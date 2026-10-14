Chladoňová sťahovala únik. Prekvapila žena, ktorá na ZOH súťažila na korčuliach

Eneco Tour Women 2026
Výsledky 2. etapy (Ede - Ede, 79,5km):
1.
Sandrine Tasová
Lotto–Intermarché Ladies
1:51:24 h
2.
Charlotte Koolová
Fenix–Premier Tech
+ 0 s
3.
Barbara Guarischiová
Team SD Worx–Protime
+ 0 s
4.
Nicole Steigengová
AG Insurance–Soudal
+ 0 s
5.
Scarlett Sourenová
VolkerWessels Women
+ 0 s
6.
Mia Griffinová
Roland Le Dévoluy
+ 0 s
50.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
Ženská verzia cyklistických pretekov Eneco Tour 2026 má novú líderku. Je ňou Belgičanka Sandrine Tasová, ktorá vyhrala 1. etapu v meste Ede.
Jazdkyňa tímu Lotto Intermarché ovládla šprint 79,5-kilometrovej etapy a zaznamenala svoje tretie víťazstvo v kariére. Zaujímavosťou je, že ešte vo februári súťažila v rýchlokorčuľovaní na ZOH v Cortine.
"Môj tím ma dostal na perfektnú pozíciu. Potom už bolo na mne, aby som to dokončila. Som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo," uviedla víťazka.
VIDEO: Finiš 2. etapy Eneco Tour Women 2026
Druhá skončila hlavná favoritka Charlotte Koolová. Víťazka dvoch etáp na Tour de France 2024 sa v cieli hnevala na Talianku Barbaru Guarischiovú.
"Podľa mňa ma zámerne vytlačila k bariére. Nebolo to len malé odchýlenie, jasne išla sprava doľava. Je to veľmi nešportové," tvrdí Koolová.
Viktória Chladoňová v závere pomáhala sťahovať únik a do cieľa prišla bezpečne v pelotóne na 50. mieste. Celkovo je 33. so stratou 22 sekúnd.
Visma-Lease a Bike však stratila dres líderky, keďže Tasová sa vďaka bonifikácii dostala o sekundu pred víťazku prológu Lieke Nooijenovú.
Priebežné poradie po 2. etape
1.
Sandrine Tasová
Lotto–Intermarché Ladies
1:55:14 h
2.
Lieke Nooijenová
Visma-Lease a Bike
+ 1 s
3.
Charlotte Koolová
Fenix–Premier Tech
+ 3 s
4.
Lonneke Unekenová
VolkerWessels Women
+ 9 s
5.
Femke Markusová
Team SD Worx–Protime
+ 11 s
6.
Maud Rijnbeeková
VolkerWessels Women
+ 11 s
33.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 22 s