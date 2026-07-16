Americký tím chcel viackrát roztrhať peletón. Špurt, ktorý priniesol pády, ovládol Belgičan

Tour de France 2026
Výsledky - 12. etapa (Magny-Cours - Calon sur Saone, 179,1 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
3:38:53 h
2.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
3.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
+ 0 s
4.
Biniam Girmay
NSN Cycling
+ 0 s
5.
Milan Fretin
Cofidis
+ 0 s
6.
Anthony Turgis
TotalEnergies
+ 0 s
7.
Max Kanter
XDS Astana
+ 0 s
8.
Clément Russo
Groupama-FDJ United
+ 0 s
9.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
+ 0 s
10.
Huub Artz
Lotto Intermarché
+ 0 s
Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom štvrtkovej 12. etapy Tour de France 2026.
- 12. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- ONLINE: 12. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
Jazdec tímu Soudal Quick-Step triumfoval v záverečnom špurte 179 km dlhého zvlneného profilu z pretekárskeho okruhu Nevers Magny-Cours do mesta Chalon-sur-Saone.
Druhý finišoval Olav Kooij z tímu Decathlon CMA CGM a pódium doplnil Jasper Philipsen z Alpecin-Premier Tech.
V celkovom poradí nedošlo k žiadnym výraznejším zmenám, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar z tímu SAE Emirates-XRG.
Priebeh 12. etapy na Tour de France 2026
Etapa začala zhasnutím červených svetiel na okruhu Nevers Magny-Cours, ktorý v rokoch 1991 až 2008 hostil Veľkú cenu Francúzska F1.
Už na štarte na mieste, kde Michael Schumacher získal v roku 2002 piaty zo svojich siedmich titulov majstra sveta, si robili zálusk na ďalší etapový vavrín šprintérske tímy. Tie pustili do úniku len Baptista Veistroffera z tímu Lotto Intermarche.
Francúz, ktorý už bol v sólo úniku počas štvrtého dňa pretekov, zvíťazil na šprintérskej prémii po 45 km. V pelotóne bol opäť najrýchlejší držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen pred Philipsenom a Merlierom.
VIDEO: Záverečné kilometre 12. etapy na Tour de France
K Veistrofferovi sa následne pridala trojica Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Ewen Costiou (Groupama - FDJ United) a Matteo Vercher (TotalEnergies), ktorých však postupne pelotón dobehol a na čele nechal opäť len 26-ročného Francúza.
Ten triumfoval aj na prvých dvoch vrchárskych prémiách najnižšej štvrtej kategórie. Tá záverečná bola na programe 20 km pred cieľom po tom, čo sa profil etapy zvlnil.
To využili viacerí klasikári, ktorí zaútočili 34 km pred cieľom, a roztrhali pelotón. Na čele sa usadila skupina 15 jazdcov, ktorých však rapídnym tempom dobiehali šprintérske tímy.
Tento únik však vlial krv do žíl ďalším cyklistom, ktorí počas stúpania na Cote de Montagny-les-Buxy skúšali ďalšie útoky.
Na všetky dokázal pelotón reagovať, no išlo sa vo vysokom tempe. Pokusy o únik pokračovali aj v zjazde, no nikomu sa vo vysokej rýchlosti nepodarilo vypracovať rozhodujúci náskok.
V záverečných desiatich km sa už jazdci zmierili s hromadným dojazdom a tempo diktovali šprintérske tímy. Tisíc metrov pred cieľom sa na čelo prirútil tím Alpecin-Premier Tech, ktorý pripravil ideálnu pozíciu pre Philipsena.
Belgičan však v závere začal strácať a v miernom stúpaní do pásky ho prešpurtoval krajan Merlier, ktorý si pripísal tretie víťazstvo na tohtoročnej „Starej dáme“.
Philipsena ešte v závere predbehol aj Kooij, ktorý v druhej etape za sebou bral druhú priečku.
Dojazd do cieľa poznačil tvrdý pád približne 350 metrov pred cieľom, ktorý odštartoval Fernando Gaviria.
Kolumbijčan strhol so sebou na zem aj Čecha Pavla Bittnera či víťaza stredajšej 11. etapy Sörena Waerenskjolda.
V piatok je na programe 206 km dlhá kopcovitá etapa z Dole do Belfortu.
Celkové poradia po 12. etape
Žltý dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
43:04:01 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 3:36 min
3.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:06 min
4.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 4:22 min
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 4:35 min
6.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:44 min
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 5:08 min
8.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 5:45 min
9.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 6:34 min
10.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 11:49 min
Zelený dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
357 b
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
317 b
3.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
311 b
4.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
307 b
5.
Max Kanter
XDS Astana
239 b
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
210 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Anthony Turgis
TotalEnergies
129 b
9.
Milan Fretin
Cofidis
117 b
10.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
107 b
Bodkovaný dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
42 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
27 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
19 b
4.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
18 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
18 b
6.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
17 b
7.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
16 b
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
14 b
10.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
12 b
Biely dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
43:08:23 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 13 s
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 46 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 2:12 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 9:16 min
6.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 11:51 min
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 16:10 min
8.
Lennert Van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 34:24 min
9.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
+ 48:57 min
10.
Alex Baudin
EF Education - Easypost
+ 1:01:24 h
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