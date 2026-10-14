    Chladoňová sťahovala únik. Prekvapila žena, ktorá na ZOH súťažila na korčuliach

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová a jej kolegyne z tímu Visma-Lease a Bike.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová a jej kolegyne z tímu Visma-Lease a Bike. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|14. okt 2026 o 14:55
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    Slovenská cyklistka súťaží na posledných pretekoch sezóny.

    Eneco Tour Women 2026

    Výsledky 2. etapy (Ede - Ede, 79,5km):

    1.

    BEL

    Sandrine Tasová

    Lotto–Intermarché Ladies

    1:51:24 h

    2.

    NLD

    Charlotte Koolová

    Fenix–Premier Tech

    + 0 s

    3.

    ITA

    Barbara Guarischiová

    Team SD Worx–Protime

    + 0 s

    4.

    NLD

    Nicole Steigengová

    AG Insurance–Soudal

    + 0 s

    5.

    NLD

    Scarlett Sourenová

    VolkerWessels Women

    + 0 s

    6.

    IRL

    Mia Griffinová

    Roland Le Dévoluy

    + 0 s

    50.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    Ženská verzia cyklistických pretekov Eneco Tour 2026 má novú líderku. Je ňou Belgičanka Sandrine Tasová, ktorá vyhrala 1. etapu v meste Ede.

    Jazdkyňa tímu Lotto Intermarché ovládla šprint 79,5-kilometrovej etapy a zaznamenala svoje tretie víťazstvo v kariére. Zaujímavosťou je, že ešte vo februári súťažila v rýchlokorčuľovaní na ZOH v Cortine.

    "Môj tím ma dostal na perfektnú pozíciu. Potom už bolo na mne, aby som to dokončila. Som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo," uviedla víťazka.  

    VIDEO: Finiš 2. etapy Eneco Tour Women 2026

    Druhá skončila hlavná favoritka Charlotte Koolová. Víťazka dvoch etáp na Tour de France 2024 sa v cieli hnevala na Talianku Barbaru Guarischiovú. 

    "Podľa mňa ma zámerne vytlačila k bariére. Nebolo to len malé odchýlenie, jasne išla sprava doľava. Je to veľmi nešportové," tvrdí Koolová.

    Viktória Chladoňová v závere pomáhala sťahovať únik a do cieľa prišla bezpečne v pelotóne na 50. mieste. Celkovo je 33. so stratou 22 sekúnd.

    Visma-Lease a Bike však stratila dres líderky, keďže Tasová sa vďaka bonifikácii dostala o sekundu pred víťazku prológu Lieke Nooijenovú.

    Priebežné poradie po 2. etape

    1.

    BEL

    Sandrine Tasová

    Lotto–Intermarché Ladies

    1:55:14 h

    2.

    NLD

    Lieke Nooijenová

    Visma-Lease a Bike

    + 1 s

    3.

    NLD

    Charlotte Koolová

    Fenix–Premier Tech

    + 3 s

    4.

    NLD

    Lonneke Unekenová

    VolkerWessels Women

    + 9 s

    5.

    NLD

    Femke Markusová

    Team SD Worx–Protime

    + 11 s

    6.

    NLD

    Maud Rijnbeeková

    VolkerWessels Women

    + 11 s

    33.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 22 s

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