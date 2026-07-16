Americký tím chcel viackrát roztrhať peletón. Špurt, ktorý priniesol pády, ovládol Belgičan

    16.07.2026 13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
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    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier (uprostred) z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France.
    Fotogaléria (28)
    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier (uprostred) z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|16. júl 2026 o 17:23
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    Merlier dosiahol tretie víťazstvo na tohtoročnej Tour de France.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 12. etapa (Magny-Cours - Calon sur Saone, 179,1 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    3:38:53 h

    2.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    3.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    + 0 s

    4.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    + 0 s

    5.

    BEL

    Milan Fretin

    Cofidis

    + 0 s

    6.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    + 0 s

    7.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    + 0 s

    8.

    FRA

    Clément Russo

    Groupama-FDJ United

    + 0 s

    9.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    + 0 s

    10.

    NLD

    Huub Artz

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom štvrtkovej 12. etapy Tour de France 2026.

    Jazdec tímu Soudal Quick-Step triumfoval v záverečnom špurte 179 km dlhého zvlneného profilu z pretekárskeho okruhu Nevers Magny-Cours do mesta Chalon-sur-Saone.

    Druhý finišoval Olav Kooij z tímu Decathlon CMA CGM a pódium doplnil Jasper Philipsen z Alpecin-Premier Tech.

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    V celkovom poradí nedošlo k žiadnym výraznejším zmenám, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar z tímu SAE Emirates-XRG.

    Priebeh 12. etapy na Tour de France 2026

    Etapa začala zhasnutím červených svetiel na okruhu Nevers Magny-Cours, ktorý v rokoch 1991 až 2008 hostil Veľkú cenu Francúzska F1.

    Už na štarte na mieste, kde Michael Schumacher získal v roku 2002 piaty zo svojich siedmich titulov majstra sveta, si robili zálusk na ďalší etapový vavrín šprintérske tímy. Tie pustili do úniku len Baptista Veistroffera z tímu Lotto Intermarche.

    Francúz, ktorý už bol v sólo úniku počas štvrtého dňa pretekov, zvíťazil na šprintérskej prémii po 45 km. V pelotóne bol opäť najrýchlejší držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen pred Philipsenom a Merlierom.

    VIDEO: Záverečné kilometre 12. etapy na Tour de France

    K Veistrofferovi sa následne pridala trojica Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Ewen Costiou (Groupama - FDJ United) a Matteo Vercher (TotalEnergies), ktorých však postupne pelotón dobehol a na čele nechal opäť len 26-ročného Francúza.

    Ten triumfoval aj na prvých dvoch vrchárskych prémiách najnižšej štvrtej kategórie. Tá záverečná bola na programe 20 km pred cieľom po tom, čo sa profil etapy zvlnil.

    To využili viacerí klasikári, ktorí zaútočili 34 km pred cieľom, a roztrhali pelotón. Na čele sa usadila skupina 15 jazdcov, ktorých však rapídnym tempom dobiehali šprintérske tímy.

    Fotogaléria z 12. etapy na Tour de France 2026
    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier (uprostred) z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).
    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).
    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).
    Na snímke fanúšikovia a francúzska vlajku sú vidieť cez koloso talianskeho pretekára Damiana Carusa z tímu Bahrain Victorious počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).
    28 fotografií
    Na snímke pretekári v úniku počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).Na snímke pretekári sú v odraze zrkadiel počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).Na snímke domáci francúzsky pretekár Baptiste Veistroffer z tímu Lotto Intermarche, ktorého povzbudzujú diváci počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).Pretekári odštartovali zvlnenú 12. etapu cyklistických pretekov Tour de France (Tdf), ktorá vedie z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).Peletón počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf), ktorá vedie z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).Na snímke fanúšikovia povzbudzujú počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone.Spectators cheer the riders during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators with a French flag are seen through the wheel of Italy's Damiano Caruso during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Germany's Phil Bauhaus, right, France's Ewen Costiou, second right, France's Baptiste Veistroffer, second left, and France's Matteo Vercher ride in a breakaway during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spain's Xabier Azparren changes bike during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spain's Juan Ayuso rides during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders in a breakaway pedal past a field of sunflowers during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators cheer the riders during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders in a breakaway pedal past a field of sunflowers during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators cheer France's Baptiste Veistroffer during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders in a breakaway pedal past a field of sunflowers during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders take the start during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders take the start during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders take the start during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders take the start during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)A spectator takes a photos of the riders with Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mathias Vacek of the Czech Republic, takes water from sport director during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders are reflected in a mirror during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Germany's Phil Bauhaus, right, France's Ewen Costiou, center, and France's Baptiste Veistroffer ride in a breakaway during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Tento únik však vlial krv do žíl ďalším cyklistom, ktorí počas stúpania na Cote de Montagny-les-Buxy skúšali ďalšie útoky.

    Na všetky dokázal pelotón reagovať, no išlo sa vo vysokom tempe. Pokusy o únik pokračovali aj v zjazde, no nikomu sa vo vysokej rýchlosti nepodarilo vypracovať rozhodujúci náskok.

    V záverečných desiatich km sa už jazdci zmierili s hromadným dojazdom a tempo diktovali šprintérske tímy. Tisíc metrov pred cieľom sa na čelo prirútil tím Alpecin-Premier Tech, ktorý pripravil ideálnu pozíciu pre Philipsena.

    Belgičan však v závere začal strácať a v miernom stúpaní do pásky ho prešpurtoval krajan Merlier, ktorý si pripísal tretie víťazstvo na tohtoročnej „Starej dáme“.

    Philipsena ešte v závere predbehol aj Kooij, ktorý v druhej etape za sebou bral druhú priečku.

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    V piatok je na programe 206 km dlhá kopcovitá etapa z Dole do Belfortu.

    Celkové poradia po 12. etape

    Žltý dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    43:04:01 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 3:36 min

    3.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:06 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 4:22 min

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 4:35 min

    6.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:44 min

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 5:08 min

    8.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 5:45 min

    9.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 6:34 min

    10.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 11:49 min

    Zelený dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    357 b

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    317 b

    3.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    311 b

    4.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    307 b

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    239 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    210 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    129 b

    9.

    BEL

    Milan Fretin

    Cofidis

    117 b

    10.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    107 b

    Bodkovaný dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    42 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    27 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    19 b

    4.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    18 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    18 b

    6.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    17 b

    7.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    16 b

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    14 b

    10.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    12 b

    Biely dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    43:08:23 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 13 s

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 46 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 2:12 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 9:16 min

    6.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 11:51 min

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 16:10 min

    8.

    BEL

    Lennert Van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 34:24 min

    9.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    + 48:57 min

    10.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - Easypost

    + 1:01:24 h

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    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    17.07.2026
    13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    18.07.2026
    13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    hornatý
    hornatý
    19.07.2026
    13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier (uprostred) z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France.
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier (uprostred) z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France.
    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier (uprostred) z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France.
    Americký tím chcel viackrát roztrhať peletón. Špurt, ktorý priniesol pády, ovládol Belgičan
    dnes 17:23
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    Domov»Tour de France 2026»Americký tím chcel viackrát roztrhať peletón. Špurt, ktorý priniesol pády, ovládol Belgičan