter zo Soudal Quick-Step. Švédsky špecialista na časovky si triumfom pomohol v celkovom hodnotení, kde navýšil svoj náskok.

    Štrnásť sekúnd stráca po štvrtku Hayter a o sekundu viac Fisher-Black. Kubiš si polepšil o štyri miesta a je aktuálne na 14. priečke (+50 s). Pretekárov čakajú ešte tri etapy, posledná je na programe v nedeľu.

    Priebežné poradie po 2. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SWE

    Jakob Söderqvist

    Lidl-Trek

    2:51:35 h

    2.

    GBR

    Ethan Hayter

    Soudal Quick-Step

    +14 s

    3.

    NZL

    Finn Fisher-Black

    Visma-Lease a Bike

    + 15 s 

    14.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    +50 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Kultúra strachu a prehnaná kontrola. Bývalí jazdci prehovorili o ťažkých chvíľach
    dnes 16:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Skvelá časovka Kubiša. Slovenský cyklista sa posunul do top pätnástky