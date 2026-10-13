    Štrnáste víťazstvo v sezóne. Francúz ovládol úvodnú etapu v Číne

    Na snímke francúzsky cyklista Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    Na snímke francúzsky cyklista Paul Magnier (Soudal Quick-Step). (Autor: TASR)
    TASR|13. okt 2026 o 08:27
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    Jazdec tímu Soudal Quick-Step sa presadil v záverečnom hromadnom špurte.

    Okolo Kuang-si 2026

    Výsledky - 1. etapa (Čchung-cuo - Čchung-cuo, 149,4 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal QuickStep

    3:00:23 h

    2.

    AUS

    Sam Welsford

    Netcompany Ineos

    + 0 s

    3.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    + 0 s

    4.

    ISR

    Oded Kogut

    NSN Cycling

    + 0 s

    5.

    NLD

    Arvid de Kleijn

    Tudor

    + 0 s

    6.

    ITA

    Matteo Milan

    Groupama-FDJ

    + 0 s

    Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval v 1. etape pretekov Okolo Kuang-si v Číne a zaknihoval už štrnáste víťazstvo v roku 2026.

    Jazdec tímu Soudal Quick-Step sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a 149,4 km dlhú trasu so štartom a cieľom v Čchung-cuo zvládol za 3:00:23 hodiny. Zároveň sa dostal aj na čelo celkového poradia.

    Druhý finišoval Austrálčan Sam Welsford (Netcompany Ineos) a tretí preťal cieľ Nemec Max Kanter (XDS Astana).

    Priebežné poradie po 1. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal QuickStep

    3:00:13 h

    2.

    AUS

    Sam Welsford

    Netcompany Ineos

    + 4 s

    3.

    NOR

    Fredrik Dversnes

    Uno-X

    + 4 s

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    + 6 s

    5.

    USA

    Neilson Powless

    EF Education-EasyPost

    + 6 s

    6.

    AUT

    Patrick Gamper

    Jayco AlUla

    + 8 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Na snímke francúzsky cyklista Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    Na snímke francúzsky cyklista Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    Štrnáste víťazstvo v sezóne. Francúz ovládol úvodnú etapu v Číne
    dnes 08:27
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