    VIDEO: Zopakovala svoje prvé ročníky na Tour. Holandská šprintérka načala cestu za obhajobou dresu

    Lorena Wiebesová.
    Lorena Wiebesová. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|1. aug 2026 o 19:01
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    V úvodnej etape získala vďaka triumfu bonifikačné sekundy.

    Tour de France Femmes 2026

    Výsledky 1. etapy (Lausanne - Lausanne, 138 km):

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Lorena Wiebesová

    Team SD Worx - Protime

    3:29:11 hod

    2.

    MUS

    Kim Le Courtová-Piennarová

    AG Insurance - Soudal Team

    + 0 s

    3.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    + 0 s

    4.

    NLD

    Puck Pieterseová

    Fenix-Premier Tech

    + 0 s

    5.

    CHE

    Noemi Rüeggová

    EF Education-Oatly

    + 0 s

    6.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 0 s

    Holandská cyklistka Lorena Wiebesová sa stala víťazkou 1. etapy pretekov Tour de France.

    V špurte 138 km dlhej etapy so štartom i cieľom vo švajčiarskom Lausanne zdolala druhú Kimberley Pienaarovú z Mauríciusu a tretiu krajanku Demi Volleringovú.

    Wiebesová zopakovala tak skvelý štart z rokov 2022 a 2023, keď to boli prvé ročníky na Tour a dokázal ovládnuť úvodnú etapu.

    VIDEO: Záverečné kilometre 1. etapy Tour de Femmes 2026

    Holanďanka takisto obhajuje zisk zeleného dresu pre najlepšiu šprintérku z minulého roku.

    V celkovom hodnotení vedie Wiebesová zásluhou bonifikácie o štyri sekundy pred Pienaarovou a o šesť pred Volleringovou. Slovenky na podujatí neštartujú.

    Celkové poradie po 1. etape

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Lorena Wiebesová

    Team SD Worx - Protime

    3:29:11 hod

    2.

    MUS

    Kim Le Courtová-Piennarová

    AG Insurance - Soudal Team

    + 4 s

    3.

    NLD

    Demi Volleringová

    FDJ United - SUEZ

    + 6 s

    4.

    NLD

    Puck Pieterseová

    Fenix-Premier Tech

    + 10 s

    5.

    CHE

    Noemi Rüeggová

    EF Education-Oatly

    + 10 s

    6.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    UAE Team L'IMAD

    + 10 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Lorena Wiebesová.
    Lorena Wiebesová.
    VIDEO: Zopakovala svoje prvé ročníky na Tour. Holandská šprintérka načala cestu za obhajobou dresu
    dnes 19:01
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