    Chladoňová sa v poslednej etape posunula v celkovom poradí. Teší sa domáca hviezda

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas Gira d'Italia 2026.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas Gira d'Italia 2026. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet, TASR|21. jún 2026 o 14:56
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    Na celkovom 2. mieste skončila Francúzka Cedrine Kerbaolová.

    Okolo Švajčiarska 2026

    Výsledky 5. etapy: (Villars-sur-Ollon-Villars-sur-Ollon, 100,4 km):

    1.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    3:07:20 h

    2.

    Cédrine Kerbaolová

    Francúzsko

    EF Education Oatly

    + 7 s

    3.

    Katarzyna Niewiadomá

    Poľsko

    CANYON//SRAM

    + 7 s

    4.

    Kim Le Court-Pienaarová

    Maurícius

    AG Insurance - Soudal

    + 37 s

    5.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:01 min

    6.

    Steffi Häberlinová

    Švajčiarsko

    SD Worx - Protime

    + 2:28 min

    33.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 18:44 min

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien Okolo Švajčiarska celkové 32. miesto.

    Na domácu víťazku Marlen Reusserovú stratila 19-ročná pretekárka tímu Movistar v piatich etapách celkovo 37:10 min.

    Chladoňová finišovala v prvých troch etapách na 40., 48. a 75. priečke. Jej najlepším umiestnením na Okolo Švajčiarska 2026 bola 22. pozícia v sobotnej časovke.

    V nedeľnej záverečnej etape, ktorú ovládla Reusserová, obsadila 33. priečku.

    VIDEO: Zostrih z 5. etapy pretekov Okolo Švajčiarska 2026

    Za Švajčiarkou z tímu Movistar skončila na celkovom 2. mieste Francúzka Cedrine Kerbaolová, 3. priečku obsadila Poľka Kasia Niewiadomová.

    Celkové poradie

    1.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    11:58:35 h

    2.

    Cédrine Kerbaolová

    Francúzsko

    EF Education Oatly

    + 1:31 min

    3.

    Katarzyna Niewiadomá

    Poľsko

    CANYON//SRAM

    + 2:02 min

    4.

    Kim Le Court-Pienaarová

    Maurícius

    AG Insurance - Soudal

    + 2:48 min

    5.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 2:54 min

    6.

    Steffi Häberlinová

    Švajčiarsko

    SD Worx - Protime

    + 5:04 min

    32.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 37:10 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas Gira d'Italia 2026.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas Gira d'Italia 2026.
    Chladoňová sa v poslednej etape posunula v celkovom poradí. Teší sa domáca hviezda
    dnes 14:56
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