Talianka oslavuje na Gire už štvrté víťazstvo. Chladoňovej tím zaspal, ale nebol sám

Giro d'Italia Donne 2026
Výsledky 6. etapy: (Ala - Brescello, 160 km):
1.
Elisa Balsamová
Taliansko
Lidl - Trek
3:54:02 h
2.
Maggie Coles-Lysterová
Kanada
Human Powered Health
+ 0 s
3.
Georgia Bakerová
Austrália
Liv AlUla Jayco
+ 0 s
4.
Célia Geryová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 0 s
5.
Chiara Consonniová
Taliansko
CANYON//SRAM
+ 0 s
6.
Gladys Verhulst-Wildová
Francúzsko
AG Insurance - Soudal
+ 0 s
42.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 0 s
74.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
Po náročnej horskej časovke a nasledujúcej vrchárskej etape, mali vo štvrtok cyklistky na prestížnych pretekoch Giro d'Italia Donne voľnejší deň.
Čakala ich tranzitná, 160 km dlhá etapa do mesta Brescello, v ktorom sa očakával útok Elisy Balsamovej na už štvrté šprintérske víťazstvo.
Majsterka sveta z roku 2021 bola pri neúčasti Loreny Wiebesovej jednoznačnou favoritkou a v záverečnom dojazde opäť nedala súperkám šancu. Na svoje konto si pripísala už 36 víťazstvo v profesionálnej kariére.
"Máme najlepší rozbiehací vláčik na svete. Vďaka Lucinde (Brandovej, pozn.) to bolo oveľa ľahšie. Nemusela som bojovať o pozície a stačilo jej veriť. Je najlepšia," vyzdvihla Balsamová svoju tímovú kolegyňu.
VIDEO: Zábery zo 6. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026
Reportérka Eurosportu po pretekoch vyspovedala aj najlepšiu cyklokrosárku ostatnej sezóny. Brandová priznala, že bolo kľúčové prejsť kruhový objazd na čele, pričom v podobne technickom dojazde sa vyžíva.
Práve 1,2 km pred cieľom spadlo na kruhovom objazde niekoľko pretekárok, no našťastie obe slovenské reprezentantky prišli bezpečne do cieľa.
Visma-Lease a Bike, za ktorú jazdí aj Viktória Chladoňová, trochu zaspala 60 km pred cieľom, keď zvýšili tempo tímy Uno-X Mobility a UAE ADQ. Pelotón sa rozdelil na tri časti, pričom vzadu zostali aj Chladoňová či De Vriesová.
Visma v tom však nebola sama. Rovnako sa pozabudol na vetre aj celý tím Movistar, ktorý následne potreboval vrátiť späť Marlen Reusserovú. Na približne 15 km museli jeho jazdkyne vyvinúť veľké úsilie, ale skupiny spojili.
Nora Jenčušová napokon finišovala na 42. priečke, no v celkovom poradí naďalej stráca na ružovú Annu van der Breggenovú viac ako jednu hodinu.
Celkové poradie po 6. etape
1.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
19:49:15 h
2.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
+ 1:00 min
3.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 1:24 min
4.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
+ 2:01 min
5.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
+ 2:03 min
6.
Elisa Longo Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 2:12 min
23.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 12:46 min
129.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 1:04:29 h
Celkové poradie - biely dres
1.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
19:51:16 h
2.
Lore De Schepperová
Belgicko
AG Insurance - Soudal
+ 1:31 min
3.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 10:11 min
4.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 10:45 min