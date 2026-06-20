    Chladoňová zdolala v časovke víťazku Tour, žltý dres si obliekla domáca hviezda

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|20. jún 2026 o 13:39
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    Pripísala si skalp niekdajšej víťazky Tour de France.

    Okolo Švajčiarska 2026

    Výsledky 4. etapy: (Aarburg - Aarburg, 23,7 km):

    1.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    29:36 min

    2.

    Zoe Bäckstedtová

    Veľká Británia

    CANYON//SRAM

    + 11 s

    3.

    Loes Adegeestová

    Holandsko

    Lidl-Trek

    + 54 s

    4.

    Franziska Kochová

    Nemecko

    FDJ United - SUEZ

    + 1:02 min

    5.

    Elisa Longo Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 1:05 min

    6.

    Brodie Chapmanová

    Austrália

    UAE Team ADQ

    + 1:09 min

    22.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:45 min

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 22. miesto v 4. etape pretekov Okolo Švajčiarska.

    V takmer 24 km dlhej rovinatej časovke v meste Aaeburg zaostala za víťaznou Marlen Reusserovou o 1:45 minúty, no pripísala si skalp niekdajšej víťazky Tour de France Kasie Niewiadomej, ktorá finišovala tesne za ňou.

    Reusserovej dokázala výraznejšie konkurovať len majsterka sveta do 23 rokov v časovke Britka Zoe Bäckstedtová, ktorá v cieli zostala o 11 sekúnd.

    VIDEO: Zostrih zo 4. etapy pretekov Okolo Švajčiarska 2026

    Domáca hviezda Reusserová sa zároveň posunula na prvé miesto, keď zo žltého dresu vyzliekla Talianku Elisu Longo Borghiniovú.

    Jej strata je pred záverečnou etapou 10 sekúnd. Chladoňová sa posunula iba o jednu pozíciu, aktuálne je 39. s mankom vyše 18 minút. 

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová.
    Chladoňová zdolala v časovke víťazku Tour, žltý dres si obliekla domáca hviezda
    dnes 13:39
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