    Francúzsky cyklista nadelil súperom viac ako 30 sekúnd. Slovák výrazne zaostal

    Alex Baudin.
    Alex Baudin. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. jún 2026 o 16:01
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    Slovenský cyklista obsadil 94. miesto.

    Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Výsledky - 1. etapa (Vizille - Saint-Ismier, 146,2 km):

    1.

    Alex Baudin

    Francúzsko

    EF Education-EasyPost

    3:43:58 h

    2.

    Ramses Debruyne

    Belgicko

    Alpecin-Premier Tech

    + 32 s

    3.

    Leo Bisiaux

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 32 s

    4.

    Kevin Vermaerke

    USA

    UAE Team Emirates-XRG

    + 32 s

    5.

    Rudy Molard

    Francúzsko

    Groupama-FDJ United

    + 32 s

    6.

    Ben Tulett

    Veľká Británia

    Team Visma-Lease a Bike

    + 32 s

    94.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 21:11 min

    Francúzsky cyklista Alex Baudin triumfoval v nedeľnej úvodnej etape Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

    Jazdec tímu EF Education-EasyPost finišoval v Saint-Ismier časom 3:43:58 h o 32 sekúnd pred druhým Belgičanom Ramsesom Debruynem (Alpecin-Permiet Tech) a tretím krajanom Leom Bisiauxom (Decathlon CMA CGM Team).

    VIDEO: Záverečné kilometre 1. etapy

    Jediný Slovák v štartovej listine Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step obsadil 94. miesto so stratou 21 minút a 11 sekúnd.

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