    Chladoňová záver etapy vypustila a výrazne klesla. Jej tím prišiel o mladú Britku

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová a jej kolegyne z tímu Visma-Lease a Bike.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová a jej kolegyne z tímu Visma-Lease a Bike. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|17. júl 2026 o 23:15
    ShareTweet0

    Viktória Chladoňová už stráca vyše minútu.

    Baloise Ladies Tour 2026

    Výsledky 2. etapy (Zulte - Zulte, 130,4 km):

    1.

    NLD

    Charlotte Koolová

    Fenix-Premier Tech

    3:09:30 h

    2.

    NLD

    Nienke Veenhovenová

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    3.

    NLD

    Maike van der Duinová

    CANYON//SRAM

    + 0 s

    4.

    FRA

    Clara Copponiová

    Lidl - Trek

    + 0 s

    5.

    BEL

    Lotte Kopecká

    SD Worx - Protime

    + 0 s

    6.

    GBR

    Zoe Bäckstedtová

    CANYON//SRAM

    + 0 s

    93.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 29 s

    Holandská cyklistka Charlotte Koolová potvrdila úlohu jednej z favoritiek a zvíťazila v druhej etape belgických pretekov Baloise Tour 2026.

    Záver pripomínal holandský národný šampionát, keďže druhá skončila Nienke Veenhovenová a poradie na stupňoch víťaziek doplnila Maike van der Duinová.

    "Očakávali sme nejaké útoky, ale mali sme to pod kontrolou. Tím odviedol dobrú prácu a moje nohy boli tiež dobré," povedala Koolová.

    Chladoňovej tímová kolegyňa Veenhovenová priznala, že v závere urobila chybu, ktorá ju zrejme pripravila o druhé etapové víťazstvo po sebe. 

    "V poslednom kilometri som sa ocitla sama a musela som si nájsť cestu. S odstupom času viem, že som vsadila na nesprávny tím," vraví. 

    VIDEO: Zábery z 2. etapy pretekov Baloise Ladies Tour 2026

    Koolová sa vďaka zisku 10 bonifikačných sekúnd posunula na čelo celkového poradia, keď o fialový dres pripravila Britku Zoe Bäckstedtovú.

    Tá stráca päť sekúnd, no naďalej je hlavnou favoritkou na celkový triumf, keďže najväčšie rozdiely možno čakať v 8,4 km dlhej časovke. Okrem nej sa v sobotu ešte uskutoční aj 3B etapa v Maaseiku na necelých 105 km.

    Viktória Chladoňová v týchto pretekoch nemá výsledkové ambície a v rovinatých profiloch pracuje pre Veenhovenovú. V piatok si dokonca vystúpila z pelotónu a prišla medzi poslednými so stratou 29 sekúnd. 

    Okrem toho sa musí Visma zaobísť bez mladej britskej cyklistky Imogen Wolffovej, ktorá spadla v úvodnej etape a pre zranenia z pretekov odstúpila.

    Priebežné poradie po 2. etape

    1.

    NLD

    Charlotte Koolová

    Fenix-Premier Tech

    5:58:30 h

    2.

    GBR

    Zoe Bäckstedtová

    CANYON//SRAM

    + 5 s

    3.

    NLD

    Nienke Veenhovenová

    Visma-Lease a Bike

    + 7 s

    4.

    GBR

    Millie Couzensová

    Fenix-Premier Tech

    + 14 s

    5.

    BEL

    Fleur Moorsová

    Lidl - Trek

    + 15 s

    6.

    AUS

    Felicity Wilson-Haffendenová

    Lidl - Trek

    + 15 s

    88.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 1:06 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová a jej kolegyne z tímu Visma-Lease a Bike.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová a jej kolegyne z tímu Visma-Lease a Bike.
    Chladoňová záver etapy vypustila a výrazne klesla. Jej tím prišiel o mladú Britku
    pi 23:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Chladoňová záver etapy vypustila a výrazne klesla. Jej tím prišiel o mladú Britku