Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu v pelotóne.
Aj napriek študijným povinnostiam nechýbala na najvýznamnejších podujatiach, členka tímu Visma Lease a Bike si vybojovala zlato na majstrovstvách sveta do 23 rokov a dva bronzové kovy na európskom šampionáte v rovnakej vekovej kategórii.
Čerstvo 20-ročná reprezentantka Slovenska už pozerá smerom do budúcna, je pripravená pokračovať v úspešnej ceste a o pár dní bude tiež štartovať v cyklokrose.
Pre Chladoňovú to bol druhý rok vo farbách Visma Lease a Bike, za sebou má viac ako osem súťažných mesiacov.
„Sezóna v profi pelotóne, ktorú som trávila s Vismou, bola taká všelijaká, nakoľko som mala maturity, ale dokázala som to zakončiť majstrovstvami sveta,“ povedala pre TASR úspešná cyklistka.
Študijné povinnosti si vybrali v úvode sezóny svoju daň, keďže ich musela kombinovať so štartami na podujatiach po Európe.
„Vplývalo to dosť, keďže sa to dialo na jar, keď tam bolo viacero pretekov a ovplyvnilo to aj moju prípravu,“ vrátila sa Chladoňová k tomuto obdobiu.
Záver pretekov žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v Montreale
To najlepšie na koniec
Nič to napokon nezmenilo na tom, že na prelome mája a júna štartovala na ženskej Giro d'Italia. Medzi mladými pretekárkami obsadila tretiu pozíciu, celkovo ju klasifikovali na 23. mieste.
„Nebola som veľmi spokojná, keďže týždeň predtým som maturovala. Bola tam však super atmosféra a ešte lepšia skúsenosť,“ uviedla reprezentantka Slovenska.
Po obhajobe národných titulov v časovke a v pretekoch s hromadným štartom, si to najlepšie nechala na koniec septembra a začiatok októbra.
Všetko odštartovalo majstrovstvami sveta v kanadskom Montreale, kde si Chladoňová najskôr vyjazdila štvrté miesto v časovke a potom dúhový dres pre majsterku sveta do 23 rokov v pretekoch s hromadným štartom.
„Bolo to niečo neuveriteľné a veľmi sa z toho tešíme. Vždy, keď si na to spomeniem, tak mám zimomriavky,“ vyhlásila Chladoňová.
Chladoňová zvažovala, či vôbec bude štartovať
Už o niekoľko dní sa opäť objavila na štarte, tentoraz v Slovinsku vybojovala na európskom šampionáte v rovnakej kategórii dva bronzy.
Dvadsaťročná Slovenka s odstupom času priznáva, že nebolo jednoduché sa preladiť v takom krátkom čase na ďalšie vrcholné podujatie:
"Veľmi ťažké. Bola som chorá v posteli po prílete, takže som zvažovala, či vôbec budem štartovať na majstrovstvách Európy. Nakoniec som si túto šancu nenechala ujsť a štartovať v dúhovom drese.“
Je super, že sa médiá takto zaujímajú
Svojimi doterajšími úspechmi a najmä už 12 medailami z ME a MS, opätovne naštartovala cyklistickú mániu ako za čias Petra Sagana. Talentovanú Slovenku si čoraz viac všímajú aj renomované zahraničné portály, takže si musí zvykať aj na tento druh záujmu.
„Odozva bola veľmi veľká a veľmi sa z toho teším, že toľko ľudí fandí cyklistike a fandí mne. Dodáva mi to do budúcna ďalšiu motiváciu. Je to veľmi dobrá skúsenosť, nedeje sa to prvýkrát a za tie roky si pomaly na to zvykám.
Je super, že sa médiá takto zaujímajú a je to takto spopularizované,“ vyjadrila sa Chladoňová k podpore od fanúšikov a mediálnym povinnostiam.
Verná aj cyklokrosu
Okrem cestnej cyklistiky zostáva 20-ročná členka tímu Visma Lease a Bike verná aj cyklokrosu: „Tento víkend odštartujem sezónu na pretekoch v Šamoríne, takže diváci môžu prísť a fandiť.“
Popri týchto veciach už myslí aj na ďalší rok v profi pelotóne.
„Program pretekov ešte neviem, to sa musím dohodnúť ešte s tímom. Hlavným cieľom budú majstrovstvá sveta, popritom sa nájdu určite nejaké klasiky alebo Grand Tour.
V budúcej sezóne budem štartovať v kategórii žien elite, čo sa týka fungovania s tímom. Na majstrovstvách sveta sa ešte uvidí,“ prezradila viac samotná cyklistka.
S Vismou vstúpi do tretieho a záverečného roku aktuálneho kontraktu, takže jednou z tém je, či zostane v žlto-čiernych farbách súčasného zamestnávateľa.
„Aktuálne sa to rieši, aj s inými tímami a tiež mojím tímom. Uvidíme, v ktorom tíme budem v sezóne 2028,“ dodala Chladoňová o svojej budúcnosti.