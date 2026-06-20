Chladoňová zdolala v časovke víťazku Tour, žltý dres si obliekla domáca hviezda

Okolo Švajčiarska 2026
Výsledky 4. etapy: (Aarburg - Aarburg, 23,7 km):
1.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
29:36 min
2.
Zoe Bäckstedtová
Veľká Británia
CANYON//SRAM
+ 11 s
3.
Loes Adegeestová
Holandsko
Lidl-Trek
+ 54 s
4.
Franziska Kochová
Nemecko
FDJ United - SUEZ
+ 1:02 min
5.
Elisa Longo Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 1:05 min
6.
Brodie Chapmanová
Austrália
UAE Team ADQ
+ 1:09 min
22.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 1:45 min
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 22. miesto v 4. etape pretekov Okolo Švajčiarska.
V takmer 24 km dlhej rovinatej časovke v meste Aaeburg zaostala za víťaznou Marlen Reusserovou o 1:45 minúty, no pripísala si skalp niekdajšej víťazky Tour de France Kasie Niewiadomej, ktorá finišovala tesne za ňou.
Reusserovej dokázala výraznejšie konkurovať len majsterka sveta do 23 rokov v časovke Britka Zoe Bäckstedtová, ktorá v cieli zostala o 11 sekúnd.
VIDEO: Zostrih zo 4. etapy pretekov Okolo Švajčiarska 2026
Domáca hviezda Reusserová sa zároveň posunula na prvé miesto, keď zo žltého dresu vyzliekla Talianku Elisu Longo Borghiniovú.
Jej strata je pred záverečnou etapou 10 sekúnd. Chladoňová sa posunula iba o jednu pozíciu, aktuálne je 39. s mankom vyše 18 minút.