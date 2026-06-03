Chladoňová bola na Gire v úniku, neskôr jej chýbali sily. V poradí klesla iba minimálne

Giro d'Italia Donne 2026
Výsledky 5. etapy: (Longarone - Sante Stefano di Cadore, 146 km):
1.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
4:23:47 h
2.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 0 s
3.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 0 s
4.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
+ 2 s
5.
Elisa Longo Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 15 s
6.
Niamh Fisher-Blacková
Nový Zéland
Lidl - Trek
+ 15 s
22.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 8:45 min
127.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 34:03 min
Holandská cyklistka Demi Volleringová sa stala víťazkou náročnej piatej etapy 37. ročníka prestížnych pretekov Giro d'Italia Donne.
Na náročnej 146 km dlhej trase so štyrmi kategorizovanými stúpaniami, z toho dvoch prvej úrovne, sa udržala v malej vedúcej skupine a v záverečnom šprinte zdolala ďalšie vynikajúce vrchárky.
Druhá za ňou finišovala v ružovom drese Anna van der Breggenová a výborné výkony predviedli aj Antonia Niedermaierová s Isabellou Holmgrenovou.
Volleringová stiahla v celkovom poradí 10 sekúnd na svoju bývalú športovú riaditeľku a ako šiesta cyklistka vyhrala etapu na všetkých Grand Tour.
VIDEO: Zábery z 5. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026
"Som veľmi šťastná, že som vyhrala svoju prvú etapu na Gire. Bol to dlhý a náročný deň, pretože sme začali pretekať veľmi skoro. Lauren (Dicksonovej, pozn.) sa podarilo dostať do úniku, čo bol náš plán.
Pomohla mi v predposlednom stúpaní, aj na rovine. Ja som sa snažila potom urobiť rozdiel, no možno som útočila príliš skoro," povedala Volleringová.
V stredu bola častejšie v záberoch kamier aj Viktória Chladoňová, ktorá bola súčasťou 22-členného úniku spolu s tímovou kolegyňou Marion Bunelovou.
V prudkom stúpaní Passo di Sant'Antonio stratila kontakt, no spadla do skupiny favoritiek, ktoré ju následne priviedli späť do čela pretekov.
Kopec Costa absolvovali pretekárky dvakrát, no 19-ročná Slovenka už nemala dosť síl na to, aby sa udržala vpredu. Napokon ju klasifikovali na 22. mieste s výrazným mankom, ktoré sa šplhalo k deviatim minútam.
V celkovom hodnotení klesla o tri priečky na 23. pozíciu a v boji o biely dres ju z tretieho miesta vytlačila o 34 sekúnd jej tímová kolegyňa Bunelová.
Celkové poradie po 5. etape
1.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
15:55:13 h
2.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
+ 1:00 min
3.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 1:24 min
4.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
+ 2:01 min
5.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
+ 2:03 min
6.
Elisa Longo Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 2:12 min
23.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 12:46 min
130.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 1:04:29 h
Celkové poradie - biely dres
1.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
15:57:14 h
2.
Lore De Schepperová
Belgicko
AG Insurance - Soudal
+ 1:31 min
3.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 10:11 min
4.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 10:45 min