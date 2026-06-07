Francúzsky cyklista nadelil súperom viac ako 30 sekúnd. Slovák výrazne zaostal

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Výsledky - 1. etapa (Vizille - Saint-Ismier, 146,2 km):
1.
Alex Baudin
Francúzsko
EF Education-EasyPost
3:43:58 h
2.
Ramses Debruyne
Belgicko
Alpecin-Premier Tech
+ 32 s
3.
Leo Bisiaux
Francúzsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 32 s
4.
Kevin Vermaerke
USA
UAE Team Emirates-XRG
+ 32 s
5.
Rudy Molard
Francúzsko
Groupama-FDJ United
+ 32 s
6.
Ben Tulett
Veľká Británia
Team Visma-Lease a Bike
+ 32 s
94.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 21:11 min
Francúzsky cyklista Alex Baudin triumfoval v nedeľnej úvodnej etape Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Jazdec tímu EF Education-EasyPost finišoval v Saint-Ismier časom 3:43:58 h o 32 sekúnd pred druhým Belgičanom Ramsesom Debruynem (Alpecin-Permiet Tech) a tretím krajanom Leom Bisiauxom (Decathlon CMA CGM Team).
VIDEO: Záverečné kilometre 1. etapy
Jediný Slovák v štartovej listine Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step obsadil 94. miesto so stratou 21 minút a 11 sekúnd.