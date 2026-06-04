    Talianka oslavuje na Gire už štvrté víťazstvo. Chladoňovej tím zaspal, ale nebol sám

    Cyklistky tímu Visma-Lease a Bike aj s Viktóriou Chladoňovou.
    Cyklistky tímu Visma-Lease a Bike aj s Viktóriou Chladoňovou. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|4. jún 2026 o 18:45
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    Elisa Balsamová dominuje v šprintérskych dojazdoch.

    Giro d'Italia Donne 2026

    Výsledky 6. etapy: (Ala - Brescello, 160 km):

    1.

    Elisa Balsamová

    Taliansko

    Lidl - Trek

    3:54:02 h

    2.

    Maggie Coles-Lysterová

    Kanada

    Human Powered Health

    + 0 s

    3.

    Georgia Bakerová

    Austrália

    Liv AlUla Jayco

    + 0 s

    4.

    Célia Geryová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 0 s

    5.

    Chiara Consonniová

    Taliansko

    CANYON//SRAM

    + 0 s

    6.

    Gladys Verhulst-Wildová

    Francúzsko

    AG Insurance - Soudal

    + 0 s

    42.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 0 s

    74.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    Po náročnej horskej časovke a nasledujúcej vrchárskej etape, mali vo štvrtok cyklistky na prestížnych pretekoch Giro d'Italia Donne voľnejší deň.

    Čakala ich tranzitná, 160 km dlhá etapa do mesta Brescello, v ktorom sa očakával útok Elisy Balsamovej na už štvrté šprintérske víťazstvo.

    Majsterka sveta z roku 2021 bola pri neúčasti Loreny Wiebesovej jednoznačnou favoritkou a v záverečnom dojazde opäť nedala súperkám šancu. Na svoje konto si pripísala už 36 víťazstvo v profesionálnej kariére.

    "Máme najlepší rozbiehací vláčik na svete. Vďaka Lucinde (Brandovej, pozn.) to bolo oveľa ľahšie. Nemusela som bojovať o pozície a stačilo jej veriť. Je najlepšia," vyzdvihla Balsamová svoju tímovú kolegyňu.

    VIDEO: Zábery zo 6. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026

    Reportérka Eurosportu po pretekoch vyspovedala aj najlepšiu cyklokrosárku ostatnej sezóny. Brandová priznala, že bolo kľúčové prejsť kruhový objazd na čele, pričom v podobne technickom dojazde sa vyžíva.

    Práve 1,2 km pred cieľom spadlo na kruhovom objazde niekoľko pretekárok, no našťastie obe slovenské reprezentantky prišli bezpečne do cieľa.

    Visma-Lease a Bike, za ktorú jazdí aj Viktória Chladoňová, trochu zaspala 60 km pred cieľom, keď zvýšili tempo tímy Uno-X Mobility a UAE ADQ. Pelotón sa rozdelil na tri časti, pričom vzadu zostali aj Chladoňová či De Vriesová.

    Visma v tom však nebola sama. Rovnako sa pozabudol na vetre aj celý tím Movistar, ktorý následne potreboval vrátiť späť Marlen Reusserovú. Na približne 15 km museli jeho jazdkyne vyvinúť veľké úsilie, ale skupiny spojili.

    Nora Jenčušová napokon finišovala na 42. priečke, no v celkovom poradí naďalej stráca na ružovú Annu van der Breggenovú viac ako jednu hodinu.

    Celkové poradie po 6. etape

    1.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    19:49:15 h

    2.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    + 1:00 min

    3.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 1:24 min

    4.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek

    + 2:01 min

    5.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    + 2:03 min

    6.

    Elisa Longo Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 2:12 min

    23.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 12:46 min

    129.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 1:04:29 h

    Celkové poradie - biely dres

    1.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek

    19:51:16 h 

    2.

    Lore De Schepperová

    Belgicko

    AG Insurance - Soudal

    + 1:31 min

    3.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 10:11 min

    4.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko 

    Visma-Lease a Bike

    + 10:45 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Cyklistky tímu Visma-Lease a Bike aj s Viktóriou Chladoňovou.
    Cyklistky tímu Visma-Lease a Bike aj s Viktóriou Chladoňovou.
    Talianka oslavuje na Gire už štvrté víťazstvo. Chladoňovej tím zaspal, ale nebol sám
    dnes 18:45
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