    Kubiš pomáhal tímu, no tesne to nevyšlo. Belgičan ukázal v závere neskutočnú dominanciu

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|14. okt 2026 o 16:13
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    V celkovom poradí mu patrí 18. priečka.

    Eneco Tour 2026

    Výsledky - 1. etapa (Ede - Ede, 120 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    2:32:59 h

    2.

    NLD

    Dylan Groenewegen

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    3.

    BEL

    Gerben Thijssen

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    4.

    FRA

    Christophe Laporte

    Visma Lease a Bike

    + 0 s

    5.

    NLD

    David Dekker

    BEAT CC p/b Saxo

    + 0 s

    6.

    CZE

    Pavel Bittner

    Picnic PostNL

    + 0 s

    26.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    Belgický cyklista Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step vyhral stredajšiu prvú etapu na etapových pretekoch Eneco Tour.

    Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) bol v závere na čele pelotónu, keď chcel pomôcť k triumfu Dylanovi Groenewegenovi z tímu, ale Holanďan skončil druhý.

    Kubiš obsadil v etape 26. miesto, keď prišiel do cieľa v rovnakom čase ako víťaz. V celkovom poradí mu patrí 18. priečka s mankom 8 sekúnd na Švéda Jakoba Söderqvista.

    VIDEO: Záver prvej etapy

    Úradujúci majster Slovenska na podujatí obhajuje druhé miesto v celkovom poradí.

    Priebežné poradie po 1. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SWE

    Jakob Söderqvist

    Lidl-Trek

     2:36:01 h

    2.

    NLD

    Wessel Mouris

    Unibet Rose Rockets

    + 1 s

    3.

    FRA

    Christophe Laporte

    Visma-Lease a Bike

    + 1 s 

    4.

    GBR

    Ethan Hayter

    Soudal Quick-Step

    + 2 s

    5.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    + 2 s

    6.

    NLD

    Michiel Mouris

    Red Bull-Bora

    + 3 s

    18.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 8 s

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    Domov»Cyklistika»Kubiš pomáhal tímu, no tesne to nevyšlo. Belgičan ukázal v závere neskutočnú dominanciu