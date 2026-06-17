    Chladoňovej tím sa konečne dočkal víťazstva. Brániť žltý dres bude aj mladá Slovenka

    Femke de Vriesová (vpravo) zdolala Lauren Dicksonovú v 1. etape Okolo Švajčiarska 2026.
    Femke de Vriesová (vpravo) zdolala Lauren Dicksonovú v 1. etape Okolo Švajčiarska 2026. (Autor: TASR/ Keystone via AP)
    Sportnet|17. jún 2026 o 13:05
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    Femke de Vriesová dosiahla prvé kariérne víťazstvo.

    Okolo Švajčiarska 2026

    Výsledky 1. etapy: (Sondrio - Sondrio, 109,3 km):

    1.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    2:56:23 h

    2.

    Lauren Dicksonvá

    Veľká Británia

    FDJ United - SUEZ

    + 0 s

    3.

    Cédrine Kerbaolová

    Francúzsko

    EF Education-Oatly

    + 29 s

    4.

    Kim Le Court Pienaarová

    Maurícius

    AG Insurance - Soudal

    + 38 s

    5.

    Sarah Van Damová

    Kanada

    Visma-Lease a Bike

    + 38 s

    6.

    Steffi Häberlinová

    Švajčiarsko

    SD Worx - Protime

    + 38 s

    40.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 11:42 min

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová nebojovala v úvodnej etape pretekov Okolo Švajčiarska o popredné pozície. Klasifikovali ju na 40. mieste s priepastnou stratou takmer dvanástich minút. 

    Napriek tomu sa v cieli mohla tešiť, pretože jej tím Visma-Lease a Bike sa konečne dočkal svojho prvého víťazstva kategórie World Tour v sezóne. 

    Na konte mal množstvo pódiových umiestnení, ale čakanie na víťazstvo zlomila až šiesta žena nedávneho Gira d'Italia Femke de Vriesová. 

    Holanďanka sa po šprintérskej prémii (40 km pred cieľom) ocitla vo vedúcej skupine, ktorá si tak trochu znenazdajky vytvorila náskok pred pelotónom.

    Následne sa de Vriesová zbavila v kopcovitom teréne takmer všetkých súperiek a až do cieľa s ňou udržala krok iba Britka Lauren Dicksonová.  

    VIDEO: Femke de Vriesová vyhrala 1. etapu Okolo Švajčiarska 2026

    Záverečný šprint sa tak zmenil na boj o prvé profesionálne víťazstvo, pričom napokon bola v Sondriu o niečo rýchlejšia jazdkyňa v žlto-čiernom drese.

    Tím Visma tak v nasledujúcich dňoch čaká poriadne náročná úloha. Bude sa snažiť udržať žltý dres de Vriesovej, ale tá má k dispozícii len tri pomocníčky, vrátane 19-ročnej Slovenky Viktórie Chladoňovej. 

    Priebežné poradie po 1. etape

    1.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    2:56:13 h

    2.

    Lauren Dicksonvá

    Veľká Británia

    FDJ United - SUEZ

    + 4 s

    3.

    Cédrine Kerbaolová

    Francúzsko

    EF Education-Oatly

    + 35 s

    4.

    Kim Le Court Pienaarová

    Maurícius

    AG Insurance - Soudal

    + 48 s

    5.

    Sarah Van Damová

    Kanada

    Visma-Lease a Bike

    + 48 s

    6.

    Steffi Häberlinová

    Švajčiarsko

    SD Worx - Protime

    + 48 s

    40.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 11:52 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Femke de Vriesová (vpravo) zdolala Lauren Dicksonovú v 1. etape Okolo Švajčiarska 2026.
    Femke de Vriesová (vpravo) zdolala Lauren Dicksonovú v 1. etape Okolo Švajčiarska 2026.
    Chladoňovej tím sa konečne dočkal víťazstva. Brániť žltý dres bude aj mladá Slovenka
    dnes 13:05
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