Chladoňovej tím sa konečne dočkal víťazstva. Brániť žltý dres bude aj mladá Slovenka

Okolo Švajčiarska 2026
Výsledky 1. etapy: (Sondrio - Sondrio, 109,3 km):
1.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
2:56:23 h
2.
Lauren Dicksonvá
Veľká Británia
FDJ United - SUEZ
+ 0 s
3.
Cédrine Kerbaolová
Francúzsko
EF Education-Oatly
+ 29 s
4.
Kim Le Court Pienaarová
Maurícius
AG Insurance - Soudal
+ 38 s
5.
Sarah Van Damová
Kanada
Visma-Lease a Bike
+ 38 s
6.
Steffi Häberlinová
Švajčiarsko
SD Worx - Protime
+ 38 s
40.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 11:42 min
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová nebojovala v úvodnej etape pretekov Okolo Švajčiarska o popredné pozície. Klasifikovali ju na 40. mieste s priepastnou stratou takmer dvanástich minút.
Napriek tomu sa v cieli mohla tešiť, pretože jej tím Visma-Lease a Bike sa konečne dočkal svojho prvého víťazstva kategórie World Tour v sezóne.
Na konte mal množstvo pódiových umiestnení, ale čakanie na víťazstvo zlomila až šiesta žena nedávneho Gira d'Italia Femke de Vriesová.
Holanďanka sa po šprintérskej prémii (40 km pred cieľom) ocitla vo vedúcej skupine, ktorá si tak trochu znenazdajky vytvorila náskok pred pelotónom.
Následne sa de Vriesová zbavila v kopcovitom teréne takmer všetkých súperiek a až do cieľa s ňou udržala krok iba Britka Lauren Dicksonová.
VIDEO: Femke de Vriesová vyhrala 1. etapu Okolo Švajčiarska 2026
Záverečný šprint sa tak zmenil na boj o prvé profesionálne víťazstvo, pričom napokon bola v Sondriu o niečo rýchlejšia jazdkyňa v žlto-čiernom drese.
Tím Visma tak v nasledujúcich dňoch čaká poriadne náročná úloha. Bude sa snažiť udržať žltý dres de Vriesovej, ale tá má k dispozícii len tri pomocníčky, vrátane 19-ročnej Slovenky Viktórie Chladoňovej.
Priebežné poradie po 1. etape
1.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
2:56:13 h
2.
Lauren Dicksonvá
Veľká Británia
FDJ United - SUEZ
+ 4 s
3.
Cédrine Kerbaolová
Francúzsko
EF Education-Oatly
+ 35 s
4.
Kim Le Court Pienaarová
Maurícius
AG Insurance - Soudal
+ 48 s
5.
Sarah Van Damová
Kanada
Visma-Lease a Bike
+ 48 s
6.
Steffi Häberlinová
Švajčiarsko
SD Worx - Protime
+ 48 s
40.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 11:52 min