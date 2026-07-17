Chladoňová záver etapy vypustila a výrazne klesla. Jej tím prišiel o mladú Britku

Baloise Ladies Tour 2026
Výsledky 2. etapy (Zulte - Zulte, 130,4 km):
1.
Charlotte Koolová
Fenix-Premier Tech
3:09:30 h
2.
Nienke Veenhovenová
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
3.
Maike van der Duinová
CANYON//SRAM
+ 0 s
4.
Clara Copponiová
Lidl - Trek
+ 0 s
5.
Lotte Kopecká
SD Worx - Protime
+ 0 s
6.
Zoe Bäckstedtová
CANYON//SRAM
+ 0 s
93.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 29 s
Holandská cyklistka Charlotte Koolová potvrdila úlohu jednej z favoritiek a zvíťazila v druhej etape belgických pretekov Baloise Tour 2026.
Záver pripomínal holandský národný šampionát, keďže druhá skončila Nienke Veenhovenová a poradie na stupňoch víťaziek doplnila Maike van der Duinová.
"Očakávali sme nejaké útoky, ale mali sme to pod kontrolou. Tím odviedol dobrú prácu a moje nohy boli tiež dobré," povedala Koolová.
Chladoňovej tímová kolegyňa Veenhovenová priznala, že v závere urobila chybu, ktorá ju zrejme pripravila o druhé etapové víťazstvo po sebe.
"V poslednom kilometri som sa ocitla sama a musela som si nájsť cestu. S odstupom času viem, že som vsadila na nesprávny tím," vraví.
VIDEO: Zábery z 2. etapy pretekov Baloise Ladies Tour 2026
Koolová sa vďaka zisku 10 bonifikačných sekúnd posunula na čelo celkového poradia, keď o fialový dres pripravila Britku Zoe Bäckstedtovú.
Tá stráca päť sekúnd, no naďalej je hlavnou favoritkou na celkový triumf, keďže najväčšie rozdiely možno čakať v 8,4 km dlhej časovke. Okrem nej sa v sobotu ešte uskutoční aj 3B etapa v Maaseiku na necelých 105 km.
Viktória Chladoňová v týchto pretekoch nemá výsledkové ambície a v rovinatých profiloch pracuje pre Veenhovenovú. V piatok si dokonca vystúpila z pelotónu a prišla medzi poslednými so stratou 29 sekúnd.
Okrem toho sa musí Visma zaobísť bez mladej britskej cyklistky Imogen Wolffovej, ktorá spadla v úvodnej etape a pre zranenia z pretekov odstúpila.
Priebežné poradie po 2. etape
1.
Charlotte Koolová
Fenix-Premier Tech
5:58:30 h
2.
Zoe Bäckstedtová
CANYON//SRAM
+ 5 s
3.
Nienke Veenhovenová
Visma-Lease a Bike
+ 7 s
4.
Millie Couzensová
Fenix-Premier Tech
+ 14 s
5.
Fleur Moorsová
Lidl - Trek
+ 15 s
6.
Felicity Wilson-Haffendenová
Lidl - Trek
+ 15 s
88.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 1:06 min