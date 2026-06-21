Chladoňová sa v poslednej etape posunula v celkovom poradí. Teší sa domáca hviezda

Okolo Švajčiarska 2026
Výsledky 5. etapy: (Villars-sur-Ollon-Villars-sur-Ollon, 100,4 km):
1.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
3:07:20 h
2.
Cédrine Kerbaolová
Francúzsko
EF Education Oatly
+ 7 s
3.
Katarzyna Niewiadomá
Poľsko
CANYON//SRAM
+ 7 s
4.
Kim Le Court-Pienaarová
Maurícius
AG Insurance - Soudal
+ 37 s
5.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 1:01 min
6.
Steffi Häberlinová
Švajčiarsko
SD Worx - Protime
+ 2:28 min
33.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 18:44 min
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien Okolo Švajčiarska celkové 32. miesto.
Na domácu víťazku Marlen Reusserovú stratila 19-ročná pretekárka tímu Movistar v piatich etapách celkovo 37:10 min.
Chladoňová finišovala v prvých troch etapách na 40., 48. a 75. priečke. Jej najlepším umiestnením na Okolo Švajčiarska 2026 bola 22. pozícia v sobotnej časovke.
V nedeľnej záverečnej etape, ktorú ovládla Reusserová, obsadila 33. priečku.
VIDEO: Zostrih z 5. etapy pretekov Okolo Švajčiarska 2026
Za Švajčiarkou z tímu Movistar skončila na celkovom 2. mieste Francúzka Cedrine Kerbaolová, 3. priečku obsadila Poľka Kasia Niewiadomová.
Celkové poradie
1.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
11:58:35 h
2.
Cédrine Kerbaolová
Francúzsko
EF Education Oatly
+ 1:31 min
3.
Katarzyna Niewiadomá
Poľsko
CANYON//SRAM
+ 2:02 min
4.
Kim Le Court-Pienaarová
Maurícius
AG Insurance - Soudal
+ 2:48 min
5.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 2:54 min
6.
Steffi Häberlinová
Švajčiarsko
SD Worx - Protime
+ 5:04 min
32.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 37:10 min