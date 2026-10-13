Štrnáste víťazstvo v sezóne. Francúz ovládol úvodnú etapu v Číne

Okolo Kuang-si 2026
Výsledky - 1. etapa (Čchung-cuo - Čchung-cuo, 149,4 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Paul Magnier
Soudal QuickStep
3:00:23 h
2.
Sam Welsford
Netcompany Ineos
+ 0 s
3.
Max Kanter
XDS Astana
+ 0 s
4.
Oded Kogut
NSN Cycling
+ 0 s
5.
Arvid de Kleijn
Tudor
+ 0 s
6.
Matteo Milan
Groupama-FDJ
+ 0 s
Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval v 1. etape pretekov Okolo Kuang-si v Číne a zaknihoval už štrnáste víťazstvo v roku 2026.
Jazdec tímu Soudal Quick-Step sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a 149,4 km dlhú trasu so štartom a cieľom v Čchung-cuo zvládol za 3:00:23 hodiny. Zároveň sa dostal aj na čelo celkového poradia.
Druhý finišoval Austrálčan Sam Welsford (Netcompany Ineos) a tretí preťal cieľ Nemec Max Kanter (XDS Astana).
Priebežné poradie po 1. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Paul Magnier
Soudal QuickStep
3:00:13 h
2.
Sam Welsford
Netcompany Ineos
+ 4 s
3.
Fredrik Dversnes
Uno-X
+ 4 s
4.
Max Kanter
XDS Astana
+ 6 s
5.
Neilson Powless
EF Education-EasyPost
+ 6 s
6.
Patrick Gamper
Jayco AlUla
+ 8 s