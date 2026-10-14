Kubiš pomáhal tímu, no tesne to nevyšlo. Belgičan ukázal v závere neskutočnú dominanciu

Eneco Tour 2026
Výsledky - 1. etapa (Ede - Ede, 120 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
2:32:59 h
2.
Dylan Groenewegen
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
3.
Gerben Thijssen
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
4.
Christophe Laporte
Visma Lease a Bike
+ 0 s
5.
David Dekker
BEAT CC p/b Saxo
+ 0 s
6.
Pavel Bittner
Picnic PostNL
+ 0 s
26.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
Belgický cyklista Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step vyhral stredajšiu prvú etapu na etapových pretekoch Eneco Tour.
Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) bol v závere na čele pelotónu, keď chcel pomôcť k triumfu Dylanovi Groenewegenovi z tímu, ale Holanďan skončil druhý.
Kubiš obsadil v etape 26. miesto, keď prišiel do cieľa v rovnakom čase ako víťaz. V celkovom poradí mu patrí 18. priečka s mankom 8 sekúnd na Švéda Jakoba Söderqvista.
VIDEO: Záver prvej etapy
Úradujúci majster Slovenska na podujatí obhajuje druhé miesto v celkovom poradí.
Priebežné poradie po 1. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jakob Söderqvist
Lidl-Trek
2:36:01 h
2.
Wessel Mouris
Unibet Rose Rockets
+ 1 s
3.
Christophe Laporte
Visma-Lease a Bike
+ 1 s
4.
Ethan Hayter
Soudal Quick-Step
+ 2 s
5.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
+ 2 s
6.
Michiel Mouris
Red Bull-Bora
+ 3 s
18.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 8 s