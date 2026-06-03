    Chladoňová bola na Gire v úniku, neskôr jej chýbali sily. V poradí klesla iba minimálne

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|3. jún 2026 o 18:30
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    Demi Volleringová skompletizovala zbierku víťazstiev.

    Giro d'Italia Donne 2026

    Výsledky 5. etapy: (Longarone - Sante Stefano di Cadore, 146 km):

    1.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    4:23:47 h

    2.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 0 s

    3.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 0 s

    4.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek

    + 2 s

    5.

    Elisa Longo Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 15 s

    6.

    Niamh Fisher-Blacková

    Nový Zéland

    Lidl - Trek

    + 15 s

    22.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 8:45 min

    127.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 34:03 min

    Holandská cyklistka Demi Volleringová sa stala víťazkou náročnej piatej etapy 37. ročníka prestížnych pretekov Giro d'Italia Donne.

    Na náročnej 146 km dlhej trase so štyrmi kategorizovanými stúpaniami, z toho dvoch prvej úrovne, sa udržala v malej vedúcej skupine a v záverečnom šprinte zdolala ďalšie vynikajúce vrchárky. 

    Druhá za ňou finišovala v ružovom drese Anna van der Breggenová a výborné výkony predviedli aj Antonia Niedermaierová s Isabellou Holmgrenovou.

    Volleringová stiahla v celkovom poradí 10 sekúnd na svoju bývalú športovú riaditeľku a ako šiesta cyklistka vyhrala etapu na všetkých Grand Tour.

    VIDEO: Zábery z 5. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026

    "Som veľmi šťastná, že som vyhrala svoju prvú etapu na Gire. Bol to dlhý a náročný deň, pretože sme začali pretekať veľmi skoro. Lauren (Dicksonovej, pozn.) sa podarilo dostať do úniku, čo bol náš plán. 

    Pomohla mi v predposlednom stúpaní, aj na rovine. Ja som sa snažila potom urobiť rozdiel, no možno som útočila príliš skoro," povedala Volleringová.

    V stredu bola častejšie v záberoch kamier aj Viktória Chladoňová, ktorá bola súčasťou 22-členného úniku spolu s tímovou kolegyňou Marion Bunelovou.

    V prudkom stúpaní Passo di Sant'Antonio stratila kontakt, no spadla do skupiny favoritiek, ktoré ju následne priviedli späť do čela pretekov.

    Kopec Costa absolvovali pretekárky dvakrát, no 19-ročná Slovenka už nemala dosť síl na to, aby sa udržala vpredu. Napokon ju klasifikovali na 22. mieste s výrazným mankom, ktoré sa šplhalo k deviatim minútam.

    V celkovom hodnotení klesla o tri priečky na 23. pozíciu a v boji o biely dres ju z tretieho miesta vytlačila o 34 sekúnd jej tímová kolegyňa Bunelová.

    Celkové poradie po 5. etape

    1.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    15:55:13 h

    2.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    + 1:00 min

    3.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 1:24 min

    4.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek

    + 2:01 min

    5.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    + 2:03 min

    6.

    Elisa Longo Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 2:12 min

    23.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 12:46 min

    130.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 1:04:29 h

    Celkové poradie - biely dres

    1.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek

    15:57:14 h 

    2.

    Lore De Schepperová

    Belgicko

    AG Insurance - Soudal

    + 1:31 min

    3.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 10:11 min

    4.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko 

    Visma-Lease a Bike

    + 10:45 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Chladoňová bola na Gire v úniku, neskôr jej chýbali sily. V poradí klesla iba minimálne
    dnes 18:30
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