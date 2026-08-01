VIDEO: Zopakovala svoje prvé ročníky na Tour. Holandská šprintérka načala cestu za obhajobou dresu

Tour de France Femmes 2026
Výsledky 1. etapy (Lausanne - Lausanne, 138 km):
#
Meno
Tím
Čas
1.
Lorena Wiebesová
Team SD Worx - Protime
3:29:11 hod
2.
Kim Le Courtová-Piennarová
AG Insurance - Soudal Team
+ 0 s
3.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
+ 0 s
4.
Puck Pieterseová
Fenix-Premier Tech
+ 0 s
5.
Noemi Rüeggová
EF Education-Oatly
+ 0 s
6.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 0 s
Holandská cyklistka Lorena Wiebesová sa stala víťazkou 1. etapy pretekov Tour de France.
V špurte 138 km dlhej etapy so štartom i cieľom vo švajčiarskom Lausanne zdolala druhú Kimberley Pienaarovú z Mauríciusu a tretiu krajanku Demi Volleringovú.
Wiebesová zopakovala tak skvelý štart z rokov 2022 a 2023, keď to boli prvé ročníky na Tour a dokázal ovládnuť úvodnú etapu.
VIDEO: Záverečné kilometre 1. etapy Tour de Femmes 2026
Holanďanka takisto obhajuje zisk zeleného dresu pre najlepšiu šprintérku z minulého roku.
V celkovom hodnotení vedie Wiebesová zásluhou bonifikácie o štyri sekundy pred Pienaarovou a o šesť pred Volleringovou. Slovenky na podujatí neštartujú.
Celkové poradie po 1. etape
#
Meno
Tím
Čas
1.
Lorena Wiebesová
Team SD Worx - Protime
3:29:11 hod
2.
Kim Le Courtová-Piennarová
AG Insurance - Soudal Team
+ 4 s
3.
Demi Volleringová
FDJ United - SUEZ
+ 6 s
4.
Puck Pieterseová
Fenix-Premier Tech
+ 10 s
5.
Noemi Rüeggová
EF Education-Oatly
+ 10 s
6.
Elisa Longová Borghiniová
UAE Team L'IMAD
+ 10 s